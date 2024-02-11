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Легендарное оздоровительное дыхание по методу Бутейко

Автор: Econet 11 февраля 2024 6988
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Простая дыхательная гимнастика, разработанная доктором К.П. Бутейко, даст возможность сократить медикаментозное вмешательство, снизить динамику рецидивов заболевания и минимизировать риск осложнений. Кроме того, больной самостоятельно начинает контролировать приступы удушья.

Легендарное оздоровительное дыхание по методу Бутейко

Чтобы быть здоровым, нужно правильно дышать. Но что делать, если определенное заболевание как раз и не дает возможности больному полноценно вдыхать живительный кислород? Дыхательная гимнастика по Бутейко оказывает невероятный эффект и исцеляет от целого ряда недугов. Вот ключевые правила ее пошагового  выполнения.

Дыхательная гимнастика по Бутейко

Правильное дыхание важно

Правильное дыхание жизненно необходимо для лиц с тяжелой гипертонии и бронхиальной астмой. При указанных недугах человек вынужден дышать специфически, то есть, очень глубоко. Вот как это выглядит: глубокий вдох - полный выдох.

Данное «полноценное» дыхание характерно и для занимающихся спортом, кому-то из них удалось прочувствовать вред от подобного дыхания. Суть заключается в том, что при глубоком дыхании из организма активно удаляется углекислый газ (CO2), что провоцирует спазм сосудов и развитие кислородного голодания.

Легендарное оздоровительное дыхание по методу Бутейко

В 50-х годах ХХ столетия доктор Бутейко экспериментальным путем доказал, что, если имеет место приступ бронхиальной астмы, необходимо вынудить больного дышать поверхностно и неглубоко, и его самочувствие тут же улучшится. А при возвращении глубокого дыхания болезненные проявления недуга возвращаются опять.

Все гениальное просто. И, при кажущейся простоте, это было серьезное открытие в науке. Даже в дыхательной практике йогов, исцеляющей от широкого спектра болезней, не практиковалось плавное снижение силы дыхания.
По словам самого К.П.Бутейко, дыхательная гимнастика представляет собой метод ликвидации глубокого дыхания посредством воли и с целью ухода от гипервентиляции легких.

Специфика дыхательной гимнастики по Бутейко

Важно понимать, что на первых порах занятия гимнастикой могут давать ряд нежелательных симптомов: учащение дыхания, дефицит воздуха, боли, потеря аппетита, страх и упорное нежелание практиковать занятия. Со временем все неприятные признаки исчезнут, главное - не прерывать занятия.

Дыхательная гимнастика по Бутейко: техника поверхностного дыхания

Большим плюсом указанной методики выступает реальная возможность проделывать упражнения в выбранное вами время и в удобном для вас месте. Кроме того, указанная дыхательная гимнастика не предполагает возрастных ограничений. Ее могут практиковать и дети, и лица преклонного возраста.

Кроме бронхиальной астмы и гипертонии, эффективной терапии посредством дыхательной гимнастики поддаются следующие заболевания: пневмосклероз, эмфизема легких, астматический бронхит, пневмония, стенокардия, патологии кровообращения головного мозга, аллергические болезни.

Принципы выполнения дыхательных упражнений

Ключевой принцип гимнастики по доктору Бутейко: в продолжение 2-3 сек. необходимо сделать неглубокий поверхностный вдох, а в следующие 3-4 сек. Нужно сделать выдох. Интервал между вдохами должен постепенно нарастать, так как в это время организм отдыхает. Важное условие: смотреть вверх и не акцентировать внимание на вероятное временное чувство дефицита воздуха.

К. П. Бутейко составил комплексы дыхательных упражнений из 2-х типов: 1-й – элементарное предотвращение гипервентиляции легких, и 2-й – когда указанные упражнения комбинируются со специальной физической активностью, что дает возможность значительно ускорить процесс повышения показателя углекислого газа (CO2) в организме. 

Что необходимо знать! Лицам, страдающим тяжелой формой бронхиальной астмы 2-й тип упражнений крайне не рекомендуется.

Выше было отмечено, что проводить упражнения не возбраняется в любом месте и в любое время, но предпочтительнее, когда занятиям уделяется постоянное время на протяжении суток. Подходящий сценарий занятий: 00.00 час.; 04.00; 08.00; 12.00; 16.00 и 20.00. Ключевая задача – достичь паузы между вдохами в 50-60 сек.

Дыхательная гимнастика по Бутейко

Вот эти упражнения

№1 –  следует задержать дыхание до возникновения чувства дефицита воздуха, максимально долго оставаться в данном положении, делая лишь короткие вдохи, если это очень необходимо.

№2 – следует задержать дыхание при ходьбе (перемещаясь по комнате), до чувства дефицита воздуха. Далее отдышаться и проделать упражнение еще раз.

№3 – необходимо дышать неглубоко и поверхностно в продолжение 3 мин., со временем указанный период увеличить до 10 мин.

Подведем итоги: несложная и эффективная гимнастика для дыхания по доктору Бутейко даст возможность минимизировать медикаментозное вмешательство, снизить динамику рецидивов определенного недуга и предупредить вероятность прогрессирования всякого рода осложнений. В придачу к этому, больной самостоятельно начинает держать под контролем приступы удушья при астме, и (что необычайно важно) перестает их страшиться, что несомненно меняет качество жизни в лучшую сторону.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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