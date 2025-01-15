Масло примулы вечерней: идеальное средство для зрелой кожи

Масло примулы (энотеры или онагры) получают из соцветий растений, которые распускаются по вечерам. Его широко применяют в кулинарии и косметологии, используют в традиционной и народной медицине.

Масло изготавливают из семян растения, используя методы холодного отжима, при котором сохраняются все активные компоненты. В конечном продукте содержится очень много витамина Е, насыщенной кислоты Омега-3, и других полезных веществ.

Применение в косметологии масла энотеры

Масло энотеры обладает успокаивающими свойствами, снимающими раздражение и покраснение, поэтому особенно эффективно для сухой, аллергической, чувствительной кожи. Оно отлично подходит для регулярного ухода: подпитывает, смягчает, восстанавливает и омолаживает кожу. Масло способно предупреждать возрастные угасания и дряблость.

Его считают одним из самых лучших для массажа, так как масло примулы усиливает качества других лечебных ингредиентов. Поэтому, помогает добиваться расслабления глубоких тканей и повышения терапевтического эффекта.

Чистое масло применяют только для обработки незаживающих ран или при серьезных нарушениях здоровья. Обычно, для лечебных и косметических целей, продукт примулы добавляют к базовой основе, которую подбирают по типу кожи или конкретных целей, в соотношении 1:10. А внутрь принимают масло в капсулах или по чайной ложке в смесях с другими маслами.

Чтобы приготовить натуральный крем для лица, который идеально подходит для зрелой кожи, просто смешайте следующие ингредиенты в небольшой посуде:

12 мл масла примулы вечерней, смешанного с маслом-носителем,

20 мл масла авокадо,

16 мл масла рисовых отрубей,

2 мл жидкого витамина Е,

4 капли эфирного масла нероли и 4 капли масла ладана.

Регулярное нанесение этого увлажняющего крема способствует подтяжке кожи, уменьшает проявление морщин.

Увлажняющий крем, который успокаивает покраснение, воспаление и зуд: смешайте масло примулы вечерней с равными частями масла ши и наносите смесь на кожу на ночь перед сном.

Концентрированные (20%) смеси применяют в случаях:

для возрастной и сухой кожи, обработки кутикул - с маслами ши, жожоба и авокадо (2:4:3:3). Используется как дневной или ночной крем, основа под макияж. Можно добавить по 2 капли аромамасла герани, ромашки или лаванды;

- с маслами ши, жожоба и авокадо (2:4:3:3). Используется как дневной или ночной крем, основа под макияж. Можно добавить по 2 капли аромамасла герани, ромашки или лаванды; от веснушек и пигментных пятен – с маслами какао и сафлоры (2:3:5). Можете добавить по 2 капли масел петитгрейна, лимона и розового дерева;

– с маслами какао и сафлоры (2:3:5). Можете добавить по 2 капли масел петитгрейна, лимона и розового дерева; от целлюлита – с маслом авокадо и кунжута (1:2:2). Добавляют по 5 капель эфиров пачули, грейпфрута, лимона. Нанести на 15 минут;

(1:2:2). Добавляют по 5 капель эфиров пачули, грейпфрута, лимона. Нанести на 15 минут; от растяжек – сочетают с маслом какао, грецкого ореха и жожоба (2:4:3:3). Можете добавить 5 капель масла лаванды;

восстановление кожи рук и кутикул – 0,5 ч. ложки в смесь с желтком и 1 ч. ложкой фундукового масла;

– 0,5 ч. ложки в смесь с желтком и 1 ч. ложкой фундукового масла; при акне, псориазе и экземе – в смеси с алоэ, амарантом и календулой (1:1:1:2). Дополнить 5 каплями аромамасел чайного дерева и каяпута.

Масло примулы вечерней нельзя использовать рядом с глазами, внутренней частью носа и ушей или на любых других особенно чувствительных участках кожи. опубликовано econet

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