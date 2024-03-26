Методики профессора Ченг Ман Чинга: самомассаж почек, желудка, пальцев и глаз

Ченг Ман Чинг – известный профессор, который преподавал традиционную китайскую медицину. Он разработал четыре методики самомассажа – почек, желудка, пальцев рук и глаз. Эти методики способствуют нормализации работы внутренних органов, предотвращению развития различных заболеваний и укреплению здоровья в целом.
Во время самомассажа необходимо не допускать сокращения мышц, когда на них оказывается давление. Важно максимально расслабиться, сконцентрироваться на движениях и выполнять точное количество повторений.
Наиболее важная методика из всех четырех. Такой массаж желательно делать регулярно, он согревает почки за счет улучшения кровотока и нормализует работу мочеполовой системы. Выполняется он просто:
Этот метод улучшает работу пищеварительной системы. Если массаж выполнять регулярно, удастся уменьшить вес желудка за счет нормализации кровообращения в зоне живота. Выполнять массаж просто:
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Эта техника позволяет улучшить кровообращение, особенно, если руки постоянно холодные, а также избавиться от напряжения в руках и предотвратить развитие артрита. Регулярное выполнение самомассажа поможет снять напряжение с плечевого пояса и облегчить состояние при головной боли, которая возникла в связи с перенапряжением верхней части тела. Массаж выполняется следующим образом:
Массаж помогает снять усталость с глаз и улучшить зрение. Выполняется он просто:
Глаза во время массажа должны быть закрытыми. Желательно перед процедурой увлажнить кожу вокруг глаз, чтобы массаж не вызывал дискомфорта.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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