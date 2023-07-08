«Ленивый глаз»: Упражнение, которое поможет вернуть остроту зрения

В офтальмологии есть профессиональное словосочетание «ЛЕНИВЫЙ ГЛАЗ» (иначе – амблиопия). Данный недуг выражается в том, что один глаз бывает почти не задействован в зрительных процессах. Кого можно причислить к зоне риска этого заболевания?

При офтальмологическом заболевании амблиопия («ленивый глаз») возможно внезапное снижение качества зрения. Обычно плохо начинает видеть один глаз. Реально и развитие двусторонней амблиопии, когда «ленивыми» становятся оба глаза, но подобные случаи в практике встречаются редко. Возникнуть недуг может и в юном, и в более зрелом возрасте.

Как появляется «ленивый глаз»?

Это случается тогда, когда глаза воспринимают картинку, но зрительный центр головного мозга не в состоянии соединить изображение в единое целое.

Существуют пациенты, у которых шанс прогрессирования амблиопии намного выше. Это могут быть:

пациенты, страдающие косоглазием;

люди с разными размерами глазных яблок;

страдающие астигматизмом, катарактой и другими недугами офтальмологического характера;

пациенты, генетически предрасположенные к возникновению и развитию амблиопии.

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Симптомы

Располагая информацией о заболевании под названием «ленивый глаз», полезно знать его симптомы.

раздвоение зрения, обычно появляющееся при косоглазии;

своеобразный «туман» в глазах, когда человек воспринимает зрительный образ нечетко;

опущение верхнего века и сопутствующие ему признаки и проявления: слезы, рези и чувство боли в глазах;

резкое падение качества зрения в результате мощных эмоциональных перегрузок.

Симптомы могут варьироваться в зависимости от типа амблиопии, но, при наличии описанных выше проявлений, целесообразно записаться на прием к офтальмологу.

Специальные упражнения для «ленивого глаза»

Амблиопия требует внимания специалиста. Можно ли вернуть остроту зрения? Можно. Но при условии качественного обследования и определения факторов болезни.

Лечение «ленивого глаза» предусматривает несколько вариантов. Существуют специально разработанные упражнения, которые дают шанс восстановить здоровье глаз.

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Предлагаем одно из таких упражнений под названием «пиратский глаз».

Необходимо приготовить повязку на один глаз или взять ненужные очки без стекол, закрыв одно отверстие, к примеру, плотной бумагой.

Как проводить занятия? Надеть повязку (очки) по очереди на левый и правый глаз и выполнять обычные домашние действия. Целесообразно начинать с десяти минут в день, плавно продляя время до трех-четырех часов.

Данное упражнение рекомендуется выполнять не только страдающим амблиопией, а и тем, у кого нет проблем со зрением. Это является хорошей профилактикой для сохранения зрения.

«Ленивый глаз» проще вылечить в детском возрасте. Но грамотное лечение и систематические занятия дома помогут вернуть острое зрение и взрослым тоже.опубликовано econet

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