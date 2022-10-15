Лучшие способы отбеливания зубов в домашних условиях

Среди причин, по которым зубы утрачивают БЕЛИЗНУ, можно назвать: истончение зубной эмали из-за возраста, употребление чая и кофе, курение, генетический фактор. Придать зубам сияющую белизну можно в домашних условиях с помощью простых и доступных средств.

Зубы – это первое, на что обращают внимание другие люди. Красивые зубы также являются показателем крепкого здоровья. Многие беспокоятся, если их зубы выглядят не такими белыми, как им хотелось бы. Существует несколько способов придать вашим зубам сверкающую белизну в домашних условиях, используя простые подручные средства.

Как отбелить зубы с помощью простых средств

Почему зубы становятся желтыми

Отбеливание зубов содой

Отбеливание зубов содой и фольгой

Отбеливание зубов перекисью

Отбеливание зубов активированным углем

Отбеливание зубов кокосовым маслом

Отбеливание зубов маслом чайного дерева

Отбеливание зубов клубникой

Отбеливание зубов яблочным уксусом

Отбеливание зубов банановой кожурой

Полоски для отбеливания зубов

Отбеливание зубов без вреда

Почему зубы становятся желтыми

Зубы меняют цвет, становятся желтыми или коричневыми из-за пятен, которые возникают как на поверхности зубов (эмали), так и глубоко в структуре зуба.

Под поверхностью эмали находится бежевое вещество дентин, которое становится видимым, когда истончается эмаль. Эрозия эмали возникает из-за потери твердой ткани зуба, которая была удалена с поверхности зуба.

Хотя не стоит ожидать, что зубы останутся блестящими и белыми до преклонного возраста, многие факторы ускоряют изменение окраски зубов.

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Вот несколько причин, по которым зубы становятся желтыми, бежевыми или коричневыми:

Потребление кофе и чая

Курение

Истончение зубной эмали из-за возраста

Питание: это включает потребление большого количества продуктов с высоким содержанием кислоты, включая сладкие газированные напитки, конфеты и некоторые фрукты.

Сухость во рту ( недостаток слюны означает меньшую защиту для эмали)

Дыхание через рот и заложенность носа. Это снижает количество слюны и мешает увлажнению зубов.

Использование антибиотиков

Чрезмерное потребление фтора

Генетические факторы

Способы отбеливания зубов в домашних условиях

Существует множество средств для отбеливания зубов, большинство из которых использует химические вещества, повреждающие зубы и зубную эмаль, из-за которых зубы становятся чувствительными.

Альтернативой этому являются различные домашние средства, которые также эффективно отбеливают зубы.

Отбеливание зубов содой

Пищевая сода обладает легким абразивным свойством. Эта абразивность помогает удалить пятна и налет с зубов и отбелить их. И все это можно сделать за несколько минут.

Применение:

Вытрите зубы насухо полотенцем. Намочите зубную щетку, окуните ее в соду и почистите зубы, как обычно. Нужно чистить зубы в течение 3 минут.

Вы можете использовать пищевую соду вместе с обычной зубной пастой, чтобы чистить зубы.

Также вы можете смешать небольшое количество пищевой соды с перекисью водорода, чтобы сделать пасту и использовать ее для чистки зубов.

Отбеливание зубов содой и фольгой

Существует еще один рецепт отбеливания зубов с использованием соды и алюминиевой фольги, который обещает результаты через несколько дней.

Возьмите небольшое количество пищевой соды и зубной пасты и смешайте их.

Возьмите кусочек алюминиевой фольги и сложите по длине и ширине зубов.

Нанесите пасту на фольгу и оберните зубы фольгой

Оставьте фольгу с пастой на 1 час.

После этого снимите фольгу и смойте смесь водой.

Запомните: Пищевая сода может стирать защитную эмаль зубов, поэтому этот метод можно применять 1-2 раза в неделю.

Отбеливание зубов перекисью водорода

Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами. Она окисляет органическую матрицу под зубной эмалью, осветляя ее. Это не вызывает существенных изменений в зубной эмали и является абсолютно безопасным методом быстрого отбеливания зубов. Единственное, о чем надо помнить – это не проглатывать перекись.

Применение:

Возьмите раствор перекиси водорода и налейте в небольшой контейнер, промокните чистую салфетку из ткани в этой жидкости и влажной салфеткой слегка протрите зубы.

Можете также промокнуть зубную щетку в растворе перекиси и использовать ее для чистки зубов.

Помните: Длительное воздействие перекиси водорода может привести к повреждению тканей ротовой полости.

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Отбеливание зубов активированным углем

Активированный уголь – это абсорбирующее вещество, способное поглощать и выводить токсины из организма как внутри, так и снаружи.

Кроме того, сам активированный уголь не всасывается в организм. Он также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как связывает налет и микроскопические крупицы, которые пачкают зубы, и вымывает их. Он всасывает неприятные запахи и действует, как дезинфицирующее средство.

Применение:

Намочите зубную щетку и окуните ее в растертый до порошкообразного состояния активированный уголь. Почистите зубы как обычно в течение 2-х минут, а затем тщательно ополосните рот, пока содержимое не будет прозрачным.

Добавьте немного воды в активированный уголь, чтобы сделать густую пасту, окуните зубную щетку в пасту и почистите зубы в течение 2-х минут. Тщательно ополосните рот. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю.

