Лечебные позы при боли в спине и ишиалгии

Ишиалгией называют сильный болевой синдром, вызванный поражением ткани седалищного нерва, защемленного позвоночным диском. Боли начинаются в нижней части спины и затем перемещаются вниз, по одной ноге или сразу обеим. Как вернуть на свое место диск и купировать боль?

Ярко выраженные боли в спине могут возникать из-за поражений костной ткани, полученных травм, серьезных хронических процессов, поэтому перед выполнением упражнений следует обязательно проконсультироваться с врачом. Но если причиной боли и дискомфорта является смещенный диск, то можно поправить положение с помощью специальных упражнений.

Что делать, если болит спина

Определить источник боли

Чтобы определить местонахождение смещенного диска, нужно кончиками пальцев провести по обе стороны позвоночника или нажать между его остистыми отростками. При надавливании над смещенным диском вы ощутите боль. Если вы примите позу для коррекции, то боли от надавливания ослабеют и постепенно исчезнут. Если они отдают в ногах, то будут перемещаться вверх, затем полностью пройдут.

Корректирующие позы

Возьмите четыре неширокие подушки. Сложите их парами на полу одну на другую, на расстоянии 50 см. Каждая пара не должна превышать по высоте 30 см. С их помощью вы приподнимите ваше тело на 12-15 см. Коленями осторожно станьте на одну пару подушек, упираясь ладонями в пол, и мягко опускайтесь грудью на другую пару подушек.

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Ваша зона живота должна располагаться между подушками, а спина немного прогнуться. Если живот сразу касается пола, то подушки следует приподнять повыше. Таким образом, вы будете медленно и постепенно раскрывать межпозвонковое пространство между дисками. Постарайтесь убедиться, что участок, вызывающий сильные боли, находится точно посредине между подушек, так в нем полнее раскроются пространства.

1. Глубокое дыхание

Опираясь локтями и носками в пол, расслабьте мышцы спины. Когда вы почувствуете, что мышцы всего тела полностью расслабились, выполните 10 глубоких вдохов и выдохов. Делайте их медленно. Очень важно, чтобы при этом, спина немного приподнималась и опускалась, двигалась вверх и вниз. Чтобы переднее межпозвонковое пространство открылось на 1-2 градуса и диск встал на место, достаточно простых, ритмичных движений спины.

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2. Поднятие ног

Продолжайте дышать в медленном темпе и, не меняя положения, поочередно приподнимайте одну, затем другую ногу вверх, до той высоты, при которой не будет возникать сильное напряжение в мышцах. Нога должна быть прямой, а ее носок слегка оттянут. Со временем, ущемление нерва станет слабее, и ногу вы сможете поднять выше. При движениях ноги, ваш позвоночник будет слегка вращаться, а диск станет на свое анатомическое место. Боли в пораженном участке станут слабее, а потом пропадут.

Когда после выполнения упражнений вы почувствуете, что боли исчезли, аккуратно соскользните с подушек на бок. Полежите в течение нескольких минут на животе, чтобы растянувшиеся связки возвратились на свои места, руки должны располагаться вдоль тела.

Как вставать:

Спина должна оставаться ровной, старайтесь при подъеме ее не сгибать. Соскользните назад, перемещая основной вес на колени. Затем поставьте поочередно ступни на пол, и осторожно, не сгибая спину, примите прямое положение. Немного походите, если диск вернулся на место, то при ходьбе вы не почувствуете сильных болей.

Вы должны чередовать первое и второе упражнение (глубокое дыхание и подъем ног) до тех пор, пока болевой синдром совсем не исчезнет. Если с первого раза это не получится, то повторите через какое-то время. Если причина в смещении диска, то обычно боли проходят в течение получаса, но если в диске имеются разрывы или другие поражения, то такое состояние упражнениями не улучшить, потребуется медикаментозное лечение.

Вы должны осознавать, что восстанавливающие позы в течение получаса – это вариант для кризисных ситуаций. Они не решат моментально все проблемы с позвоночником, которые накапливались десятилетиями. Чтобы избежать сильной боли в дальнейшем, вам следует выполнять упражнения для укрепления мышц спины, вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания.опубликовано econet

по книге доктора Ф. Батмангхелиджа «Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах»

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