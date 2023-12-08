Методика Кофлера: трехфазное дыхание для укрепления иммунитета

Немецкий оперный певец, Лео Кофлер (впоследствии он стал профессором медицины) после заболевания туберкулезом больше не мог петь. Лечение традиционными способами не принесло эффекта, поэтому он разработал собственную технику трехфазного дыхания, основываясь на разработках восточных практик. Эту методику впоследствии дополнили российские специалисты, и сейчас она известна под наименованием Кофлера — Лобановой-Лукьяновой.

Комплексная методика действует благотворно на всю систему дыхательных путей. С помощью трехфазного дыхания можно сохранить здоровье органов дыхания и предотвратить их болезни. Методика помогает тренировать диафрагмальную мышцу, развивать речевой аппарат и формирует красивый голос.

Принцип методики Кофлера

Трехфазное дыхание можно выполнять всем людям, этот метод занимает немного времени, он очень простой и почти не имеет побочных эффектов, так как основан на естественном механизме самовосстановления. В процессе дыхания Кофлера начинает активно работать диафрагма.

От ее деятельности зависит мощность и качество голоса, насыщенность организма кислородом и выведение углекислого газа. При трехфазном дыхании, воздух глубже проникает в легкие, органы и ткани получают кислород и полноценное питание, так происходит их естественное обновление.

Техника выполнения

Упражнения следует выполнять сидя или лежа в расслабленном состоянии. И. П. – сидя: плечи расправлены, ноги слегка расставлены в стороны, ладони лежат на коленях. И. П. – лежа: прямые ноги соединены, руки расположены свободно, вдоль тела.

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Метод состоит из трех фаз:

Вдыхание через нос, которое делают непроизвольно и бесшумно. Осознанный выдох с произнесением определенных звуков. Остановка, небольшая задержка дыхания.

Между вдохом и выдохом остановки не делают. Задержка дыхания происходит только между выдохом и последующим вдохом. Эти три этапа представляют полный цикл, который вначале занимает 16 раз в минуту, а при регулярных тренировках достигает 8-10 раз.

На выполнение всего комплекса тратится не более пяти минут, но для долговременного эффекта, ее следует повторять 5-7 раз в день. При выполнении следите за состоянием своего здоровья, не допускайте переутомления.

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Комплекс состоит из 6 упражнений, которые следует выполнять последовательно:

1. Звук «Пф-фф»

Вытяните губы трубочкой, как при дуновении. Воздух выходит не полностью, поэтому не нужно делать его длинным. При выдохе издавайте звук «Пффф». Затем сделайте естественную паузу, и обычный рефлекторный вдох, при расслаблении мышц груди и живота. Повторите цикл 3-4 раза.

2. Звук «С-ссс»

Улыбнитесь, сомкните зубы, а языком упритесь в нижние зубы. Выдох выполняйте плавно, произнося «Сссс». Затем выдержите небольшую паузу и следующий вдох носом. Повторите цикл 3-4 раза.

3. Звук «Ч-ччч»

Улыбнитесь, сомкните зубы, а языком упритесь в нижние зубы. Повторите предыдущее упражнение, только произносите звук «Чччч». Повторите 3-4 раза.

4. Звук «Ж-жжж»

Сложите губы в широкую трубочку, сомкните зубы. Плавно и медленно выдыхая, произносите «Жжжж», подражая жужжанию насекомых. Звук должен быть тихим. При выполнении, если вы положите ладонь на грудную клетку, то ощутите вибрации. Затем, задержка дыхания и вдох. Повторите 3-4 раза.

5. Звук «З-ззз»

Слегка улыбнитесь, делая выдох, произносите «Зззз». Звук должен быть низким, ровным и непрерывным. Выдержите небольшую паузу и естественно вдохните. На следующем выдохе произнесите «Пф-ффф» и повторите цикл 3-4 раза.

6. Звуки «Бы-бо-бэ»

Делайте выдох равномерно, одновременно произнося «Бы-бо-бэ», потом небольшую паузу и вдох. Повторите 3-4 раза. Меняйте звуки на «Ма-мо-мы» или «Ны-на-но» и так далее. После выполнения всего цикла, расслабьтесь.

Показания и противопоказания

Выполнять трехфазное дыхание следует под руководством опытного тренера. Этот метод будет эффективным:

при простудах;

при бронхите и пневмонии;

при астматических приступах.

Гимнастический комплекс не рекомендуется выполнять при кровотечениях, высокой температуре, повышенном артериальном давлении.опубликовано econet

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