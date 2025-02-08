Магний и витамин B6: Крайне важная связь!

Возможно, вам знакома связь между МАГНИЕМ, КАЛЬЦИЕМ и витаминами К2 и D и то, что они работают в тандеме. Но знаете ли вы о крайне важной связи между магнием и витамином B6 (пиридоксин)?

По отдельности магний и витамин B6 незаменимы для здоровья сердца и мозга. Оба также играют роль в регуляции уровня сахара в крови. Когда вы получаете недостаточное количество магния из рациона, ваше тело будет вымывать его из костей, мышц и внутренних органов, что может привести к развитию остеопороза, заболеванию почек и повреждению печени. Витамин B6 может в этом помочь, перенося магний в клетки, которые нуждаются в нем больше всего, таким образом гарантируя, что магний, который вы получаете из продуктов питания или добавок, используется максимально эффективно. При этом, витамин B6 также помогает увеличить пользу магния.

Значение комбинации магния и витамина В6

Комбинация магния и витамина В6 – наилучший вариант при сильном стрессе

Магний и B6 могут облегчить предменструальный синдром

Магний и B6 имеют схожие показатели эффективности

Важность магния для оптимального здоровья

Магний необходим для активации витамина D

Магний для здоровья мозга и работы нервной системы

Польза витамина B6 для здоровья

Как улучшить свой статус магния и витамина B6

Комбинация магния и витамина В6 – наилучший вариант при сильном стрессе

Важность магния в сочетании с витамином B6 была представлена ​​в исследовании 2018 года в журнале PLOS ONE.

Если принимать их вместе, эти два питательных вещества дополнительно снижают стресс в исследованиях на животных.

В этом рандомизированном исследовании они оценивали улучшила ли комбинация магния и В6 воспринимаемый уровень стресса у 264 людей, которые изначально имели низкий уровень магния. Здоровые взрослые с показателем шкалы депрессии, тревоги и стресса выше 18 и уровень сывороточного магния между 0,45 и 0,85 ммоль/л, были в рандомном порядке разделены для приема:

300 мг магния и 30 мг витамина B6

Исключительно 300 мг магния

Первичной конечной точкой было снижение оценки стресса от начала до 8 недели.

Хотя оба группы пациентов испытали сходное уменьшение количество баллов стресса, группа магния-В6 показала сокращение воспринимаемого стресса на 44,9%, а группа только магния – уменьшение на 42,4%. Более значительное влияние проявлялось у больных с тяжелым и / или очень сильным стрессом.

Магний и B6 могут облегчить предменструальный синдром

Питательные вещества магний и витамин В6 обычно рекомендуется женщинам, страдающим от предменструального синдрома. Согласно данным исследований, опубликованных в Journal of Caring Sciences, дефицит магния считается «одним из факторов, вызывающих и ухудшающих симптомы предменструального синдрома».

Его работа заключается в успокаивающем действии на нервно-мышечную систему. Чтобы оценить влияние этих двух питательных веществ на предменструальный синдром, 126 женщин, которым был поставлен диагноз на основе критериев Американской ассоциации психиатров, были разделены на три группы, которые получали либо 250 мг оксида магния, 250 мг витамина B6, либо плацебо и принимали их с первого дня менструального цикла до начала следующего.

Магний и B6 имеют схожие показатели эффективности

В целом, магний и В6 имели схожие показатели эффективности для предменструального синдрома в этом исследовании. Средние показатели до и после вмешательства в трех группах распределились следующим образом:

Магний Витамин B6 Плацебо До вмешательства 36.89% 36.51% 35.8% После вмешательства 22.22% 22.84% 28.41%

Как вы можете заметить, хотя плацебо помогло уменьшить симптомы предменструального синдрома, магний и В6 делали это более эффективно и с той же скоростью. При взгляде на конкретные проявления, B6 и магний оказались наиболее эффективными в снижении показателей депрессии, удержания воды и тревоги.

Важность магния для оптимального здоровья

Магний является четвертым по распространенности минералом в вашем теле и вторым наиболее распространенным внутриклеточным катионом (положительно заряженный ион) после калия. Он нужен для нормального функционирования большинства клеток в организме, но особенно важен для сердца, почек и мышц.

