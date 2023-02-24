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Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго

Автор: Econet 24 февраля 2023 5474
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Для мужчин возраст "около" 40 лет является критическим. Именно на указанный период приходится максимум смертей по причине седечно-сосудистых заболеваний. Представители сильного пола гибнут от инсультов и инфарктов. Можно ли это предотвратить? Оказывается, организму необходим магний.

Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго

Тема ранних, внезапных и трагичных смертей очень актуальна. Очень большое число представителей сильного пола прощаются с жизнью в возрасте около 40 лет. Они умирают преимущественно от инсультов и инфарктов (так гласит статистика). Ученые выяснили важный факт, что у всех мужчин, которые умирают от сердечно-сосудистых недугов в возрасте 30-40 лет, установлен дефицит микроэлемента магния (Mg) в организме. Возможно ли предотвратить преждевременную смерть?

Значение магния для организма

По статистике у очень большого процента населения причиной смерти является алкоголь и табакокурение. Причем, заболевания могут не проявляться как непосредственное следствие пагубных привычек. Например, курение в общем ослабляет иммунную защиту человека. А это может служить фактором возникновения и развития широкого спектра заболеваний.

Существует ценный рецепт, который поможет устранить дефицит магния в организме. А для людей в возрасте после 50 лет предложенный рецепт будет просто универсальным. Но сначала об общих диетических правилах.

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Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго

Магниевая диета довольно проста

  • Во-первых, следует отказаться от употребления сахара и всего сладкого, мучных изделий.
  • Во-вторых, свести к минимуму употребление мяса, консервов. Мясо вводить в рацион исключительно в вареном виде
  • В-третьих, употреблять всевозможные крупы (натуральные)
  • В-четвертых, включать в меню как можно больше зелени и овощей.
  • В-пятых, ограничить молочные продукты (кроме кефира: за 1 час организм усваивает 90% кефира, и это очень хорошо)

Магниевая диета для тех, кто хочет жить долго

Рецепт

  • 2 ст. ложки отрубей
  • 1 ст. ложка кедровых орехов (лучший источник витамина В6. А Без В6 не усваивается магний)
  • 2 ст. ложки кунжута
  • Перемешать и пить с кефиром.

Это дневная норма (примерно по 2,5 ложки дважды в день если трижды, то меньше).
Если нет аллергической реакции, можно ввести в смесь немного меда (без кефира).опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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