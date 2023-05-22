Лучшее время для приема витаминов

В этой статье мы расскажем о том, когда лучше всего принимать конкретные витамины и минералы, а также объясним, какие добавки следует сочетать с жирами.

Самое лучшее время для приема многих витаминов и минералов - это утро, а точнее завтрак. Тем не менее, некоторые добавки направлены на улучшение сна, поэтому лучше всего принимать их незадолго до того, как отправляться в постель. Таким образом, время приема витаминов зависит от того, что конкретно и в каких целях вы принимаете.

Когда принимать витамины?

Витамин А

Витамины группы В

Витамин С

Витамин D

Витамин Е

Витамин K

Кальций

Магний

Поливитамины

Утром лучше всего принимать такие витамины, как:

Витамин С

Некоторые витамины группы В

Витамин D

Вечером, незадолго до сна, стоит принимать следующие витамины и добавки:

Витамин B3 (ниацин)

Магний

Некоторые отмечают, что при приеме натощак витамины и минералы могут вызывать расстройство желудка и даже диарею. Поэтому лучше принимать витамины и добавки во время еды, за исключением случаев, когда другой режим прописан квалифицированным врачом.

Еще сильнее осложняет ситуацию то, что некоторые витамины следует принимать в сочетании с блюдами, содержащими некоторое количество жиров. Это относится к «жирорастворимым» добавкам. Как понятно из названия, они правильно усваиваются организмом только в случае, когда вы принимаете их в сочетании с жирами из пищи. Поэтому прием витаминов во время завтрака, который практически не содержит жиров (к примеру, обезжиренные хлопья с нежирным молоком), может быть крайне бессмысленной идеей.

В этой статье мы расскажем о том, когда лучше всего принимать конкретные витамины, минералы и поливитамины, а также объясним, какие добавки следует сочетать с жирами.

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Витамин А

Витамин А поддерживает здоровье глаз, внутренних органов и репродуктивной системы. Нет никаких доказательств в пользу утреннего или вечернего приема данного витамина, поэтому просто выбирайте то время, которое для вас предпочтительнее. Во многих добавках содержится разновидность витамина А - бета-каротин.

И витамин А, и бета-каротин являются жирорастворимыми веществами. Следовательно, принимать их необходимо в сочетании с источником жиров. В большинстве случаев это означает, что витамин А следует принимать во время еды, о чем активно предупреждают производители данной добавки на упаковках своей продукции.

Витамины группы В

Витамины группы В - в числе которых тиамин, фолиевая кислота и рибофлавин - поддерживают нормальную функцию организма и помогают нам оставаться здоровыми. Слишком низкий уровень витаминов группы В часто связан с необоснованной чрезмерной усталостью. В более тяжелых случаях и в зависимости от того, какого именно витамина группы В не хватает организму, возможна спутанность сознания и анемия.

Обычно витамины группы В принимают либо в форме поливитаминной капсулы, либо в виде специализированной добавки с витамином В. Несмотря на то, что эти витамины растворяются в воде, для пищеварения лучше принимать их во время еды. Кроме того, когда витамины связаны с завтраком, о них гораздо сложнее случайно забыть.

По некоторым данным определенные витамины группы В могут оказывать влияние на сон. К примеру:

Витамин B6, или пиридоксин, может вызвать яркие сны и улучшить способность их запоминать. Небольшое исследование, в рамках которого студенты колледжа получали очень большие дозы витамина В6 в течение пяти дней, показало, что их сны стали ярче, насыщенней и причудливей, чем обычно. Чтобы избежать этого достаточно перенести прием витамина В6 на утро.

Витамин В12 помогает организму вырабатывать энергию. Некоторые люди отмечают, что в результате приема данной добавки становятся настолько энергичными, что это мешает им нормально заснуть. И снова эту проблему можно решить, просто принимая витамин В12 во время завтрака. В некоторых исследованиях дефицит витамина В12 у людей с определенными заболеваниями связывают с нарушением качества сна. Такое расстройство может возникнуть из-за того, что данный витамин участвует в выработке мелатонина - гормона, который помогает нам спать. Также имеются некоторые медицинские доказательства того, что большие дозы витамина В12 приводят к сокращению продолжительности сна. Однако нет никаких доказательств того, что прием витамина в первой или второй половине дня может повлиять на способность заснуть. Если вы принимаете витамин В12 тогда же, когда и остальные витамины этой группы - утром - то проблем быть не должно.

