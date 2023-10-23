Масло черного тмина: 20 фармакологических действий

Настойка черного тмина традиционно использовалась для лечения несварения, потери аппетита, диареи, паразитарных инфекций и проблем с кожей.

Уксус, который был обнаружен около 5000 г. до н.э., первоначально использовался в качестве консерванта для пищевых продуктов. Со временем появилось множество лекарственных средств, и в 1700-х он применялся для лечения всех заболеваний: от ядовитого плюща и крупа, до боли в животе и диабета. Хотя он может быть изготовлен из практически любого ферментируемого углевода, включая виноград, финики, кокосовый орех, картофель и свеклу, одним из наиболее популярных является яблочный.

Польза уксуса и масла черного тмина

Яблочный уксус обладает многими преимуществами для здоровья

Польза масла черного тмина для здоровья

Масло черного тмина имеет более 20 фармакологических действий

Применение черного тмина в кулинарии

Яблочный уксус и масло черного тмина - здоровые заменители домашней заправки

Масло черного тмина (Nigella sativa) - еще один здоровый домашний продукт, который почитается с древних времен за его лечебные свойства. Оба они или их сочетание можно использовать в качестве заменителя для других масел и уксусов, чтобы приготовить вкусную заправку для салата, наполненную преимуществами для здоровья всей семьи.

Но сначала давайте рассмотрим отдельно каждый ингредиент.

Яблочный уксус обладает многими преимуществами для здоровья

Традиционно, яблочный уксус производится посредством длительного процесса ферментации, который обогащает его биологически активными компонентами, такими как уксусная, галловая и кофейная кислота, катехин, эпикатехин и многое другое, придавая ему сильные антиоксидантные, антимикробные и другие полезные свойства. «Матка», похожая на паутину субстанция из аминокислот, которая присутствует в необработанном, нефильтрованном уксусе, указывает на его высокое качество.

Большинство производителей пастеризуют и фильтруют свой уксус, чтобы предотвратить формирование матки, но «мутный» вид действительно лучше, особенно если вы планируете его потреблять. Я рекомендую всегда держать его под рукой. Некоторые преимущества для здоровья, связанные с яблочным уксусом:

Контроль сахара в крови

Уксус считается антигликемическим и оказывает благотворное влияние на сахар в крови, вероятно, из-за содержания уксусной кислоты, которая предотвращает полное переваривание сложных углеводов. Другая теория заключается в том, что он помогает отключать пищеварительные ферменты, которые превращают углеводы в сахар, тем самым замедляя этот процесс, предотвращая резкое повышение уровня сахара в крови, давая вам больше времени, чтобы поглотить его.

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Существуют исследования, предлагающие использовать уксус в качестве терапии диабета. В одном из них обнаружилось, что уксус улучшает чувствительность к инсулину у 19% людей с диабетом 2 типа и у 34% пациентов с преддиабетом.

Здоровье сердца

Полифенолы, такие как хлорогеновая кислота, ингибируют окисление ЛПНП холестерина в то время как уксусная кислота помогает снизить кровяное давление. Было также показано, что уксус снижает уровень триглицеридов и ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности) у животных.

Управление весом

Уксус может способствовать потере веса за счет повышения насыщения, еще один эффект, связанный с уксусной кислотой. Например, когда добровольцы потребляли небольшое количество уксуса вместе с высокоуглеводными продуктами (пончик и сок), они ели меньше в течение оставшейся части дня. Сокращение приравнивалось примерно к 200-275 калорий в день – этого достаточно для ежемесячной потери веса до 1,5 фунтов.

Заложенность синусов

Способность яблочного уксуса расщеплять и уменьшать слизь в вашем теле может помочь очистить пазухи. Он также обладает антибактериальными свойствами, что делает его полезным при инфекциях. Вот что нужно делать:

Добавьте от половины до 1 чайной ложки яблочного уксуса в чашку теплой фильтрованной воды. Тщательно перемешайте.

Используя приспособление для очистки пазух, вылейте смесь в одну ноздрю, а затем в другую.

