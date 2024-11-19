Лектины: невидимый враг, разрушающий здоровье

Лектины являются природными белковыми токсинами, они содержатся в растениях и защищают их от вредителей. Лектины способны серьезно навредить не только насекомым, атакующим растения, но и человеку, который употребляет растительную пищу. Кишечные ферменты и желудочная кислота, к сожалению, не уничтожают токсины, что еще больше усугубляет ситуацию.

При попадании в пищеварительный тракт лектины крепятся к эпителию пищеварительной трубки и постепенно разрушают его. Через поврежденный эпителий токсины легко проникают в кровоток и лимфоток, повышая вязкость крови и обеспечивая попадание в кровоток других токсических агентов (не переваренных белков, бактерий и прочих). Иммунная система реагирует на этот процесс и в организме развивается воспаление.

Лектины нарушают работу всего человеческого организма

К группе лектинов относится известный многим глютен. Но согласно последним исследованиям, непереносимость глютена является только малой долей токсического воздействия на организм лектинов. В частности с их участием развиваются такие недуги, как артрит, атеросклероз, целиакия, сахарный диабет, ожирение.

Лектины – невидимые враги, которые виновны в развитии большинства хронических заболеваний и повышении смертности. Но «обвинять» лектины абсолютно во всех человеческих бедах не разумно, поскольку этот вопрос требует дальнейших исследований, ведь иммунная система не сразу реагирует на «раздражитель» и понять истинную причину возникновения недуга крайне сложно, даже при условии применения современных методов диагностики.

Как понять, отравляют ли организм лектины?

Токсическое воздействие этой группы веществ можно заподозрить при наличии следующих симптомов:

частые суставные боли, артрит;

кожные заболевания, псориаз;

проблемы с пищеварением;

избыточное выделение слизи;

отечность под глазами;

ожирение либо чрезмерная худоба;

проблемы с памятью и концентрацией внимания;

постоянная усталость, депрессия.

Следует отметить, что чем лучше кишечная микрофлора, тем меньше вреда лектины наносят организму. Это обусловлено тем, что благоприятная микрофлора надежно защищает кишечный эпителий от повреждений. При этом спровоцировать повышение чувствительности к лектинам могут бактериальные либо вирусные инфекции, а прием некоторых медикаментозных препаратов может увеличить проницаемость кишечного эпителия, а соответственно и «открыть дорогу» токсинам в кровоток. Нельзя не учитывать еще один фактор – наследственность, ведь не случайно у нескольких членов одной семьи иногда наблюдается непереносимость определенных видов продуктов. И самый главный враг – это современные продукты, содержащие повышенное количество токсинов.

Как уменьшить количество лектинов в рационе

Лектины легко «липнут» к молекулам углеводов (сахаров), а эти молекулы часто располагаются на внутренних стенках сосудов и энтероцитах кишечника. Углеводы действуют на лектины как магниты, а последние при присоединении разрушают сосудистый и кишечный эндотелий.

А уже после этого в работу включается холестерин, «залечивающий раны».

Как минимизировать негативное влияние на организм лектинов, которые человек получает при употреблении продуктов растительного происхождения?

Достаточно проращивать, замачивать либо ферментировать продукты. Эти методы эффективны, поскольку лектины содержатся преимущественно в шелухе и оболочке зерен, бобов, семечек. Также стоит учесть, что токсины устойчивы к сухому жару.

Если говорить о проращивании и замачивании, то данные способы не просто минимизируют количество токсинов, а снижают нагрузку на пищеварительную систему и повышают биодоступность за счет высвобождения полезных витаминов, минералов и ферментов.

Замачивать и проращивать желательно все виды зерен, семян и орехов. Что касается ферментированных продуктов, то очень полезно употреблять в пищу соленые огурцы, квашеную капусту и кисломолочную продукцию. Свежие овощи и фрукты следует очищать от кожуры и семян, поскольку в них содержится значительное количество лектинов.

Но не стоит забывать о том, что в лектиносодержащих продуктах есть немало полезных веществ, к примеру, в кожуре и семенах помидора содержится антиоксидант ликопен. Поэтому решать, потребление каких продуктов ограничивать, а каких нет вы должны самостоятельно, учитывая состояние своего организма. Минимизировать количество лектинов особенно показано тем, кто имеет проблемы с весом либо страдает аутоиммунными заболеваниями.опубликовано econet

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