Низкий уровень магния препятствует обмену веществ в клетках и ухудшает работу митохондрий, что может иметь далеко идущие последствия для здоровья, так как потеря функции митохондрий является основополагающим фактором в большинстве хронических болезней, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Как говорится в одном научном обзоре, который включал исследование, датированное в 1937 годом, низкий уровень магния – это наиболее точный показатель сердечно-сосудистых заболеваний, а другие недавние исследования приходят к выводу, что даже субклинический дефицит может поставить под угрозу здоровье сердечно-сосудистой системы.

При том, что это один из самых распространенных минералов в организме человека, не удивительно, что он имеет несколько сотен биологических функций. Вот лишь немногие:

Расслабляет мышцы, а также кровеносные сосуды. Дефицит может вызвать мышечные спазмы и слабость

Содействует умственной и физической релаксации. Он является антидотом для стресса, который работает за счет повышения ГАМК, ингибиторного нейротрансмиттера, который расслабляет нервную систему. Магний также помогает увеличить выработку мелатонина

Способствует детоксикации и уменьшает повреждение от электромагнитных полей

Регулирует уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину, потенциально защищая от диабета 2 типа

Магний необходим для активации витамина D

Магний также является компонентом, необходимым для активации витамина D, и его дефицит может препятствовать вашей способности создавать витамин D под воздействием солнца и/или из пероральных добавок.

По словам Мохаммеда Раззака, профессора патологии в Колледже остеопатической медицины озера Эри в Пенсильвании, соавтора исследования, опубликованного в журнале Американской остеопатической ассоциации (JAOA) в марте 2018 года, «Потребляя оптимальное количество магния, человек может снизить риск дефицита витамина D, а также уменьшить зависимость от его добавок».

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Интересно, что первая статья, которую я опубликовал в далеком 1985 году, также появилась в JAOA. Я писал о пользе кальция в борьбе с гипертензией, но если бы я готовил статью в этом столетии, она, безусловно, была бы о применении магния для этой цели.

Второе исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания в декабре 2018 года, также пришло к выводу, что статус магния играет важную роль в уровне витамина D. В целом, люди, потребляющие большое количество магния, с меньшей вероятностью будут иметь низкий уровень витамина D. Кроме того, у них более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника.

Магний для здоровья мозга и работы нервной системы

Магний также имеет решающее значение для оптимальной работы мозга, а его дефицит является распространенной причиной неврологических заболеваний, в том числе:

• Мигрени — Исследователи отметили, что эмпирическое лечение добавкой магния оправдано для всех людей, страдающих мигренью.

• Депрессии — Магний важен при депрессии, так как он действует в качестве катализатора для регулирующих настроение нейромедиаторов, таких как серотонин. Исследование, опубликованное в 2015 году, показало значительную связь между очень низким потреблением магния и депрессией, особенно у молодых взрослых.

Исследование, опубликованное в PLOS ONE, продемонстрировало, что добавка магния улучшила симптомы от легкой до умеренной депрессии у взрослых, и ее полезные эффекты сохранялись в течение двух недель лечения. На самом деле, его воздействие сопоставимо с прописываемыми по рецепту СИОЗС с точки зрения эффективности, но оно не имеет каких-либо побочных эффектов, обычно ассоциируемых с этими препаратами.

Участники в группе лечения ежедневно принимали 248 миллиграмм элементарного магния в течение шести недель, а в контрольной группе пациенты не получали никакого лечения. По мнению авторов, «Он работает быстро и хорошо переносится без необходимости тщательного контроля за токсичностью».

• Проблемы с памятью и потеря пластичности мозга — Ухудшение памяти происходит, когда количество соединений (синапсов) между клетками мозга уменьшается. Хотя многие факторы могут иметь значение, магний крайне важен.

По словам д-ра Дэвида Перлматтера, невролога и сотрудника Американского колледжа питания, «магний важен для активации нервных каналов, которые участвуют в синаптической пластичности». Магний треонат, который наиболее эффективно проникает через гематоэнцефалический барьер, будет наилучшим выбором.

