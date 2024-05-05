Луковая шелуха вместо 10 лекарств

С каждым годом производится все больше лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний. Но не стоит забывать о проверенных временем природных средствах, обладающих целебными свойствами. Одним из таких средств, которое успешно применяли еще во времена Гиппократа, является репчатый лук, а точнее луковая шелуха.

Опыт многих поколений дарит нам полезные рецепты и советы. Один из ценных продуктов - луковая шелуха – это универсальное средство, которое можно применять не только в бытовых, но и лечебных целях. О ее пользе и способах применения мы расскажем в данной статье.

Главные свойства луковой кожицы

В состав шелухи кожицы входят масса полезных компонентов: кальций, железо, фосфор, соли калия, фитонциды и витамины.

Именно поэтому она обладает довольно обширным спектром действия:

укрепляет иммунитет, повышая выработку антител и надежно защищает организм от воздействия негативных факторов внешней среды;

борется с вирусами и микробами, благодаря чему предотвращает развитие простудных и проичх заболеваний;

является природным антисептиком;

замедляет старение органов и тканей благодаря наличию в составе антиоксидантов;

оказывает мочегонное действие, поэтому ускоряет процесс очищения организма от токсинов и шлаков;

укрепляет сосудистые стенки, снижает риск тромбообразования и развития сердечно-сосудистых заболеваний;

нормализует артериальное давление, что особенно важно при наличии проблем с сердцем;

стимулирует процесс кровообращения, что улучшает питание органов и тканей;

препятствует образованию отеков и появлению аллергических реакций благодаря входящим в состав серотонину и гистамину.

Способы применения и противопоказания

На основе этого компонента можно приготовить несколько средств, которые послужат отличной заменой аптечным препаратам:

чай – помогает избавиться от головной боли, снижает давление, улучшает зрение;

спиртовую настойку – нормализует работу желудочно-кишечного тракта и почек, помогает при простудных заболеваниях, анемии, нервных расстройствах;

отвар – применяется для профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, аллергических реакций;

масло – используется для лечения кожных заболеваний, заложенности носа, облегчает состояние при варикозе, снимает отеки и избавляет от болей в ногах;

мазь – заживляет раны, укрепляет волосы, применяется при лечении грибка на коже и ногтях.

Луковый чай приготовить просто – в свежезаваренный черный либо зеленый чай достаточно добавить мелкую шелуху.

Чтобы приготовить спиртовую настойку следует засыпать в емкость из темного стекла мелкую луковую кожицу (одну ложку), залить спиртом (пятью стаканами) и дать смеси настояться семь дней в прохладном месте.

Для приготовления отвара потребуется залить двумя стаканами воды пару ложек луковой кожицы, протомить пятнадцать минут на водяной бане, дать остыть, процедить и подержать в прохладном месте около восьми часов.

Если хотите приготовить лечебное масло, достаточно насыпать в емкость из темного стекла мелкую шелуху, залить ее маслом (касторовым, подсолнечным либо оливковым), дать настояться пару недель в прохладном темном месте, затем процедить.

Приготовить лечебную мазь также очень просто – смешайте с питательным кремом либо вазелином измельченную в порошок луковую кожицу, поместите все в стеклянную емкость и храните в прохладном месте.

Помните о противопоказаниях. Лечение шелухой лука недопустимо при:

индивидуальной непереносимости этого компонента;

заболеваниях желудочно-кишечного в острой форме;

болезнях мочевыделительной системы;

патологиях печени и почек;

бронхиальной астме;

приеме некоторых лекарственных препаратов, а также алкогольных напитков.

Перед применением того или иного средства на основе луковой шелухи важно проконсультироваться с врачом, который определит, допустим ли такой способ лечения в вашем случае.опубликовано econet

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