Масло копайбы: Мощное противовоспалительное средство

Многие практики традиционной медицины были чрезвычайно впечатлены преимуществами эфирного масла копайбы на протяжении веков. Смола копайбы, из которой происходит масло копайбы, используется в медицине по крайней мере с 1625 года для естественного лечения таких проблем со здоровьем, как бронхит, хронический цистит, хроническая диарея и геморрой.

Бразильская система фитотерапии является одной из многих традиционных практик, в которых смола копайбы используется в медицине в качестве мощного антисептика и отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, а также в качестве противовоспалительного средства при заболеваниях мочевыводящих путей и в качестве наружного противовоспалительного средства для всех типов кожи. Текущие исследования показывают, что у копайбы так много удивительных и разнообразных преимуществ для здоровья, что вы, возможно, захотите добавить его в свою линейку эфирных масел сегодня!

Что такое масло копайбы и как его использовать

Эфирное масло копайбы, также называемое бальзамом копайбы, происходит из смолы дерева копайба . Смола копайбы представляет собой липкую секрецию, производимую деревом, принадлежащим к роду Copaifera, которое растет в Южной Америке. Существует множество видов, включая Copaifera officinalis, Copaifera langsdorffii и Copaifera reticulata.

Так бальзам копайбы - это то же самое, что и масло копайбы? Бальзам представляет собой смолу, собранную из ствола деревьев копайферы. Бальзам копайбы затем обрабатывается для создания масла копайбы. И бальзам, и масло копайбы используются в лечебных целях.

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Аромат масла копайбы можно охарактеризовать как сладкий и древесный. Масло, а также бальзам можно найти в качестве ингредиентов в мыле, парфюмерии и различных косметических продуктах. Как масло копайбы, так и бальзам также используются в фармацевтических препаратах, включая натуральные диуретики и лекарства от кашля. Исследования показывают, что копайба обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. С такими характеристиками неудивительно, что масло копайбы может помочь при многих проблемах со здоровьем. Давайте теперь обсудим многие возможные виды использования и преимущества копайбы.

7 преимуществ масла копайбы

1. Натуральное противовоспалительное средство

Исследования показывают, что три сорта масла копаибы - Copaifera cearensis, Copaifera reticulata и Copaifera multijuga - все обладают впечатляющим противовоспалительным действием. Это очень важно, если учесть, что воспаление является корнем большинства болезней сегодня.

2. Нейропротектор

В 2012 году было опубликовано исследование «Доказательная комплементарная и альтернативная медицина», в котором изучалось, каким образом масляная смола копайбы может оказывать противовоспалительное и нейропротективное действие после острых нервных расстройств, когда возникают интенсивные воспалительные реакции, включая инсульт и травму головного / спинного мозга.

Используя животных с острым повреждением моторной коры, исследователи обнаружили, что внутреннее «лечение COR вызывает нейропротекцию путем модуляции воспалительного ответа после острого повреждения центральной нервной системы». Масляна смола копайбы имела не только противовоспалительное действие, но и после одной дозы 400 мг / кг COR (из Copaifera reticulata) повреждение моторной коры уменьшилось примерно на 39 процентов.

3. Предотвращение возможного повреждения печени

Исследование, опубликованное в 2013 году, демонстрирует, как масло копайбы может уменьшить повреждение ткани печени, которое вызывается общепринятыми обезболивающими средствами, такими как ацетаминофен. Ученые в этом исследовании вводили масло копайбы животным либо до, либо после того, как им давали ацетаминофен в течение 7 дней. Результаты были довольно интересными.

В целом, исследователи обнаружили, что масло копайбы уменьшает повреждение печени при профилактическом использовании (до введения болеутоляющего средства). Однако, когда масло использовалось в качестве лечения после введения болеутоляющего средства, оно фактически оказывало нежелательный эффект и повышало уровень билирубина в печени.

