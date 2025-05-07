Лишний вес и женщины: Порочный круг проблем, из которого очень трудно вырваться 

Понижение веса не будет эффективным без дополнительных мер борьбы с ожирением: сбалансированной диеты, упражнений, положительного мышления.

За последние 20‑30 лет во многих странах драматически возросло количество людей с избыточной массой тела, что привело к увеличению уровня ряда заболеваний, в первую очередь диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, воспаления суставов (из-за огромной нагрузки на суставы), нарушения дыхания во время сна, бесплодия, рака молочных желез и яичников. Если раньше случаи ожирения были связаны с определенными эндокринно-метаболическими нарушениями, часто генетической природы, то сейчас ожирение возникает как результат переедания и малоподвижного образа жизни, и влечет за собой возникновение эндокринно-метаболических нарушений, создавая порочный круг проблем, из которого очень трудно вырваться.

По каким параметрам определяется ожирение?

Ожирение – это избыточная масса тела, связанная с избыточным развитием жировой ткани. Современная медицина пользуется индексом массы тела (ИМТ), который вычисляют по формуле:

Масса тела (кг)/рост (м2) (в квадрате).

За норму принимается индекс массы, составляющий 20‑24,9.

при I степени ожирения – индекс 25‑29,9,

при II – 30‑40,

при III – более 40.

Многие врачи пользуются идеальной массой тела – масса тела, ИМТ которой находится в пределах 20‑25. При 1 степени ожирения фактическая масса тела превышает идеальную не более чем на 29 %, при II – избыток составляет 30‑40 %, при III степени-50‑99 %, при IV-фактическая масса тела превосходит идеальную на 100 % и более.

Ожирение имеет отрицательный эффект на экономику многих стран мира: люди с избыточным весом часто не могут работать продуктивно и постоянно проходят лечение других заболеваний (как результат ожирения). Если предполагалось раньше, что ожирение – это проблема развитых стран, где есть обилие пищи, то последние данные важных исследований показали драматические результаты: ожирением страдает половина жителей Африки, Азии, а не только Северной Америки и Европы – воистину эпидемия века. Таким образом, проблема ожирения становится глобальной, и требует немалых усилий в ее решении.

Жировая ткань

Жировая ткань играет важную роль в обменных процессах женщины, а также в гормональной и эндокринной регуляции менструального цикла. При нехватке жировой ткани у женщин наблюдаются нарушения менструаций, возникает ановуляция и аменорея, понижается способность беременеть.

Подкожная жировая ткань и жировая ткань, покрывающая органы брюшной полости, влияют на обменные процессы и здоровье женщины по-разному.

Если подкожная жировая ткань может быть причиной скелетно-мышечных и кожных заболеваний, то внутренняя жировая клетчатка сочетается с повышенной резистентностью к инсулину, накоплением андрогенов, избыточным количеством гормонов коры надпочечников, уменьшением уровня гормонов щитовидной железы.

В зависимости от причин возникновения ожирение можно разделить на первичное и вторичное, хотя в общих словах причиной любого ожирения является нарушение энергетического баланса организма.

Первичное ожирение является алиментарно-коснтитуциональным ожирением, и оно связано с избыточным приемом пищи, часто с раннего возраста ребенка. Представление о том, что здоровый ребенок должен выглядеть пухленьким, приводит к тому, что такого ребенка перекармливают. Часто ожирением страдают все члены семейства. Несбалансированное питание, когда в рационе преобладают излишки одних продуктов и не хватает других, в комбинации с малоподвижным образом жизни тоже может привести к развитию ожирения.

Вторичное ожирение проявляется при ряде заболеваний: диабет, опухоли головного мозга, заболевания коры надпочечников, редких наследственных генетических синдромах, приеме некоторых лекарственных препаратов (кортикостероиды, гормональные контрацептивы и др.).

Существует прямая связь между регулярностью менструальных циклов и степенью ожирения женщин. Чем больше вес женщины, тем чаще наблюдается нарушения менструального цикла, часто ановуляторного характера. Это приводит к тому, что полные женщины сталкиваются с проблемой бесплодия чаще, чем женщины с нормальным весом тела. И как подтверждение этому служит тот факт, что понижение веса тела у тучных женщин хотя бы на 5 кг значительно улучшает регулярность менструальных циклов и способствует возникновению беременности без дополнительных методов лечения. Восстановление менструальных циклов наблюдается при потере 6‑8 кг в течение 2‑3 месяцев. При индексе массы тела в 30 и меньше наступает заметное улучшение общего состояния и здоровья.

У беременных женщин, страдающих ожирением, чаще наблюдается гестационный диабет (диабет беременных) и выше процент прерываний беременности. 30 % женщин, у которых диагностируют синдром поликистозных яичников, страдают разными степенями ожирения, и лечение противодиабетическими препаратами, как и понижение веса таких больных, приводит к значительным положительным результатам.

Между синдромом поликистозных яичников и ожирением устанавливается взаимосвязь: чем полнее женщина, тем труднее лечить СПЯ, и протекание СПЯ усугубляется, и наоборот, чем труднее поддается лечению СПЯ, тем больший шанс прогрессирования ожирения. Гиперинсулинемия стимулирует продукцию андрогенов яичниками женщины, что приводит к нарушению уровня гонадотропинов, а также выработке специального белка, с которым связываются стероидные гормоны в процессе их обмена. Таким образом, возникает серьезный гормональный дисбаланс, трудно поддающийся лечению.

Независимо от того, планирует ли женщина беременность или нет, лечить ожирение нужно в любом случае, так как оно откладывает слишком большой негативный отпечаток на функцию всех органов и систем органов. Избавление от лишнего веса может быть единственным эффективным методом лечения нарушений менструальных циклов, восстановления овуляции и спонтанного возникновения беременности.

Если ограничиваться только подсчетом полученных и израсходованных организмом калорий, этого будет недостаточно. Большое значение для похудения имеет не только количество съеденных калорий, но и их качество, а также занятия физической культурой, борьба с хроническим стрессом, рациональное употребление медикаментозных препаратов.

Различные травяные сборы в виде чаев, порошков, таблеток имеют разное действие на организм женщины.

Одни из них выполняют роль слабительных, усиливая моторику кишечника и быструю эвакуацию пищи.

Другие увеличивают выработку слизи кишечником и нарушение процессов всасывания пищи его клетками.

Современная фитотерапия работает в направлении создания травяных лекарственных средств, действующих на уровне клеток тканей, особенно мышц и жировой ткани, не позволяя им усваивать большее количество углеводов и жиров. Но при выборе любого травяного средства для похудения нужно помнить, что ни одно из них не является идеальным, и понижение веса не будет эффективным без дополнительных мер борьбы с ожирением: сбалансированной диеты, упражнений, положительного мышления.опубликовано econet

Автор доктор Елена Березовская