Больное горло

Антибактериальные свойства яблочного уксуса могут быть полезны когда болит горло. Полоскайте горло третью чашки уксуса, смешанного с теплой водой по мере необходимости. В сочетании с медом и имбирем он помогает от боли в горле. Другая смесь, рекомендованная Бонни К. Макмиллен, медсестрой из Университета Питтсбурга, включает:

1 столовую ложку яблочного уксуса

2 столовые ложки воды

1 столовую ложку сырого меда

1/4 чайной ложки молотого имбиря

По вкусу: 1/4 чайной ложки кайенского перца

Заболевания пищеварительной системы

Кислотный рефлюкс обычно возникает из-за отсутствия кислоты в желудке. Вы можете легко исправить это, принимая 1 столовую ложку сырого нефильтрованного яблочного уксуса, размешанного в большом стакане воды ежедневно. Пектин в нем может также помочь снять кишечные спазмы. Для поддержания постоянного здоровья кишечника может помочь смесь из 2 чайных ложек яблочного уксуса с 1 чайной ложкой сырого меда в 1 стакане теплой воды.

Раздражение кожи и бородавки

Яблочный уксус также спасает от различных заболеваний кожи, укусов жуков, ядовитого плюща, обгорания и даже бородавок. Вы можете либо нанести его непосредственно на раздраженную область, либо попробовать отмокнуть в ванне с 1 стаканом уксуса. От бородавок пропитайте ватный шарик уксусом и приложите его к бородавке, оставьте на ночь. Повторяйте, пока она не исчезнет.

Прилив энергии

Яблочный уксус содержит калий и ферменты, которые помогут избавиться от усталости. Кроме того, аминокислоты предотвращают накопление молочной кислоты в вашем теле, что тоже помогает.

Детокс и поддержка иммунной системы

Исследования показали, что яблочный уксус может быть полезен для детоксикации печени и помогает очистить вашу лимфатическую систему, что способствует улучшению реакции иммуннитета. Согласно книге «Правда о раке»:

«Яблочный уксус ... это сильный противомикробный препарат ... Одна из наиболее смертоносных бактерий Mycobacterium tuberculosis устойчива к дезинфектантам, но считается, что ее убивают уксусной кислотой. Особенно для пациентов с иммуносупрессией яблочный уксус - отличный натуральный противомикробный тоник для избавления от вредных бактерий и обеспечения иммунной поддержки».

Молочница

Разрастание Candida в кишечнике связано со многими проблемами со здоровьем, включая молочницу, усталость, плохую память, депрессию, головные боли и жажду сахара.

Разрастание Candida обычно происходит, когда повыщается кислотность в теле от чрезмерного потребления обработанных продуктов или сахара, или если в нем недостаточно здоровых бактерий. Поскольку яблочный уксус ферментируется полезными дрожжами, он может служить пребиотиком для здоровых бактерий, помогая им расти.

Польза масла черного тмина для здоровья

Семена и масло черного тмина (плохое название, так как существует действительно черный тмин (Bunium bulbocastanum), который является еще одним семейством растений) испокон веков используются в традиционных медицинах, включая аюрведу и сиддху.

Настойка черного тмина традиционно использовалась для лечения несварения, потери аппетита, диареи, паразитарных инфекций и проблем с кожей. Также семена применялись для поддержки иммунной системы, общего благосостояния, пищеварения, респираторных заболеваний, почек и печени и здоровья сердца. В Азии и на Ближнем Востоке они уже давно используются для лечения астмы, бронхита, ревматизма и других воспалительных заболеваний.

Наиболее распространенным активным химическим веществом в черном тмине является тимохинон; другие биоактивные соединения включают α-гедерин, алкалоиды, флавоноиды, антиоксиданты и жирные кислоты. Их антиоксидантная активность намного сильнее, чем у витамина С.

Исследователи подтвердили, что Nigella sativa действительно может быть полезной при:

Диабете 2 типа

В одном исследовании Nigella sativa улучшала толерантность к глюкозе так же эффективно, как метформин. Было также показано, что она повышает эффективность антидиабетических препаратов

Астме

В одном исследовании было показано, что тимохинон играет важную роль, уменьшая два воспалительных медиатора астмы и других воспалительных процессов.

