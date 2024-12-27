Квадратное дыхание: простой способ включить скрытые резервы организма

Современный ритм жизни перегружает психику эмоциональными переживаниями, и приводят к потери способности отдыхать и восстанавливаться. Многие обращаются за помощью к антидепрессантам, которые искусственно успокоят, но имеют побочные эффекты при длительном употреблении. Попробуйте простой метод квадратного дыхания, который не потребует особой подготовки.
Дыхание квадратом известно с глубокой древности. В восточных практиках этот способ использовали для быстрого переключения при эмоциональном возбуждении, в спокойствие и умиротворение наблюдателя. Никаких противопоказаний для него не существует.
Техника состоит из 4 тактов: вдох, задержите дыхание, выдох, задержите дыхание. Все такты должны быть равными по времени, в пропорциях 1:1:1:1. Начните со счета на 4, и как освоитесь, и будете легко выполнять 4 цикла дыхания на 4 счета, можете увеличивать время пропорции. Не стремитесь к длительным циклам дыхания, прибавляйте время медленно и постепенно, чтобы организм не получил стресс.
И. П. – сидя или стоя. Держите прямую осанку. Дыхание должно быть ровным.
Выполняйте упражнение ежедневно от 5 до 15 минут в день.
Вы можете выполнять квадратное дыхание в любое время. Чтобы успокоиться и восстановить свою энергию, вам потребуются не более пяти минут, но выполнять его можно неограниченное время. Следует знать, что такие симптомы, как учащение сердцебиения, давление в грудной клетке, сбои сердечного ритма, говорят о том, что организм перегружен, и надо сделать перерыв.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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