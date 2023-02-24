Лучшие народные средства для повышения иммунитета

Основной причиной плохого самочувствия и частых проблем со здоровьем является слабый иммунитет. Чтобы чувствовать себя бодро, иметь привлекательный внешний вид и забыть о простудных заболеваниях, прежде всего, нужно укреплять иммунную систему.

В этой статье мы расскажем о том, как распознать симптомы сниженного иммунитета и какие существуют способы его укрепления. Если вы заботитесь о своем здоровье, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов.

Как повысить иммунитет

Симптомы слабой иммунной системы

Их могут спровоцировать различные факторы, прежде всего это несбалансированное питание, отсутствие физических нагрузок, плохая экология и прочие.

Основными признаками, указывающими на слабость иммунной системы, являются:

постоянная усталость;

головная боль;

частые простуды;

увеличение лимфоузлов;

суставная боль;

грибок на коже, слизистых оболочках и ногтях;

тяжелое течение ОРВИ.

Если вы обнаружили у себя один либо несколько из перечисленных выше признаков, значит, стоит задуматься об укреплении иммунитета. Эти признаки не стоит игнорировать, поскольку гораздо легче предотвратить развитие заболевания, чем потом лечить серьезный недуг.

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Как повысить иммунитет

1. Для начала нужно избавиться от вредных привычек, затем перейти на правильное питание, нормализовать сон и в целом образ жизни. Начинать день лучше с зарядки и контрастного душа. В течение дня следует как можно больше двигаться. Отличный вариант – всегда держать под рукой небольшую емкость с эфирным маслом, которое способно уничтожать микробы и успокоить нервы (полынь, лаванда, кедр). Вечером рекомендуется принять ванну для расслабления и выпить чашечку чая либо какао. Не стоит засиживаться до поздней ночи, следует стараться ложиться спать каждый день в одно и то же время.

2. Очень полезна для здоровья процедура закаливания, но вводить эту привычку нужно постепенно, обязательно учитывая климатические условия и особенности своего организма. Закаливаться можно просто обливаясь прохладной водой, принимая контрастный душ, плавая в бассейне. Нельзя выполнять закаливающие процедуры после эмоционального либо физического перенапряжения, а также во время болезни.

3. Укреплению иммунитета, снятию головной и суставной боли, а также облегчению симптомов простудных заболеваний способствует витаминная ванна. Достаточно приготовить отвар из малины, облепихи, рябины, шиповника и смородины: ветки, листья или плоды засыпать в емкость, залить водой, прокипятить десять минут, процедить и вылить стакан отвара в ванну. Принимать такую ванну рекомендуется минимум пятнадцать минут.

4. Питание должно быть сбалансированным, особенно в весенний период, когда организм явно страдает от нехватки минералов и витаминов. Правильное питание подразумевает употребление продуктов, богатых:

витаминами и антиоксидантами (оливковое масло, печень, морковь, тыква, цитрусовые, киви, клубника);

флавоноидами (томаты, бобовые, орехи);

полезными микроэлементами (мясо птицы, говядина, яйца, злаки, морепродукты);

минералами (свежие овощи и фрукты, зелень).

Укреплению иммунитета также способствуют иммуномодуляторы – шиповник, эхинацея, китайский лимонник.

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Средства народной медицины, укрепляющие иммунитет

Для укрепления иммунной системы используются следующие народные средства:

1. Ягодно-травяной отвар из мяты, мелиссы, каштана, иван-чая. Все компоненты следует смешать в равных частях, затем насыпать в емкость 5 столовых ложек смеси, залить кипятком, потомить в течение 5 минут, укрыть и дать настояться 2 часа, затем процедить и разбавить отвар пару литрами компота без сахара. Такой напиток рекомендуется употреблять ежедневно по 0,5 литра за полчаса до еды.

2. Смесь из чернослива, изюма, кураги и орехов. Следует 0,5 кг каждого компонента измельчить и добавить к смеси 0,5 л меда. Хранить смесь в холодильнике и употреблять натощак каждый день. При желании чернослив можно заменить лимоном (измельчать обязательно вместе с кожурой).

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3. Сок из моркови и редьки. Отлично помогает справиться с простудными заболеваниями. Следует смешать в равных частях морковь и редьку, добавить к смеси немного сока лимона и клюквы, при желании – жидкий мед. Такой сок полезно пить в течение дня.

4. При чрезмерных физических и умственных нагрузках можно использовать смесь из молока, меда, ванилина и фундука. Орехи следует слегка поджарить (без масла) и измельчить, добавить к ним ванилин, пару столовых ложек меда и домашнее молоко. Такую смесь нужно обязательно употреблять в свежем виде, поэтому готовить придется ежедневно.

5. Лимонный бальзам. Достаточно взять сок из четырех лимонов, добавить к нему 100 г сока алоэ, 300 г меда и 0,5 кг грецких орехов (предварительно измельченных), смешать все компоненты и хранить в закрытой емкости в темном месте. Через сутки бальзам будет готов к употреблению, принимать его следует по столовой ложке трижды в день за полчаса до еды.

Воспользовавшись этими рекомендациями вы сможете укрепить иммунитет и надолго забыть о простудных заболеваниях.опубликовано econet

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