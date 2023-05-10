Лучшие источники омега-3 жирных кислот

Люди с высоким риском развития психоза могут отсрочить его развитие на семь лет ... просто принимая добавки омега-3 жиров. Омега-3 жиры могут быть безопасной, естественной альтернативой антипсихотическим препаратам.

В 1999 году психиатр из Гарварда д-р Эндрю Столл опубликовал исследование, показывающее, что омега-3 жиры улучшили ход болезни у людей с биполярным расстройством. В 2001 году он опубликовал книгу Связь омега-3, которая одной из первых привлекла внимание и одобрила прием омега-3 жиров при депрессии.

Джозеф Меркола: рыбий жир и омега-3

Омега-3 жиры могут отсрочить развитие психоза

«Надежда на то, что могут быть альтернативы антипсихотическим препаратам»

Рыбий жир также может помочь сохранить клетки мозга

Какие источники омега-3 жирных кислот - лучшие?

5 советов по поддержанию психического здоровья

На данный момент, более чем десятилетие спустя, были проведены дополнительные исследования, которые поддержали важность жиров омега-3 для психического здоровья, в том числе одно потенциально новаторское, представленное в 2014 году Международной конференции по раннему психозу в Токио в Японии, который состоялся в ноябре.

Если у вас есть любимый человек, который борется с любой формой психоза или даже проявляет ранние признаки, это может быть проблемой, а добавка омега-3 жиров животного происхождения может стать мощной и безопасной формой лечения.

Омега-3 жиры могут отсрочить развитие психоза

Шестьдесят процентов мозга состоит из жира. Омега-3 жир DHA составляет 15-20 процентов его коры. Он содержится в относительно большом количестве в ваших нейронах - клетках центральной нервной системы, где он обеспечивает структурную поддержку.

Так как мозг буквально построен из омега-3 жиров, логично, что они играют важную роль в его функции. Но кроме того, омега-3 также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые имеют лечебное воздействие на психическое здоровье.

В одном из последних исследований Молодежного Научно-исследовательского центра здоровья Orygen в Австралии было показано, что люди с высоким риском психоза могут отсрочить его развитие на семь лет ... просто принимая добавки омега-3 животного происхождения.

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Среди пациентов, принимающих их, только 10 процентов перешли в состояние психоза в течение периода исследования. Переход в группе не принимавших омега-3 составлял 40 процентов.

Кроме того, в группе плацебо время прогрессии к психозу было короче по сравнению с теми, кто был в группе омега-3. У принимающих омега-3 также значительно улучшились общие симптомы и психосоциальное функционирование.

Исследование основывается на работе 2010 года той же группы, которая выяснила, что прием добавки омега-3 жиров животного происхождения в течение 12 недель снижал вероятность психоза у ​​людей с высоким риском на период более одного года. Исследование 2014 года установило, что омега-3 может замедлить прогрессирование психоза на гораздо больший период, по крайней мере до семи лет.

Также следует отметить, что исследование 2010 года показало, что благоприятные эффекты омега-3 на задержку психоза сохраняются даже после того, как прием добавки прекратится - ведущий автор исследования, доктор Пол Аммингер сказал, что такой пользы не было замечено в испытаниях антипсихотических препаратов.

«Надежда на то, что могут быть альтернативы антипсихотическим препаратам»

Антипсихотические препараты являются одними из самых мощных и имеющих наибольшее количество побочных эффектов препаратов в медицине, поэтому найти естественную альтернативу настолько важно. И исследователи полагают, что омега-3 животного происхождения может представлять собой подходящий вариант. По словам доктора Аммингера:

«Тот факт, что лечение с помощью натурального вещества может предотвратить или по крайней мере задержать начало психотического расстройства дает надежду, что может быть альтернатива антипсихотическим препаратам ... Препараты рыбьего жира с омега-3 имеют преимущество превосходной переносимости, общественного признания, низкой цены и пользы для общего состояния здоровья.

... Хотя раннее лечение [психозов, таких как шизофрения] связано с лучшими результатами, раннее вмешательство при психозе затруднено тем, что молодые люди часто не принимают обычные лекарства, потому что они вызывают нежелательные побочные эффекты».

