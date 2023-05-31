Маневр Эпли: если кружится голова, проверьте уши!

Вестибулярный аппарат является органом равновесия, контролирующим пространственное положение тела человека. Находится он во внутреннем ухе и отличается особым строением, аналогичным лабиринту, заполнен жидкостью и имеет покрытие в виде специфических клеток – так называемых вестибулярных рецепторов, покрытых мембраной.
Вестибулярный аппарат является органом равновесия, контролирующим пространственное положение тела человека. Находится он во внутреннем ухе и отличается особым строением, аналогичным лабиринту, заполнен жидкостью и имеет покрытие в виде специфических клеток – так называемых вестибулярных рецепторов, покрытых мембраной. С верхней стороны мембраны формируются отолиты – кристаллы кальция (Са). При неблагоприятных обстоятельствах эти самые отолиты преодолевают природную защиту и вольно двигаются в жидкости внутреннего уха. Следствием указанного процесса и является головокружение.
Имеется еще одна концепция, согласно которой гормональный дисбаланс провоцирует нарушения обмена кальция (Са), и образовавшиеся кристаллы химического соединения карбоната кальция взвешены в данной жидкости, вызывая дискомфорт.
Указанный тип головокружения носит сложное и длинное название «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (сокращенно - ДППГ). Термин ДППГ точно позиционирует сам недуг: «доброкачественное» предполагает отсутствие угрозы для жизнедеятельности организма и вероятное естественное выздоровление (через какое-то время фракции кальция (Са) могут сами раствориться в жидком составе внутреннего уха или переместиться на место – тогда голово¬кружение пройдет самостоятельно, без постороннего вмешательства). Определение «пароксизмальное» значит, что тревожные признаки проявляются приступами, «позиционное» предполагает появление головокружения при перемене позы всего тела/головы в пространстве.
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Ключевое проявление ДППГ – короткое (около 1 мин.) головокружение в виде вращения. Пациенту кажется, что предметы вращаются вокруг него, может одолеть тошнота/рвота.
Как правило, симптом головокружения при ДППГ появляется, когда человек меняет положение головы (встает с кровати, наклоняется, поворачивается в постели, запрокидывает голову).
Приступ носит внезапный характер. По этой причине предугадать начальный приступ не представляется возможным. Если у вас был отмечен случай ДППГ, необходимо вспомнить, что могло ему предшествовать. Таким образом в перспективе вы сможете избегать действий, вызывающих головокружение.
Если вдруг случился приступ ДППГ, рекомендуется сохранять спокойствие, не принимать горизонтальную позицию, а, наоборот, занять вертикальное положение. Приступ сам пройдет через 1 минуту максимум. Однако, следует записаться на прием к доктору для постановки верного диагноза.
Проблемы ДППГ лечит специалист-отоневролог. Существуют особые методики диагностирования заболевания. Например, провокационные тесты на ДППГ. В ходе них врач специфически меняет позицию тела пациента, чтобы выяснить, какие конкретно движения провоцируют головокружение.
В ряде случаев указанные тесты сможет провести лор, невролог, терапевт.
Терапия при ДППГ предполагает осуществление специальных лечебно-реабилитационных мероприятий. Специалист перемещает голову больного с целью вернуть кристаллы минерала Са в нужное положение.
Позже указанные упражнения пациент может выполнять самостоятельно, но исключительно после консультации со специалистом, так как методика и кратность повторений устанавливается, опираясь на конкретный случай.
Подключение препаратов при ДППГ не требуется.
Если поставлен диагноз ДППГ, необходимо обратиться к специалисту, который осуществит прием Эпли и поможет отолитам вернуться на место.
Вероятное головокружение в начальной стадии маневра. Врач сажает пациента на край стола/кушетки лицом к себе. Далее он берется руками за голову больного и неожиданно поворачивает ее на 45° вправо. Далее он предложит быстро лечь, не изменяя позы головы, и зафиксироваться в данной позиции на полминуты.
Голова при этом свисает с кушетки/на кушетке, если под спиной подложена подушка. Необходимо, чтобы голова располагалась ниже уровня тела в горизонтальном положении.
Далее доктор снова повернет голову больного. Пациент лежит в том же положении, а врач повернет голову пациента на 90° в другую сторону (голова на этот раз обращена влево).
Необходимо контролировать головокружение. Оно обычно прекращается в продолжение 30 сек. после перемены позы.
Пациент ложится на левый бок. Доктор резко поворачивает голову больного вправо. Необходимо пробыть в указанном положении 30 сек.
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Через полминуты доктор предлагает пациенту быстро сесть. Если голова все еще кружится, необходимо повторять прием Эпли, пока головокружение не пройдет.
Если ДППГ спровоцировано левым ухом, необходимо проделать манипуляцию с другой стороны.
После процедуры следует отдохнуть. До конца дня необходимо носить на шее подушку. Доктор расскажет, как правильно спать, двигаться, чтобы избежать последующих приступов головокружения.
Прибегать к маневру Эпли можно лишь в том случае, если поставлен диагноз ДППГ. Когда существует вероятность, что описанные симптомы спровоцированы иной проблемой, проводить маневр Эпли должен исключительно специалист.
Если имело место травма в области шеи или в прошлом был сердечный приступ, крайне не желательно проводить прием Эпли в домашних условиях.
Анализ результатов. После мероприятия Эпли следует выждать 7 дней и не провоцировать ситуации, в которых может возникнуть головокружение. Далее можно выяснить, возникнут симптомы ДППГ, если принять положение, вызывающее головокружение до этого.
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Источник: https://econet.kz/
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