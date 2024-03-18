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Медовая вода: Что лечит и как принимать?

Автор: Econet 18 марта 2024 7670
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Медовая вода – напиток из натурального меда (30%) и теплой воды (60%), который рекомендуется пить натощак. Это настоящий эликсир бодрости, который позволяет избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение, стабилизировать сон, а самое главное омолодить организм и укрепить иммунитет.

Медовая вода: Что лечит и как принимать?

Классический напиток состоит из двух компонентов – воды и меда, но иногда можно добавить немного лимонного или огуречного сока, веточку мяты. Все зависит от того, с какой целью вы планируете употреблять средство. Также следует ознакомиться с правилами приготовления этого напитка, чтобы он действительно оказал желаемое действие.

Правила приготовления и употребления медовой воды

Медовая вода - это не только очень вкусно, но и полезно для здоровья. Но вот что полезно будет узнать о приеме медовой воды.

Если вы решили пить по утрам воду с медом, то соблюдайте следующие правила:

  • для приготовления напитка используйте только натуральный мед, не содержащий примесей;
  • воды должна быть температурой около 37 градусов;
  • воду желательно использовать родниковую либо фильтрованную;
  • не добавляйте много меда, на 200 мл воды достаточно всего 30 г;
  • пейте напиток строго за полчаса до еды;
  • не храните средство в холодильнике, иначе оно потеряет свои целебные свойства.

Выпивая стакан сладкой воды вечером, вы сможете расслабиться и подготовить организм к полноценному ночному отдыху.

Чем полезна медовая вода

Растворенный в теплой воде мед отлично усваивается организмом и несет огромную пользу:

  • питает организм полезными веществами;
  • нормализует артериальное давление;
  • налаживает обменные процессы;
  • улучшает работу желудочно-кишечного тракта;
  • укрепляет нервную систему;
  • очищает организм от токсинов;
  • защищает сосудистые стенки;
  • оказывает противовоспалительное воздействие.

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Медовая вода: Что лечит и как принимать?

Медовый напиток позволяет избавиться от многих проблем:

1. Лишнего веса. Сладкая вода блокирует отложение жира, ускоряет обменные процессы и налаживает работу ЖКТ. Если выпивать стакан такой воды утром перед едой, то это позволит избавиться от лишних килограммов без строгих диет и изнуряющих тренировок в спортивном зале.

2. Нарушенного пищеварения. Напиток защищает слизистую оболочку желудка и налаживает процесс пищеварения. Но при наличии проблем с желудком важно не просто пить натощак воду, но и соблюдать диету.

3. Бактериальных и вирусных заболеваний. Даже просто одной чайной ложки меда натощак будет достаточно, чтобы предотвратить развитие простудных заболеваний. Если противопоказания отсутствуют, то такое средство можно применять не только взрослым, но и детям.

4. Низкого давления и упадка сил. Медовая вода позволяет получить заряд бодрости и улучшает работоспособность. Одного стакана напитка утром достаточно, чтобы вы пришли в тонус.

5. Бессонницы. Сладкая вода помогает расслабиться и быстрее уснуть, для лучшего эффекта нужно выпивать такой напиток каждый день в течение двух недель, разумеется, при отсутствии индивидуальной непереносимости меда.

Данное средство очень полезно для внешности, поскольку делает кожу упругой и эластичной, улучшает ее цвет, препятствует образованию морщин, укрепляет ногти и волосы, защищает зубы от кариеса, а ротовую полость от стоматита. И это малый перечень того, каких результатов можно добиться при ежедневном употреблении такой воды. Но прежде чем использовать медовую воду в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку средство имеет некоторые противопоказания.

Медовая вода: Что лечит и как принимать?

Противопоказания к приему медовой воды

Напиток нельзя пить при:

  • аллергии на мед;
  • гипертонической болезни (на острой стадии);
  • кишечных расстройствах;
  • пищевом либо токсическом отравлении;
  • беременности и в период лактации;
  • детском возрасте (до трех лет).

Пробовать средство первый раз нужно с осторожностью, наблюдая, как отреагирует организм.

Но предварительно все же проконсультируйтесь со специалистом, особенно если у вас есть определенные заболевания. Если ваш организм хорошо воспринимает мед и в списке противопоказаний вы не обнаружили вашу ситуацию, можете смело употреблять медовую воду утром или вечером. Это средство позволит вам избавиться от многих проблем, оздоровить организм и укрепить здоровье. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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