Метилирование: влияние на здоровье и старение

Метилированием ДНК называют модификацию молекулы ДНК без изменения ее нуклеотидной последовательности. Метилирование ДНК вызывает модификацию генома, которая работает в клеточных процессах: структуре и стабильности хромосом, транскрипции ДНК и эмбриональном развитии. Метилирование ДНК влияет на старение и многие недуги.

Метилирование ДНК изменяет геном человека и может влиять на старение и многие болезни. Одним из основных генов метилирования является ген MTHFR, самый изученный в нутригеномике. Этот ген участвует в превращении гомоцистеина в метионин с помощью фолиевой кислоты. Он также задействован в переработке серосодержащих аминокислот и производстве глутатиона, нашего главного антиоксиданта.

Метилирование ДНК изменяет геном человека

Что такое метилирование?

Метилирование – это процесс, при котором метильная группа (атом углерода с присоединенными к нему 3-мя атомами водорода) связывается с цитозиновыми нуклеотидами.

Ген MTHFR является ключевым игроком в этом процессе. Ген MTHFR кодирует белок МТНFR (метилентетрагидрофолатредуктазу) – фермент, участвующий в превращении гомоцистеина в метионин при наличии кофакторов – витамина В6, витамина В12 и фолиевой кислоты.

Ген МТНFR имеет несколько вариантов. Например, люди с двумя копиями варианта Rs1801133 или С677Т (всего 4% населения) продуцируют фермент МТНFR, активность которого снижена примерно на 70%.

Мы часто слышим о способах включения или выключения генов, но не часто звучит биохимическая основа метилирования: добавление метильной группы – это один из способов включения и выключения гена. В здоровых клетках метилирование обеспечивает правильную активацию или глушение генов.

Метилирование ДНК вызывает важнейшую модификацию генома, которая участвует в регуляции многих клеточных процессов. Эти процессы включают структуру и стабильность хромосом, транскрипцию ДНК и эмбриональное развитие.

Преобразование фолиевой кислоты в MTHF (или метилтетрагидрофолат) включают в себя множество ферментов, включая MTHFR:

Цикл метилирования начинается с гомоцистеина.

Одна из молекул, затронутых этим путем, участвует в создании ДНК.

Другая, MTR или метионинсинтаза, преобразует гомоцистеин в метионин. Он нуждается в витамине B12 и 5-MTHF, чтобы функционировать.

SAM-е (S-аденозилметионин) имеет присоединенную к нему метильную группу, которую он может “передать” нашей ДНК, вызывая метилирование ДНК.

Конечным результатом цикла метилирования является метионин, но он также производит другие соединения, важные для антиоксидантной защиты, такие как глутатион и влияет на метаболизм фолиевой кислоты.

Но если цикл метилирования становится менее эффективным – например, если активность гена MTHFR снижена, а гомоцистеин недостаточно преобразуется в метионин, то происходит накопление гомоцистеина. Высокие показатели гомоцистеина являются большим фактором риска многих заболеваний – от воспаления и болезней сердца до диабета, аутоиммунных заболеваний (таких как псориаз), неврологических проблем, рака и других.

Что такое ген MTHFR?

Ген MTHFR кодирует фермент, известный как метилентетрагидрофолатредуктаза или MTHFR. Этот фермент отвечает за превращение 5, 10-метиленового ТHF в 5-метиловый ТHF, который необходим для превращения гомоцистеина в метионин.

Этот фермент очень важен для производства ДНК и путей метилирования, которые необходимы для всех функций организма.

MTHFR также играет центральную роль в трансформации фолиевой кислоты в SAM (аденозилметионин), универсальный метильный донор в клетках, и влияет на статус метилирования ДНК.

Типы метилирования ДНК

Метилирование – основа эпигенетики, науки о том, как окружающая среда влияет на наши гены. Окружающая среда обитания, образ жизни и диета – все это факторы, которые могут включать или выключать гены. Представленные здесь паттерны метилирования и деметилирования могут оказывать влияние на здоровье, старение и хронические заболевания, например, на риски развития рака.

Хотя избыточное и недостаточное метилирование может быть вредным, важно понимать, какие конкретные гены “включаются“ или “выключаются“. Активация или деактивация некоторых ключевых генов или областей может привести к наиболее серьезным осложнениям для здоровья (например, как гипометилирование так называемых повторяющихся последовательностей при раке).