Помните: Активированный уголь может пачкать коронки, защитные прокладки и фарфоровые виниры. Если ваши зубы стали чувствительными, прекратите использовать это средство.

Отбеливание зубов кокосовым маслом

Одним из самых легких и лучших способов отбелить зубы естественным образом является масляное полоскание рта. Полоскание рта кокосовым маслом считается одним из самых эффективных средств. В кокосовом масле содержится лауриновая кислота, которая удаляет бактерии, которые приводят к желтизне зубов.

Исследования показали, что масляные полоскания способны уменьшить количество налета на зубах и гингивита.

Применение:

Положите ложку кокосового масла в ротовую полость и прополоскайте ею между зубов в течение 5 - 20 минут.

Также можете добавить несколько капель кокосового масла на зубную щетку и почистить зубы, как обычно.

Для отбеливания зубов можете использовать уголок чистой махровой салфетки, смоченной в масле, чтобы втереть его в зубы.

Так как масляное полоскание совершенно безопасно, вы можете проделывать эту процедуру ежедневно наряду с обычной чисткой зубов.

Отбеливание зубов маслом чайного дерева

Масло чайного дерева восстанавливает и укрепляет десны, уменьшает количество зубного налета, предотвращает кариес, очищает пространство между зубов и язык.

Регулярное использование масла чайного дерева также поможет отбелить зубы на 1-2 оттенка совершенно естественным образом.

Применение

Почистите зубы обычным способом. После этого нанесите несколько капель масла чайного дерева на зубную щетку и снова почистите зубы. Прополощите рот водой.

Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю, и через месяц вы заметите разницу.

Отбеливание зубов клубникой

Клубника содержит фолиевую кислоту, которая помогает очистить и отшелушить зубы. Благодаря этому зубы выглядят чище и белее. Также клубника содержит витамин С, который помогает избавиться от зубного налета, и яблочную кислоту, которая слегка отбеливает зубы.

Применение:

Разомните клубнику и смешайте ее с небольшим количеством пищевой соды, чтобы сделать природную отбеливающую пасту.

Разрежьте клубнику наполовину и используйте половинки, чтобы почистить зубы в течение 1 минуты.

Разомните 3 клубники и добавьте немного морской соли. Уберите излишки слюны во рту с помощью бумажной салфетки и затем нанесите щедрую порцию смеси по всей поверхности зубов. Оставьте смесь на 5 минут и прополоскайте рот. Повторяйте процедуру на ночь.

Отбеливание зубов яблочным уксусом

Считается, что яблочный уксус также помогает избавиться от пятен на зубах. Хотя вы можете не получить мгновенных результатов, яблочный уксус - это природный метод, который поможет восстановить белизну зубов при регулярном применении.

Применение

Смешайте 1 часть яблочного уксуса с 2 частями воды. Сполосните рот в течение 2-х минут. Повторяйте ежедневно.

Смешайте 1 часть пищевой соды с 2 частями яблочного уксуса. Используйте эту смесь, чтобы почистить зубы.

Нанесите яблочный уксус непосредственно на зубы, и через несколько минут сполосните рот водой.

Смешайте 1 часть яблочного уксуса и 2 части воды и используйте этот раствор для ополаскивания рта каждое утро.

Отбеливание зубов банановой кожурой

Еще один домашний метод отбеливания зубов состоит в использовании банановой кожуры. Бананы богаты питательными веществами и минералами, такими как азот, фосфор, калий, кальций, марганец, натрий, железо и сера, которые также присутствуют в кожуре.

Банановая кожура впитывает бактерии и микробы с зубов, таким образом, отбеливая их.

Применение

Возьмите спелый банан и протирайте зубы внутренней частью кожуры в течение 2 минут. Затем прополощите рот водой. Повторяйте дважды в день.

Полоски для отбеливания зубов

Полоски для отбеливания зубов являются одним из популярных и недорогих средств, которые помогают обрести белоснежную улыбку.

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Производители полосок утверждают, что эффект будет заметен уже на 3-й день использования полосок. Однако в среднем результаты можно увидеть примерно через неделю использования, что также зависит от уровня желтизны зубов. Эффект отбеливания может длиться от 6 месяцев до года после полного курса.

Отбеливающие полоски очень легко использовать. Обычно набор состоит из двух полосок, одну из которых помещают сверху, а другую снизу. Их можно носить, пока вы занимаетесь домашними или другими делами.

Промокните зубы салфеткой, чтобы убрать излишки слюны.

Поместите полоски так, чтобы они не касались десен.

Прижмите полоски к зубам и оставьте максимум на час (в зависимости от того, что сказано в инструкции).

Помните, что долгое использование полосок может повредить десна и привести к повреждению зубной эмали.

Отбеливание зубов без вреда

Многие химические средства для отбеливания зубов могут повреждать зубы, удаляя зубную эмаль.

Постоянное применение отбеливающих полосок может со временем вызвать эрозию эмали и сделать зубы чувствительными, особенно при потреблении горячих, холодных и кислых продуктов.

Хотя стоматологи считают, что многие средства безопасны, те, что содержат много кислоты, повышают риск появления кариеса при частом использовании.

Эти средства нужно использовать умеренно, в идеале после того, как вы попробовали домашние средства.

Помните, что лучшим способом отбеливания зубов является правильное питание, отказ от курения, регулярная чистка зубов и десен, и ограничение кофе, чая и сладких продуктов.опубликовано econet.ru.

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