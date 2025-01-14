ЛЕЧЕНИЕ МАСЛОМ ГХИ

Масло гхи эффективно лечит все заболевания, вызванные дисбалансом воздуха и огня (вата и питта), также оно хорошо согревает, потому что имеет огненную природу и глубоко проникает в ткани тела.
Для более полного понимания, что, как и почему лечит масло Ги, желательно понимать основы аюрведы – пять первоэлементов (эфир, воздух, огонь, вода и земля), доши (три типа конституции тела: вата, питта и капха), и как они взаимодействуют. Если вы хотите эффективно лечиться с помощью топленого масла Ги, пройдите бесплатный аюрведический тест на определение вашей доши, этот тест есть в интернете, а общую информацию о дошах можно почерпнуть в статьях об Аюрведе.
Масло Ги эффективно лечит все заболевания, вызванные дисбалансом воздуха и огня (вата и питта), также оно хорошо согревает, потому что имеет огненную природу и глубоко проникает в ткани тела.
Топленым маслом можно успешно лечить радикулиты, нарушения мозгового кровообращения, мигрени, остеохондрозы.
Оно помогает при различных нарушениях пищеварения; лечит болезни, вызванные переохлаждением и сквозняком (пролечивает застуженную шею, уши, спину и т.д.).
Ги можно наносить на определенные точки, связанные с больными органами, или же смазывать (втирать, массажировать) больные части тела. Кстати, вам желательно хорошо понимать главный секрет массажа, и использовать его при лечении различных болезней.
Массаж больных участков тела с применением топленого масла Ги – это чрезвычайно эффективный метод при абсолютной безопасности и отсутствии побочных эффектов.
Если у вас плохое кровообращение в сосудах головного мозга, можно в Ги добавить мелкомолотый (в пыль) кардамон или корицу, тщательно перемешать и смазывать этой смесью глубоко в пазухах носа, так как нос тесно связан с мозгом – и мозговое кровообращение будет быстро восстанавливаться. От насморка это тоже отлично помогает.
При гриппе можно смешать топлёное масло с черным перцем или горчицей (мелкомолотыми) и медленно рассасывать несколько раз в день примерно по чайной ложке - и вирус гриппа будет уничтожен.
При воспалении кишечника можно рассасывать Ги в чистом виде, это также улучшит (нормализует) пищеварение.
Запоры можно вылечить топленым маслом, нанося его в области пупка, и неспешно легко втирая (желательно по часовой стрелке). Также можно поставить масляный компресс.
Чтобы пролечить весь организм, можно натирать Ги стопы на ночь, массируя их, хорошо втирая масло в кожу, затем надеть теплые носки, желательно шерстяные. Особенно хорошо это делать детям в холодное время года.
Если вы замерзли на улице (особенно если у вас вата-конституция), то, чтобы не простудиться, придя домой, натрите топленым маслом спину и стопы.
Ангину можно вылечить с помощью Ги, смазывая горло, можно в масло добавить немного куркумы. Если горло першит, можете смазать горло снаружи, это тоже поможет.
Лечение бронхита топленым маслом Ги: смешать масло с сухим и чистым коровьим навозом (которое не касалось земли и не подвергалось контакту с мухами и т.д.), соотношение примерно 1:1, и тщательно размешать.
Бронхит – это избыток огня, питты, а коровий навоз обладает охлаждающим и дезинфицирующим эффектом.
Для лечения суставов смешайте Ги с календулой или ковыль-травой (мелкомолотой), и втирайте в области беспокоящих суставов.
При ушибах и растяжениях можно смешивать топленое масло с куркумой, овсом или рожью (вместо ржи можно использовать черный хлеб, чисто ржаной).
При переломах поможет Ги, смешанное с творогом – это ускорит срастание костей и подлечит суставы.
Лечение радикулита топленым маслом Ги. Радикулит представляет собой большое скопление воздуха (избыток ваты), и здесь нужна «масляная ванна», так как Ги хорошо сбалансирует вату. Можно добавить немного мелкомолотой желтой горчицы, которая снимет острую боль, но не перестарайтесь с количеством горчицы, так как можете сжечь кожу.
Это нужно делать примерно 40-60 минут ежедневно.опубликовано econet
По материалам лекций Сергея Серебрякова
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Источник: https://econet.kz/
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