Лимфатический массаж ног

Если у человека холодные ноги, это говорит о недостаточном кровоснабжении стоп. В результате может развиться плоскостопие. Избавиться от проблем ног поможет лимфомассаж конечностей. При выполнении лимфатического массажа ног (начиная от паховых лимфоузлов) могут наблюдаться головные боли. Поэтому стоит придерживаться рекомендаций.

У людей есть так называемое ощущение стопы. Холодные ноги – это не совсем правильный момент, если говорить о здоровье. Тело должно компенсировать спазм периферических сосудов перераспределением крови в ноги и руки.

Особенности лимфомассажа ног

Если с детства у человека холодные ноги, это плохое кровоснабжение стопы, и будет развиваться плоскостопие. При плоскостопии рекомендуется одеть стельку. Но со стелькой формируется артроз/артрит коленного сустава, слабость связочного аппарата голеностопного сустава.

Важно разобраться в природе тех явлений, которые присутствуют в организме. Например, левая нога и ее проблемы – это проблема воспаления в левой кишке, которая дает увеличенные паховые лимфатические узлы слева. Эти лимфоузлы нарушают скорость артериального притока. В результате развивается атеросклероз нижних конечностей.

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Отрабатываем лимфатическим массажем ногу, начиная с бедренной части, которая покажет, какой застой имеется в бедренных лимфатических узлах. Ставим руку на эту область: чередуем напряжение ладони и расслабление. Возможно появление головной боли, поэтому регулируем интенсивность массажа, исходя из ощущений в области головы. На первом этапе – просто легкие поглаживания.

Постепенно поглаживания перемещаются вниз по ноге.

Подняв ногу лежа, проглаживая область под коленом, можно отработать подколенный лимфаденит (профилактика слабости связок колена, профилактика артроза/артрита). Если действие отзывается болезненными ощущениями в голове, движение прекращаем и просто прикладываем ладонь к области под коленом.

Отработав подколенную ямку, опускаемся ниже по ноге. Выполняем массажное движение.

Важно помнить, что подколенный лимфаденит формирует плоскостопие. И, если мы просто оденем стельку, не убрав проблему подколенного лимфаденита, мы будем иметь артроз/артрит коленного сустава.

Опускаемся еще ниже по ноге. На голеностопе расположен лимфатический узел, отвечающий за пальцы на ноге и плоскостопие. Выполняем массаж по схеме «напряжение – расслабление».

При лимфатическом массаже главное – не создать проблемы голове и сердцу. От того, насколько они в рабочем состоянии, зависит количество и интенсивность массажных движений. Важно также сделать УЗИ сосудов, чтобы иметь полную картину кровоснабжения конечностей.

Лимфатическая система подобна сетке, обволакивающей сосуды. И всякое оперативное вмешательство или травма у человека реализуется. Массаж балансирует состояние организма.

RLD - это отмеченная наградами методика рефлексотерапии, которая направлена ​​на стимуляцию лимфатических рефлексов на стопах. Цель состоит в том, чтобы оказать влияние на лимфатическую систему. Это уникальная последовательность, которая была исследована и разработана Салли Кей, когда она работала в компании Cancer Care.

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