Гиперметилирование ДНК

Здоровый организм имеет определенный уровень метилирования. Нерегулярная и чрезмерно метилированная ДНК может изменить активность гена, не позволяя ему делать то, на что он запрограммирован. Изменения в расположении метильных групп могут вызывать заболевания.

Некоторые ученые даже использовали количество метилирования в определенных генах в качестве биологических часов, так как метилирование в отдельных генах пропорционально возрасту. Такие последствия могут приводить к таким болезням, но не ограничиваются только ими:

Онкологические заболевания.

Снижение функции иммунной системы.

Ухудшение здоровья мозга.

Снижение энергии и возможностей физической активности.

Ускорение старения.

Слишком сильное метилирование ДНК может инактивировать и снижать экспрессию определенных генов-супрессоров опухоли, что способствует развитию рака.

Кроме того, внешние факторы окружающей среды могут изменять метилирование. Другими словами, в то время как аномальное метилирование в ДНК может быть передано по наследству, этот баланс также может быть изменен всем, что нас окружает.

Гипометилирование ДНК

Слишком мало метилирования также может быть вредным. При недостаточном метилировании ДНК в организме может возникнуть геномная нестабильность и клеточная трансформация.

И хотя считалось, что гиперметилирование чаще встречается при раке, более поздние исследования показали, что гипометилирование также играет определенную роль в онкологических заболеваниях. Гипометилирование может быть полезно при раке в краткосрочной перспективе, но оно также может ускорить рост опухоли.

Метилирование при раке было описано фразой – “слишком много, но также слишком мало”. При раке некоторые части ДНК пере-метилированы, а другие недо-метилированы, что приводит к полному дисбалансу нормального цикла метилирования ДНК.

Помимо рака, гипометилирование также может способствовать воспалению, приводя к атеросклерозу и аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка и рассеянный склероз.

Деметилирование ДНК

Деметилирование ДНК также может играть определенную роль в образовании злокачественных опухолей.

Во время развития эмбриона этот процесс имеет решающее значение. Ученые долго пытались понять, как сложные биохимические сигналы передаются в эмбрионе, чтобы идентичные стволовые клетки могли развиться в специализированные клетки, ткани и органы. Деметилирование происходит в ранних эмбрионах и имеет важное значение для дифференцировки стволовых клеток в определенные типы клеток. Оказалось, что участки ДНК включаются или выключаются, а затем модифицируются с помощью деметилирования для здорового развития организма.

Деметилирование устраняет модификацию нуклеотидов ДНК.

Метилирование и старение: эпигенетические часы

Метилирование – это не черно-белое явление. И дело не только в том, более или менее метилирована ваша ДНК, но и в том, как именно. Оказывается, метилирование усиливается в детском возрасте, когда происходит большая часть этого процесса. Но с возрастом только определенные участки ДНК, CpG-островки, становятся сверх-метилированными, в то время как остальные части ДНК – остаются недо-метилированными. Такое состояние считается признаком старения.

Основываясь на паттерне метилирования CpG, ученые теперь могут предсказать чей-то возраст. Это называется “эпигенетическими часами” – биомаркером старения, основанным на специфическом прогрессирующем паттерне метилирования, общем для большинства людей, который говорит нам о нашем “функциональном возрасте”. Но есть также “дрейф”, присущий каждому человеку, паттерн, немного отличающийся от общей популяции, который называется “эпигенетическим дрейфом”, что чаще всего исследуется учеными.

В принципе, основываясь на вашем паттерне метилирования ДНК, ученые могли бы определить ваш “эпигенетический возраст” и сравнить его с вашим фактическим возрастом. Исходя из этого, вы можете быть эпигенетически моложе или старше. И если вы эпигенетически старше, это может указывать на большую вероятность проблем со здоровьем в ближайшее время.

Варианты гена MTHFR

Генетические вариации в гене MTHFR приводят к снижению активности фермента MTHFR и связаны с рядом заболеваний и состояний организма, включая сердечно-сосудистые болезни, неврологические дефекты, некоторые формы рака, психические расстройства, диабет и осложнения беременности.

Две, наиболее распространенные мутации (полиморфизмы) гена MTHFR, обнаруженные у человека, являются: rs1801133 и rs1801131.

rs1801133 (MTHFR C677T)

Аллель А этого полиморфизма связан со снижением активности фермента MTHFR, повышением общего уровня гомоцистеина и изменением распределения фолиевой кислоты. (1) У людей с аллелем А наблюдается снижение нормальной активности MTHFR на 35%, а у людей с генотипом АА – на 70%. (5)

Особенности rs1801133:

Каждый аллель А был связан с более низкой активностью метилирования и более высоким уровнем гомоцистеина.