Побочные эффекты, вызванные этими препаратами включают, как ни странно, психотические симптомы (например, голоса и паранойя), агрессивное поведение, враждебность, судороги, сердечный приступ, задержку полового созревания, и многое другое. Часто, побочные эффекты гораздо хуже, чем симптомы, от которых они предписаны и могут побороться с незаконными уличными наркотиками с точки зрения их опасности для здоровья.

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У детей, долгосрочное влияние часто неизвестно, а в краткосрочной перспективе мы наблюдаем шокирующий рост насильственных и агрессивных действий, совершаемых подростками, принимающими один или несколько антипсихотических препаратов.

Как доктор Барбара Корнблатт, директор программы по признанию и профилактики в больнице Zucker Hillside, объясняет, известно, что раннее вмешательство может помочь тем, у кого может развиться психоз. Так что нередко антипсихотические препараты прописываются здоровым людям - даже прежде, чем они демонстрируют симптомы.

Как она заявила, только у 30 процентов из них развился фактический психоз, а оставшиеся 70 процентов напрасно принимали мощные препараты, рискуя серьезными побочными эффектами.

Прием омега-3 жиров животного происхождения, с другой стороны, может предложить подобный потенциал предотвращения психоза без каких-либо негативных побочных эффектов, и, вероятно, с некоторыми положительными. Омега-3 жиры животного происхождения настолько полезны, что я рекомендую практически всем оптимизировать их потребление, вне зависимости от проблем с психическим здоровьем.

Рыбий жир также может помочь сохранить клетки мозга

К другим новостям, исследование в журнале Neurology сообщило, что «пожилые женщины с самыми высокими уровнями DHA и EPA омега-3 жиров, содержащихся в рыбьем жире, имели лучшую сохранность мозга с возрастом, чем те, у кого был самый низкий уровень, что может означать, что они поддерживают его лучшую работу на дополнительный год или два».

Исследователи оценили уровень омега-3 жиров в красных кровяных тельцах более чем 1100 участников в исследовании в области здравоохранения инициативной памяти женщин. Средний возраст участников составил 70 лет. Восемь лет спустя, их объемы мозга были измерены с помощью МРТ.

Женщины, чьи уровни омега-3 были самыми высокими (7,5 процента) в начале исследования, спустя восемь лет имели объем мозга на 0,7 процента больше. Их гиппокамп, который играет важную роль в формировании памяти, также был на 2,7 процента больше.

Их результаты показывают, что омега-3 может быть полезен при замедлении возрастной атрофии мозга. Его усадка, как правило, ускоряется у людей с болезнью Альцгеймера, что делает его сохранение ключевым аспектом ее профилактики. По данным Bloomberg:

«... необходимы дальнейшие исследования влияния на память, сказал Джеймс Поттала, ведущий автор исследования. Омега-3 являются строительными блоками клеточных мембран головного мозга, сказал Поттала ...

Если достижение определенного уровня омега-3 может предотвратить или отсрочить деменцию, это будет оказывать положительное влияние на психическое здоровье, особенно учитывая, что можно сделать безопасно и недорого с помощью диеты и добавок».

Профессор Поттала также указал, что предыдущие исследования показали, что употребление в пищу не жареной жирной рыбы два раза в неделю и прием добавки рыбьего жира может поднять средний уровень ЕРА и DHA в красных клетках крови до 7,5 процентов – самого высокого уровня омега-3 в исследовании.

Какие источники омега-3 жирных кислот - лучшие?

С моей точки зрения, на основе медицинского опыта и неоспоримых научных доказательств, убедиться в том, что вы получаете достаточное количество омега-3 из вашего рациона, либо из дикого аляскинского лосося, сардин и анчоусов, или высококачественной добавки омега-3, такой как масло криля, абсолютно необходимо для оптимального, в том числе и психического здоровья.

Хотя полезную форму омега-3 можно найти в льняном семени, чиа, конопле и других продуктах, наилучшую его форму, содержащую две жирные кислоты, DHA и EPA, которые важны для борьбы и профилактики как физических, так и психических заболеваний, можно в первую очередь найти в морепродуктах животного происхождения, таких как рыба и криль.

Из-за того, что почти все морепродукты сильно загрязнены ПХБ и ртутью, вы должны быть осторожны при их выборе. Общий принцип таков: чем ближе рыба к низу пищевой цепи, тем меньше будет накоплено загрязняющих веществ.

