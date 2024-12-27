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Квадратное дыхание: простой способ включить скрытые резервы организма

Автор: Econet 27 декабря 2024 6540
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Современный ритм жизни перегружает психику эмоциональными переживаниями, и приводят к потери способности отдыхать и восстанавливаться. Многие обращаются за помощью к антидепрессантам, которые искусственно успокоят, но имеют побочные эффекты при длительном употреблении. Попробуйте простой метод квадратного дыхания, который не потребует особой подготовки.

Квадратное дыхание: простой способ включить скрытые резервы организма

Дыхание квадратом известно с глубокой древности. В восточных практиках этот способ использовали для быстрого переключения при эмоциональном возбуждении, в спокойствие и умиротворение наблюдателя. Никаких противопоказаний для него не существует.

Схема квадратного дыхания

Техника состоит из 4 тактов: вдох, задержите дыхание, выдох, задержите дыхание. Все такты должны быть равными по времени, в пропорциях 1:1:1:1. Начните со счета на 4, и как освоитесь, и будете легко выполнять 4 цикла дыхания на 4 счета, можете увеличивать время пропорции. Не стремитесь к длительным циклам дыхания, прибавляйте время медленно и постепенно, чтобы организм не получил стресс.

И. П. – сидя или стоя. Держите прямую осанку. Дыхание должно быть ровным.

  • Выполните глубокие вдохи и выдохи в течение 1-2 минут. Дышите медленно и плавно. Затем, выполняя вдох, начинайте мысленно считать «раз, два, три, четыре».
  • Задержите дыхание, продолжая считать «до четырех», в том же темпе, чтобы промежуток времени был тот же.
  • Выполните выдох на четыре счета.
  • И снова задержите дыхание, продолжая считать «до четырех».

Выполняйте упражнение ежедневно от 5 до 15 минут в день.

Квадратное дыхание: простой способ включить скрытые резервы организма

Польза упражнений

  • снимет мышечные блоки и стресс;
  • нормализует давление;
  • успокоит, уменьшит тревогу, страх и любые волнения;
  • улучшит пищеварение;
  • повысит концентрацию и внимание;
  • повысит общую сопротивляемость организма;
  • усилит приток энергии.

Вы можете выполнять квадратное дыхание в любое время. Чтобы успокоиться и восстановить свою энергию, вам потребуются не более пяти минут, но выполнять его можно неограниченное время. Следует знать, что такие симптомы, как учащение сердцебиения, давление в грудной клетке, сбои сердечного ритма, говорят о том, что организм перегружен, и надо сделать перерыв.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье квадратное дыхание давление пищеварение энергия

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