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4. Улучшает здоровье зубов / полости рта

Эфирное масло копайбы также доказало свою полезность при уходе за полостью рта и зубами. Проведенное в 2015 году исследование in vitro показало, что герметик для корневых каналов на основе масляной смолы копайбы не является цитотоксичным (токсичным для живых клеток). Авторы исследования полагают, что это, вероятно, связано с присущими копайбе масляными смолами, включая их биологическую совместимость, репаративную природу и противовоспалительные свойства. В целом, масляная смола копайбы представляет собой «перспективный материал» для стоматологического использования. В другом исследовании, опубликованном в бразильском журнале Dental Journal, доказана способность масла копайбы предотвращать размножение бактерий, в частности Streptococcus mutans. Почему это так важно? Известно, что этот тип бактерий вызывает разрушение зубов и кариес. Таким образом, останавливая размножение бактерий Streptococcus mutans, масло копайбы может быть полезным для предотвращения кариеса.

5. Обезболивающее средство

Масло копайбы может помочь в естественном облегчении боли, поскольку в научных исследованиях было показано, что оно обладает антиноцицептивными свойствами, что означает, что масло может помочь блокировать обнаружение болезненного раздражителя сенсорными нейронами. Исследование in vitro, опубликованное в журнале Ethnopharmacology, показывает антиноцицептивную активность двух амазонских масел копайбы (Copaifera multijuga и Copaifera reticulata) при пероральном введении. Результаты также конкретно показали, что масла копайбы демонстрируют периферическое и центральное обезболивающее действие, что, вероятно, делает их полезными при лечении различных хронических болезней, например, артрита.

Что касается, в частности, артрита, в научной статье, опубликованной в 2017 году, отмечается, что люди с болями в суставах и воспалением, которые использовали масло копайбы, сообщали о благоприятных результатах. Однако обширные исследования влияния масла копаибы на воспалительный артрит все еще ограничиваются фундаментальными исследованиями и клиническими наблюдениями на людях.

6. Средство от акне

Масло копайбы с его противовоспалительными, антисептическими и целебными свойствами является еще одним вариантом для естественного лечения прыщей. Клиническое исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что у добровольцев с угревой сыпью наблюдалось «очень значительное уменьшение» воспалённых участков кожи, пораженных угрями, где использовался препарат с эфирным маслом копайбы.

Чтобы воспользоваться преимуществами масла копайбы для очищения кожи, добавьте каплю эфирного масла копайбы в натуральный тоник или крем для лица.

7. Успокаивающее средство

Масло копайбы часто используется в диффузорах из-за его успокаивающего эффекта. С его сладким, древесным ароматом, масло может помочь снять напряжение и беспокойство после долгого дня и помочь расслабиться перед сном.

Как использовать масло копайбы?

Есть много способов применения эфирного масла копайбы, можно использовать его в ароматерапии, применять местно или вовнутрь. Внимание! Масло копайбы должно быть на 100% органическим и сертифицированным.

Чтобы принимать масло копайбы внутрь, вы можете добавить одну или две капли в воду, чай или смузи. Для местного применения перед нанесением на тело смешайте эфирное масло копайбы с маслом-основой или ароматическим лосьоном. Если вы хотите вдохнуть древесный запах этого масла, используйте несколько капель в диффузоре. Копайба хорошо сочетается с маслами кедра, розы, лимона, апельсина, шалфея, жасмина, ванили и иланг-иланга.

Побочные эффекты и меры предосторожности

Побочные эффекты эфирного масла копайбы могут включать чувствительность кожи при местном применении. Всегда разбавляйте масло копайбы маслом-основой, таким как кокосовое или миндальное масло. Сначала проведите патч-тест на небольшом участке тела, прежде чем использовать эфирное масло копайбы на больших участках. При использовании масла копайбы избегайте контакта с глазами и другими слизистыми оболочками.

Поговорите с вашим лечащим врачом, прежде чем использовать масло копайбы, если вы беременны, кормите грудью, у вас хроническое заболевание или вы принимаете лекарства. Всегда храните масло копайбы и другие эфирные масла в недоступном для детей и домашних животных месте.

При внутреннем применении, особенно чрезмерном, побочные эффекты эфирного масла копаибы могут включать боли в животе, диарею, рвоту, тремор, сыпь, боль в паху и бессонницу. Местно, оно может вызвать покраснение и / или зуд. Редко возникает аллергия на масло копайбы, но если вы заметили первые признаки, немедленно прекратите использование и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Известно, что литий может взаимодействовать с копайбой. Поскольку бальзам копайбы может оказывать диуретическое действие, прием его вместе с литием может помешать организму в избавлении от этого элемента. Поговорите с вашим лечащим врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете литий или любые другие лекарства, отпускаемые по рецепту и / или без рецепта.

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