В противовес этому ниацин, который также известен, как витамин В3, может помочь заснуть. Согласно неофициальным данным высокие дозы этого витамина помогают некоторым людям быстрее заснуть. Однако ниацин нельзя принимать вместе с алкоголем, поскольку алкоголь усиливает его воздействие. Поскольку люди склонны наслаждаться алкогольными напитками вечером, а не утром, теоретические исследования этого эффекта несколько осложнены.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что лучше всего принимать витамины группы В по утрам. Тем не менее, если витамины данной группы никаким образом не влияют на ваш сон и вам гораздо удобнее принимать их во время ужина, вы легко можете перенести их на вечер.

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Витамин С

Витамин С укрепляет иммунную систему, а также играет важную роль в защите клеток от опасного воздействия свободных радикалов. Это водорастворимый витамин, поэтому его можно принимать в любое удобное время. Однако имеются некоторые сообщения о том, что витамин С, особенно в больших количествах, может вызывать расстройство кишечника и даже диарею. Прием данной добавки во время еды, либо выбор витамина С, содержащего буферное вещество, должен помочь решить проблему с кишечником, если таковая имеется.

Как утверждают некоторые, большие дозы витамина С мешают нормальному сну. Этому нет никаких реальных медицинских подтверждений. Однако, если это вас беспокоит, то перенесите прием витамина С на утро, а также урежьте дозировку до рекомендуемой суточной нормы, которая составляет 75 миллиграммов для взрослых женщин и 90 миллиграммов для мужчин.

Витамин С помогает организму лучше усваивать железо. Если доктор назначил вам прием добавок железа, то следует сочетать их с приемом витамина С.

Витамин D

Витамин D — это «солнечный витамин», выполняющий различные функции в организме. Он поддерживает иммунную систему, вместе с кальцием способствует формированию костей, а нервы используют его для передачи импульсов. Наш организм самостоятельно вырабатывает витамин D, когда мы находимся на солнце. Однако из-за того, что длительное пребывание на солнце связно с риском рака кожи, при дефиците витамина D предпочтительнее принимать его в форме добавки.

Это жирорастворимый витамин, то есть его необходимо принимать во время еды, при этом блюдо должно содержать некоторое количество жиров. Нет никаких доказательств того, что витамин D лучше усваивается в какое-то определенное время суток, поэтому можете спокойно принимать его как во время завтрака, так и во время обеда или ужина.

Как утверждают некоторые, витамин D, особенно если принимать его во второй половине дня, может влиять на качество сна. Этот эффект может быть связан с тем, что витамин D потенциально снижает поступление в организм мелатонина - гормона, благодаря которому мы чувствуем сонливость. Однако исследований, посвященных связи раннего или позднего приема витамина D со сном, нет.

Как минимум два исследования отмечают, что прием большого количества витамина D - не важно, утром или вечером - может влиять на качество сна. Одно исследование показало, что у женщин с рассеянным склерозом, принимающих большие дозы витамина D (4370 МЕ или более чем в семь раз больше рекомендуемой суточной дозы), был более низкий уровень мелатонина в крови. Женщины, принимающие 800 МЕ в день, не замечали подобного эффекта. Кроме того, в исследовании не оценивалось качество сна, поэтому трудно сделать полные выводы.

Другое исследование показало, что пожилые женщины, которые хотели избавиться от лишнего веса и ежедневно принимали по 2 000 МЕ витамина D ввиду дефицита этого вещества, отмечали снижение качества сна. Ученые пришли к выводу, что такое количество добавки витамина D может привести к нарушению качества сна у женщин после менопаузы, у которых уже наблюдается дефицит данного витамина.