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Сардины, в частности, являются одним из наиболее концентрированных источников омега-3 жиров, в одной порции которых содержится более 50 процентов рекомендуемой дневной нормы. Другие хорошие варианты включают анчоусы, сельдь, и пойманный в дикой природе аляскинский лосось.

Риск того, что настоящие пойманные в дикой природе аляскинские нерки впитают большее количество ртути и других токсинов снижаются из-за их короткого жизненного цикла, который составляет всего три года.

Вы, вероятно, знаете, что если едите недостаточно рыбы, вы можете дополнить свой рацион омега-3 жирами животного происхождения, принимая рыбий жир. Не так широко известно, что вы также можете получить омега-3 из масла криля, и возможно он даже предпочтительнее.

Почему криль может быть полезнее? Омега-3 в нем прикрепляется к фосфолипидам, которые увеличивают его всасывание, что означает, что вам потребуется меньше, и он не будет вызывать отрыжку, как многие рыбьи жиры. Кроме того, он содержит почти в 50 раз больше мощного антиоксиданта астаксантина, чем рыбий жир.

Это предотвращает окисление скоропортящихся омега-3 жиров прежде чем они смогут поглотиться вашей клеточной тканью. В ходе лабораторных испытаний, масло криля оставалось без повреждений после воздействия устойчивого потока кислорода в течение 190 часов. Сравните это с рыбьим жиром, который стал прогорклым всего за один час.

Это делает масло криля почти в 200 раз более устойчивым к окислительному повреждению по сравнению с рыбьим жиром! При покупке масла криля читайте этикетку и проверьте количество содержащегося в нем астаксантина. Чем больше, тем лучше, но все, что выше 0,2 мг на грамм масла криля будет защищать его от прогорклости.

5 советов по поддержанию психического здоровья

1. Тренировки — Если вы страдаете от депрессии или даже просто чувствуете грусть время от времени, тренировки обязательны. Исследования в подавляющем большинстве случаев положительны в этой области, и подтверждают, что физические упражнения, по крайней мере так же полезны, как антидепрессанты для помощи людям в депрессии. Метод заключается в повышении уровня эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия в вашем мозге.

2. Решите проблему стресса — Стресс может ухудшить симптомы психического заболевания, а также спровоцировать рецидивы. Медитация или йога могут помочь. Иногда, все, что вам нужно сделать, это выйти на улицу погулять. Но в дополнение к этому, я также рекомендую использовать прочную систему поддержки, состоящей из друзей, семьи, и, в случае необходимости, профессиональных консультантов, которые помогут вам справиться с эмоциональным стрессом. Техники эмоциональной свободы (ТЭС) также часто эффективны.

3. Ешьте здоровую пищу — Еще один фактор, который нельзя упускать из виду, это ваш рацион. Продукты сильно влияют на ваше настроение и способность справиться с трудностями и быть счастливым, а цельные продукты наилучшим образом поддержат ваше психическое здоровье. Отказ от фруктозы, сахара и зерна поможет нормализовать уровни инсулина и лептина, который является еще одним мощным инструментом для хорошего психического здоровья.

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Кроме того, научные доказательства все чаще показывают, что питание флоры кишечника полезными бактериями из традиционно ферментированных пищевых продуктов (или пробиотической добавки) чрезвычайно важно для правильного функционирования мозга, и включает в себя психологическое благополучие и контроль настроения.

4. Поддерживайте оптимальную функцию мозга с помощью важных жиров — Я согласен с результатами исследования, а также настоятельно рекомендую дополнять свой рацион высококачественными омега-3 жирами животного происхождения, как масло криля, или регулярно есть сардины, анчоусы, или пойманный в дикой природе аляскинский лосось чтобы потреблять адекватное количество омега-3 жиров.

5. Больше находитесь на солнце — убедитесь, что получаете достаточно воздействия солнечных лучей, чтобы иметь здоровый уровень витамина D, это важный фактор при лечении и предотвращении развития депрессии. Дефицит витамина D это скорее норма, чем исключение, и ранее он был связан с множеством психиатрических и неврологических расстройств.опубликовано econet

доктор Джозеф Меркола

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