В другом исследовании черный тмин действовал как релаксант и проявлял как антихолинергические (уменьшение спазмов в гладких мышцах), так и антигистаминные (блокирующие аллергические реакции) эффекты. Было обнаружено, что тимохинон действует лучше чем лекарство флютиказон (синтетический глюкокортикоид)

Улучшении памяти и снижении стресса

Результаты показали, что семена черного тмина ингибировали вызыванные стрессом биохимические изменения в зависимости от дозировки. Память и когнитивные способности также были зависимы от дозы

Снижении вреда от отравления кадмием — Может также служить профилактическим средством против химического оружия

Профилактике и ослаблении афлатоксикоза

Снятии симптомов аллергического ринита

Кандидозе

Ревматоидном артрите

Раке

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Масло черного тмина имеет более 20 фармакологических действий

Соответствуя своему старому латинскому названию «панацея», что означает «вылечить всех», Nigella sativa или масло из черного тмина имеют по меньшей мере 20 различных фармакологических действий, что объясняет, почему она полезна при множестве различных заболеваний.

Эти лечебные действия включают:

Антидиабетическое

Противораковое

Иммуномодулирующее

Анальгетическое (облегчение боли)

Антимикробное

Противовоспалительное

Спазмолитическое

Бронхолитическое

Гепатопротекторное

Защита почек

Гастропротекторное

Антиоксидантное

Применение черного тмина в кулинарии

Черный тмин можно купить как в виде цельных семян, так и масла, и оба полезны на кухне. Популярный ингредиент североиндийской, пакистанской и иранской кухни, черный тмин дает блюду теплый, слегка горький вкус, который похож на смесь тимьяна, орегано и мускатного ореха.

Семена также могут быть добавлены в запеканки, смузи и выпечку. Вы можете приготовить чай, залив семена горячей водой (около 1 столовой ложки) и заварив их в течение 10 минут.

Смесь черного тмина, меда и чеснока это мощный тоник от кашля и для повышения иммунитета, особенно во время сезона гриппа и простуды, или если вы чувствуете, что заболеваете.

Имейте в виду, что, как и все семена, черный тмин имеет высокое содержание полиненасыщенных жиров. Таким образом, в избытке они могут сделать митохондриальные мембраны более восприимчивыми к окислению. По этой причине я предлагаю ограничить ежедневное потребление до 1 - 2 столовых ложек.

Яблочный уксус и масло черного тмина - здоровые заменители домашней заправки

Обладая множеством преимуществ для здоровья, яблочный уксус и масло черного тмина - это два основных продукта, которые стоит всегда держать под рукой. Помимо рецептов, уже упомянутых выше, вот еще несколько советов о том, как регулярно добавлять эти здоровые ингредиенты в свой рацион, используя их в качестве заправки:

Попробуйте смешать яблочный уксус, масло черного тмина, свежий лимонный сок, кинзу и тахини. Экспериментируйте с соотношением, чтобы получить вкус, который вам понравится больше всего

Экспериментируйте с соотношением, чтобы получить вкус, который вам понравится больше всего Простая и вкусная заправка, которая особенно хорошо сочетается с брокколи, спаржей или зеленью салата, включает: 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 столовую ложку лимонного сока, 1/2 чайной ложки измельченного чеснока, щепотку черного перца и несколько свежих нарезанных листьев базилика

1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 столовую ложку лимонного сока, 1/2 чайной ложки измельченного чеснока, щепотку черного перца и несколько свежих нарезанных листьев базилика В качестве альтернативы, вы можете использовать яблочный уксус и / или масло черного тмина в качестве заменителя других масел и уксусов в любом рецепте, который вы уже используете. Имейте в виду, что черный тмин достаточно острый, поэтому полная замена может сделать блюдо слишком острым. Начните с небольшого количества и экспериментируйте, чтобы найти соотношение уксуса, оливкового масла и черного тмина, которое вам понравится.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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