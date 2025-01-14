Лимонная диета: эффективная программа потери веса и детоксикации всего организма!

Главной причиной провала диет является то, что они не действуют либо их очень сложно придерживаться. На самом деле, по мнению исследователей Калифорнийского университета, 1/3-1/2 людей, соблюдающих диету, набирают больший вес, чем они сбросили в течение 4-5 лет.

Этот синдром известен как эффект "Йо-йо", когда вес снижается и поднимается при каждой диете. Это может не только расстраивать, но и быть опасным для вашего здоровья. Что хуже всего, сидя на какой-то диете, вы теряете, как жир, так и мышцы, но когда вы восстанавливаете вес, то это происходит только из-за появления жира. Это создаёт реальную проблему, так как мышцы сжигают в семь раз больше калорий, чем жир. Как правило, после диет, скорость метаболизма снижается, и если вы вернётесь к прежнему рациону, ваш организм будет набирать вес. Но есть хорошая новость: Вы можете это изменить.

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Сила лимона

Первое, что нужно знать, лимон - щелочной продукт. Это важно, поскольку организм большинства людей с лишним весом закислен. Чтоб поддерживать нужный уровень pH, организм естественно (путём мочеиспускания, дефекации и потоотделения ) выводит настолько много кислот и токсинов насколько может. Но когда ваше тело накапливает больше отходов, чем может вывести, организм автоматично производит жировые клетки для хранения этих токсинов. Хоть это и важная функция, но избыток жира опасен для здоровья.

Преимущества употребления лимона

Лимоны содержат 10% углеводов (сахар и клетчатка), 88-89% воды и 1-2% белка и жира (это полинасыщенные полезные жиры, в том числе омега-3,6). Также лимоны полны витаминами (больше всего содержит витамина С) и минералами. Один лимон содержит 59% необходимой дневной нормы витаминов. Витамин С-один из самых важных витаминов, антиоксидант, который необходим для поддержки иммунной системы, её правильного функционирования и здоровья кожи.

1. Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Лимон снижает риск инсульта, снижает холестерин. Лимонное масло защищает LDL-частицы (плохой холестерин) от окисления, которое является ключевым фактором в развитии болезней сердца.

2. Предотвращает образование камней в почках

Лимоны содержат большое количество лимонной кислоты, что повышает диурез, тем самым предотвращая образование камней в почках. Также лимонная кислота помогает растворить камни в жёлчном пузыре и отложения кальция.

3. Предотвращает анемию

Лимоны содержат немного железа, но большое количество витамина С и лимонной кислоты помогают увеличить поглощение железа из других продуктов питания. Согласно исследованиям, это помогает предотвратить анемию.

4. Предотвращает рак

Исследования показали, что употребления лимонов помогает уменьшить риск возникновения многих видов рака. Исследователи связывают это с гесперидином и Д-лимоненом. Эти 2 флавоноида, которые содержатся в лимоне, имеют антиоксидантные и противораковые свойства.

5. Укрепляет иммунитет

Антиоксиданты и витамины не только укрепляют вашу иммунную систему, но также могут защитить от развития серьёзных заболеваний.

6. Очищает печень

Лимон улучшает способность печени отфильтровывать токсины. В 2005 году исследования, напечатанные в BMC Pharmacology, выявили, что гесперидин имеет способность защищать печень от повреждений, даже от сильных токсинов.

7. Очищает кишечник

Лимоны усиливают перистальтику в вашем кишечнике, устраняют токсины и улучшают функции.

8. Снимает стресс и улучшает настроение

Эфирное лимонное масло снимает физическое и психологическое напряжение.

9. Утоляет чувство голода

Пектин в мякоти лимона не только сохраняет ощущение сытости дольше, но и питает хорошие бактерии в кишечнике, тем самым улучшая здоровье и снижая риск заболеваний.

Другими преимуществами являются помощь при инфекциях горла, расстройстве желудка, проблемах с зубами, лихорадке, ревматизме, ожогах, заболеваниях дыхательных путей. Также лимоны полезны для здоровья кожи и волос, очищают желудок и кровь.

Как при помощи лимона сжечь жир?

День 1

Всегда пейте воду с лимоном на голодный желудок. Утром выпейте стакан тёплой воды с добавлением сока 1-1,5 лимона (2 столовые ложки сока). Делайте тоже самое за полчаса до приема пищи. Ешьте в течение для только полезные продукты.

День 2

Следуйте инструкциям первого дня. Пейте воду за 30 минут до завтрака, обеда, ужина.

Выпивайте 2-3 литра минеральной воды на протяжении дня. Добавьте сок 6 лимонов для лучшего результата.

День 3

Повторяйте предыдущий режим. Но в этот день можете пить воду не до обеда, а во время. Продолжайте пить воду в течение всего дня.

День 4-5 такой же, как и третий. Главное не забывать сутра пить тёплую лимонную воду на пустой желудок.

День 6

Только 2 стакана лимонной воды. Один стакан утром на голодный желудок. Ещё один стакан на протяжении дня (можно на обед или ужин). Обычную воду пейте в неограниченном количестве.

День 7

Выработка привычки. Пейте каждый день утром тёплую лимонную воду. Это не только поможет сбрасывать лишний вес, но и укрепит иммунную систему. Не забывайте пить на протяжении всего дня много чистой воды, чтоб вымывать токсины из организма.опубликовано econet

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