Сложно сказать, в какое время суток лучше всего принимать витамин D. Тем не менее, некоторые люди отмечают, что прием витамина во время завтрака был более успешным. Однако следует помнить, что большие дозы этого витамина потенциально могут нарушить качество сна, вне зависимости от того, в какое время вы их принимаете.

Витамин Е

Витамин Е защищает наши клетки от повреждений, укрепляет иммунную систему, а также помогает расширять кровеносные сосуды и предотвращает образование тромбов. Его недостаток может привести к повреждению нервов, проблемам со зрением и ослаблению иммунной системы.

Витамин Е является жирорастворимым, поэтому принимать его нужно вместе жирной пищей. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что витамин Е лучше или хуже усваивается в какое-то определенное время суток.

Витамин K

Витамин K помогает крови свертываться. Кроме того, он участвует в формировании сильных костей, защищает организм от рака и помогает бороться с диабетом, повышая чувствительность тела к гормону инсулину.

Этот витамин также является жирорастворимым, поэтому его следует принимать вместе с содержащими жиры продуктами. Научные исследования, доказывающие, что есть «наилучшее» или «наихудшее» время для приема витамина К, отсутствуют. Так что вы спокойно можете делать так, как удобнее именно вам.

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Кальций

Вы наверняка слышали, что кальций укрепляет кости, и что многие из нас потребляют его в недостаточном количестве. Взрослым и детям старше 4 лет требуется от 1 000 до 1 300 миллиграммов кальция в день. И большинство из нас (особенно те, кто не пьет молоко или не употребляет продукты с добавками кальция) не получает и половины от этого объема.

Существуют различные виды кальция, рекомендации по приему которых также отличаются друг от друга. Цитрат кальция (распространенная форма кальция, используемая в добавках) можно принимать как во время еды, так и отдельно. Карбонат кальция (менее дорогостоящая добавка) расщепляется при воздействии желудочного сока, поэтому его лучше всего принимать во время еды.

Поскольку для лучшего всасывания суточную дозу кальция следует распределять на несколько приемов (наш организм не может усваивать более 500 миллиграммов кальция за раз), то его прием, как правило, приходится на утро и день или вечер, в особенности если доктор порекомендовал вам увеличить суточную норму потребления этого минерала.

В идеале кальций нельзя принимать одновременно с содержащими железо поливитаминами или магнием, поскольку организм не сможет надлежащим образом справиться с переработкой обоих веществ. Однако некоторые исследования отмечают, что кальций помогает заснуть, а многие производители сочетают кальций и магний в одной (как правило, очень крупной) капсуле. Обеспечивая баланс кальция и магния, следует также помнить, что их надо еще сбалансировать витаминами K2 и D.

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Помимо всего вышеперечисленного, следует также иметь в виду, что добавки кальция могут взаимодействовать с определенными лекарственными средствами, включая антибиотики, лекарства от остеопороза, лекарства для регуляции кровяного давления, антациды, лекарства от судорог и средства для контроля уровня холестерина. Совместный прием лекарственных препаратов и кальция в одних случаях приводит к тому, что организм усваивает больше лекарств, в других - меньше. Таким образом, крайне важно обсудить с лечащим врачом, как назначенные вам лекарственные средства могут взаимодействовать с кальцием (или любой другой принимаемой вами добавкой).

Магний

Магний — это минерал, который помогает регулировать функцию нервной системы, контролировать кровяное давление и формировать костную массу (совместно с кальцием). Большинство из нас потребляет достаточно магния. Однако его дефицит может стать причиной тошноты, потери аппетита и общей слабости.

Из всех витаминов и минералов магний лучше всего подходит для приема перед сном. Это связано с тем, что магний, если принимать его незадолго до того, как отправляться в кровать, способствует повышению качества сна. Если ночью вас беспокоят икроножные судороги, магний поможет справиться с этой проблемой.

Магний может быть слишком тяжелым для пищеварительной системы и вызывать жидкий стул. Если добавки магния вызывают у вас жидкий стул, попробуйте уменьшить дозировку - 100 миллиграммов должно быть достаточно. опубликовано econet

Автор Надежда Смирнова

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