Польза витамина B6 для здоровья

Как и магний, витамин B6 (а также некоторые другие витамины группы В) играет важную роль в здоровья сердца и мозга. Он используется при создании нейротрансмиттеров, и необходим для правильного развития головного мозга во время беременности и младенчества.

Витамины B6, B9 (фолат, или синтетическая форма фолиевой кислоты) и В12 могут быть особенно важны для поддержания когнитивных функций с возрастом, и было показано, что они играют важную роль в развитии деменции, включая болезнь Альцгеймера, которая является ее наиболее серьезной и опасной формой.

Основной механизм действия – подавление гомоцистеина, который обычно повышен, если у вас есть дегенерация мозга. Высокий уровень гомоцистеина также задействован в развитии атеросклероза.

Хорошей новостью является то, что ваше тело может устранить гомоцистеин естественным путем, при условии, что вы получаете достаточно B9 (фолат), B6 ​​и B12. Одно исследование, подтверждающее этот факт, было опубликовано в 2010 году. Участники получали либо плацебо, либо 800 микрограмм (мкг) фолиевой кислоты (синтетической формы B9), 500 мкг В12 и 20 мг B6.

Исследование было основано на предположении, что, контролируя уровень гомоцистеина, вы можете уменьшить атрофию мозга, тем самым замедляя наступление болезни Альцгеймера. Действительно, через два года те, кто принимал витамин B, имели значительно меньшую усадку мозга по сравнению с группой плацебо.

Научная работа 2013 года продолжила это исследование, показывая, что витамины группы В не только замедляют усадку мозга, но они делают это конкретно в областях мозга, которые, как известно, наиболее сильно страдают от болезни Альцгеймера.

Как и в предыдущем исследовании, у участников, которые принимали высокие дозы фолиевой кислоты и витаминов B6 и B12, уменьшался уровень гомоцистеина в крови, уменьшая усадку мозга на целых 90%. Высокие дозы витаминов B6, B8 (инозитол) и B12, также значительно снижают проявление симптомов шизофрении, даже сильнее, чем только стандартное медикаментозное лечение.

Витамин B6 также имеет важное значение для здоровья:

Метаболизма, помогая расщеплять аминокислоты в мышцах, чтобы они могли использоваться в качестве энергии и превращая молочную кислоту в глюкозу в печени

Иммунной системы, так как он помогает создавать белые кровяные клетки, которые борются с инфекциями

Волос и кожи, за счет уменьшения выпадения волос и облегчения симптомов дерматита

Как улучшить свой статус магния и витамина B6

Рекомендуемая дневная норма магния из продуктов питания (RDA) находится в диапазоне от 310 до 420 мг для взрослых в возрасте старше 19 лет, в зависимости от возраста, пола и беременности, а RDA витамина B6 для взрослых находится в пределах от 1,2 до 2 мг в день, в зависимости от возраста и пола.

И магний, и витамин B6 в изобилии содержатся в цельных продуктах. Хорошие источники магния включают зелень, ягоды, авокадо, семена, орехи и сырые какао-бобы. Потребление в основном обработанной пищи является главным виновником дефицита магния, и, если вас это касается, разумно будет принимать добавку.

Итог:

Витамин B6 переносит магний в клетки, которые нуждаются в нем больше всего, таким образом гарантируя, что магний, который вы получаете из продуктов питания или добавок, используется максимально эффективно. Следовательно, витамин B6 помогает увеличить пользу магния

Исследования показывают, что сочетание магния и витамина B6 может понизить уровень воспринимаемого стресса в большей степени, чем исключительно магний у пациентов с тяжелым или очень сильным стрессом. У тех, кто принимал комбинацию магния и B6, также проявлялось меньше побочных эффектов

Магний и витамин В6 это два питательных вещества, которые обычно рекомендуются женщинам с предменструальным синдромом. Дефицит магния может вызвать и усугубить симптомы ПМС, его работа заключается в успокаивающем воздействии на нервно-мышечную систему.опубликовано econet

Автор: доктор Джозеф Меркола

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