Генотип AA показывает снижение активности фермента MTHFR на 70%.

Генотип AG демонстрирует 30-40% сниженной активности фермента.

rs1801131 (MTHFR A1298C)

Эта мутация также влияет на активность фермента MTHFR и уровень гомоцистеина, но в меньшей степени, чем rs1801133. (1)

Ферментативная активность MTHFR у людей с одним минорным аллелем в мутации rs1801133 ниже, чем активность, присутствующая при одном минорном аллеле в мутации rs1801131.

Снижение активности фермента MTHFR приводит к снижению превращения аминокислоты гомоцистеина в метионин и накоплению гомоцистеина в крови. Аномально повышенные уровни гомоцистеина называют “гомоцистинурией” или “гипергомоцистеинемией”.

Повышение уровня гомоцистеина в крови может увеличить восприимчивость к ряду заболеваний.

Ряд исследований связал полиморфизмы MTHFR, особенно rs1801133, с различными заболеваниями, но результаты иногда были противоречивы. Это противоречие можно объяснить небольшими размерами выборки и этническими факторами, влияющими на презентацию заболеваний в различных популяциях по всему миру.

Заболевания, связанные с мутациями гена MTHFR

Ассоциация между данным генотипом и состоянием организма или болезнью не обязательно означает, что генотип вызывает эту болезнь. Тем не менее, аллель A в полиморфизме rs1801133 был связан со многими заболеваниями, включая:

Инсульты различного рода в различных популяциях людей и инсульты у детей.

Заболевания сердца при снижении уровня фолиевой кислоты.

Высокое кровяное давление (также при генотипе GG MTHFR rs1801131).

Мужское бесплодие, особенно в азиатских популяциях.

Депрессия (высокий уровень гомоцистеина и дисфункция метаболических путей метилирования имеют решающее значение для синтеза норадреналина и серотонина).

Расстройства аутистического спектра.

Болезнь Альцгеймера.

Деменция.

Болезнь Паркинсона.

Рассеянный склероз (хотя доказательства противоречивы).

Ревматоидный артрит.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) (при rs1801131).

Мигрени с аурой или без нее. Другое исследование показало, что генотип АА был обратно связан с мигренями. Однако у людей с генотипом АА, у которых были мигрени, значительно чаще возникали проблемы с сердцем.

Сахарный диабет и диабетические проблемы почек (нефропатия) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Риски варьируются между европейскими, азиатскими, арабскими и китайскими (ханьскими) популяциями.

Шизофрения.

Униполярное депрессивное расстройство и биполярное расстройство.

Нарушение слуха.

Снижение плотности костной ткани в позвоночнике и его шейном отделе.

Кластерная головная боль.

Эпилепсия.

Заболевания периферических артерий.

Худшие исходы при терминальной стадии заболевания почек.

Побочные эффекты приема метотрексата при ревматоидном артрите и повышенная токсичность для печени от метотрексата (блокатора фолатов).

Рецидивирующая потеря беременности (выкидыши).

Преэклампсия – серьезное осложнение беременности.

Синдром Дауна у ребенка (если у матери есть один или оба аллеля А).

Дефекты нейронной трубки, такие как анэнцефалия и расщепление позвоночника у новорожденных.

Расщелина губы и неба.

Низкий уровень лютеинизирующего гормона.

Катаракта.

Очаговая алопеция.

Более тяжелое течение колита.

Рак: ранее было доказано, что дефицит фолиевой кислоты может увеличить частоту различных форм рака. MTHFR непосредственно участвует в метаболизме фолатов, и поэтому мутации MTHFR могут оказывать влияние на развитие рака.

Повышенный риск развития – рак предстательной железы. Рак яичников. Рак пищевода. Рак желудка: люди с аллелем А были более склонны к развитию рака желудка после инфекции H.Pylori. Рак мочевого пузыря. Рак головного мозга. Рак легких. Рак почки. Рак головы и шеи. Рак толстой кишки и другие побочные эффекты от лечения 5-фторурацилом.

Если у вас есть генотип, связанный с низкой активностью MTHFR, и вы обеспокоены каким-либо конкретным состоянием здоровья, то ваш врач может помочь разработать соответствующую стратегию профилактики.

Дополнительные возможности по влиянию на метилирование ДНК

Анализы на уровень гомоцистеина и фолиевой кислоты

Следует отметить, что большинство исследований, проведенных на генах MTHFR, показывают корреляции с заболеванием только тогда, когда уровень гомоцистеина высок или уровень фолатов низок. Поэтому вы можете спросить своего врача о необходимости сдачи анализов на уровень фолиевой кислоты или гомоцистеина. Высокие значения гомоцистеина показывают, что у вас может быть проблема метилирования или присутствует дефицит витаминов B12 / фолиевой кислоты, также вызванный возможной мутацией гена MTHFR.

Если ваши анализы показывают высокий уровень гомоцистеина, ваш врач, скорее всего, посоветует соответствующую диету и прием витаминов. Этот план, вероятно, будет включать повышенное потребление фолиевой кислоты, витамина В12 и витамина В6, которые влияют на уровень гомоцистеина в крови.

Богатая этими витаминами диета, включающая фрукты, овощи, темную листовую зелень (шпинат, капуста, бок-чой и швейцарский мангольд), яйца и красное мясо, обеспечивает нужное количество витаминов группы В, необходимые для поддержания низкого уровня гомоцистеина. Кроме того, добавление всех этих трех веществ может дополнительно улучшить уровень гомоцистеина.

У здоровой контрольной группы людей был выявлен уровень гомоцистеина менее 7 мкмоль/л, тогда как у больных шизофренией он составлял в среднем 12 мкмоль/л.

Биодоступность фолиевой кислоты

Недавно было обнаружено, что человеческий кишечник может очень эффективно преобразовывать фолаты из пищевых источников в 5-MTHF (тип фолата, который может использовать наш организм). Однако его способность превращать дополнительный искусственный фолат – ограничена.

Восстановленный фолат ((6S) 5-MTHF) – это биодоступная форма фолиевой кислоты, которая легко усваивается и метаболизируется в организме человека. Он доступен в виде добавок, обычно маркированных как L-метилтетрагидрофолат или метилфолат.

Кроме того, вы можете добавить метил-витамин В12 (метилкобаламин), более биодоступную форму витамина В12, вместо обычного витамина В12. Это облегчит доступ к витамину В12 для вашего организма.

Если у вас обнаружены генотипы АА rs1801133 и GG rs1801131 в гене MTHFR, то лучше всего для вашего здоровья, если вы поговорите с врачом о добавках и других вариантах улучшения состояния.

Потребность в фолиевой кислоте

В настоящее время рекомендуемый уровень получения фолиевой кислоты составляет 400 мкг/сут для среднего взрослого человека с увеличением до 600 мкг/сут для беременных и кормящих женщин.

Имейте в виду, что добавление фолатов, как известно, маскирует существующую анемию, вызванную недостаточным уровнем витамина В12. Чтобы избежать дефицита B12, держите своего врача в курсе любых добавок или лекарств, которые вы решите принимать.

Увеличение потребления холина

Холин может помочь вашему организму обойти недостаток фолиевой кислоты в цикле метилирования. Хорошие источники холина включают яичные желтки, говяжью печень и зародыши пшеницы. Метаболит холина, бетаин, на самом деле является тем, что работает через цикл метилирования, поэтому пищевые источники бетаина (свекла, киноа и шпинат) также будут полезны. Существуют добавки с бетаином (называются TMG).

Способы влияния на ген MTHFR

Увеличение активности MTHFR

Исследования с участием человека

Симвастатин (R)

Сульфасалазин (R)

Тестостерон (R)

Витамин D (R)

Вальпроевая кислота (R)

Никель (Р Р)

Табачный дым (R)

Исследование на грызунах

Индол-3-карбинол (R)

Снижение активности

Исследования с участием человека

Метотрексат (R)

Гомоцистеин (R)

Тамоксифен (R)

Третиноин (R)

Ралоксифен гидрохлорид (R)

Парацетамол (R)

Тоцилизумаб (R)

Пентанал (R) (содержится в оливковом масле и нескольких эфирных маслах. Также присутствует в пиве Банту, сливовом бренди, кардамоне, листьях кориандра, рисе, бурбонской ванили, мускатном шалфее, вареных креветках, морских гребешках, яблоках, бананах, черешне, черной смородине и других продуктах).

Исследования на грызунах

Диета с высоким содержанием жиров (особенно при ожирении) (R).

Бисфенол А.опубликовано econet

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