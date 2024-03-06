Курунга для восстановления микрофлоры кишечника

Чтобы нейтрализовать результаты кишечной интоксикации, существует пока единственный эффективный и щадящий способ - биологический. И в этом случае неоценимую помощь окажет кисломолочный продукт курунга. Это национальный напиток бурятов на основе сквашенного молока дойных животных. Вот какие заболевания он помогает вылечить.

Курунга считается необычайно полезным кисломолочным продуктом, стимулирующим внутренние резервы организма для противостояния самым серьезным болезням, в том числе раку и ВИЧ. Что же такое курунга и как правильно ее применять? Давайте разберемся.

Почему курунга настолько полезна

Это традиционный бурятский напиток на базе сквашенного молока любых дойных животных. Закваска подходит и для приготовления кумыса.

Курунга – молочнокислый напиток

Дефицит питательных веществ в рационе кочевников могла с лихвой восполнить курунга, дающая 3 основных компонента здорового пищеварения: закваску – с помощью которой сквашивалось молоко, ферменты – стимулирующие переваривание тяжелой, мясной пищи, бактерии – целые колонии необходимых микроорганизмов для иммуномодулирующего эффекта.

Ныне курунга - это кисломолочный напиток, пробиотик с высоким процентом симбиотических микроорганизмов. Иначе говоря, это один из «живых» кисломолочных продуктов, которые полезно вводить в свое меню ежедневно.

Чем отличается курунга от прочих пробиотиков? Ее состав - это не только перечень полезных унифицированных микроорганизмов, но плохо приживающихся в организме человека (они чрезвычайно быстро погибают).

Курунга включает в себя основные микроорганизмы и вспомогательные, живущие в симбиозе – «полезном сожительстве», поддерживая жизнедеятельность друг друга. Приживаться и размножаться дрожжам помогают молочнокислые бактерии, которые, в свою очередь, лучше размножаются в присутствии дрожжей. Такие связи долговременны. Например, срок годности кисломолочных продуктов на промышленной закваске не более 2-3 дней – после этого все живые организмы гибнут, а новые не возникнут, так как нет связей для обеспечения общей жизнедеятельности. А курунга остается эффективной и полезной и без холодильника несколько месяцев или даже лет. Иными словами - это образец саморегуляции.

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Целебные возможности курунги

Этот продукт способен восстановить и нормализовать флору нашего организма. Курунгу можно употреблять в терапевтических целях и для профилактики.

Как же она работает?

Смягчает результат химиотерапии, лучевой терапии, терапии антибиотиками.

Результативна против различных дисбактериозов.

Способствует борьбе с туберкулезом, бронхо-легочными патологиями.

Отличный иммуностимулятор.

Поддерживает функции печени, почек, желчного и прочих элементов пищеварительного тракта.

Оказывает поддержку при злокачественных новообразованиях.

Помогает при язве желудка, гастрите, дуодените, эрозиях и прочих патологиях.

Убирает признаки хронической усталости.

Усиливает выносливость, особенно при физических и психологических нагрузках.

Оптимизирует обменные механизмы, нормализует вес.

Курунга не имеет побочных эффектов.

ЭМ-Курунга - комплекс бактерий

В обычной продаже курунги вы не отыщете. Лишь в аптеках можно приобрести ЭМ-Курунгу из которой готовится полезный кисломолочный коктейль.

ЭМ-Курунга – сухой концентрат (в виде порошка, таблеток, капсул), который включает названный симбиотический комплекс бактерий для специального «поселения» их в наш кишечник. Буквы ЭМ означают технологию «эффективных микроорганизмов». Ее ключевая концепция – создание натуральных продуктов, имеющих в составе активные микроорганизмы, которые станут «работать» в различных сферах хозяйства: в агрокультуре, животноводстве, быту, медицине.

ЭМ-Курунга является средством для нормализации кишечной микрофлоры. Чтобы его приготовить, необходимы два компонента: бифидобактерии и молоко. На вкус и по внешнему виду напоминает привычный нам кефир.

Решение проблемы кишечной интоксикации

В кишечнике человека происходят бродильные и гнилостные процессы. Микрофлора действует на остатки пищи вот как: непереваренная белковая еда подвергается гниению, а углеводная – брожению.

Продукты брожения и гниения всасываются в кровь, что негативно сказывается на состоянии здоровья. Нейтрализуя действие токсичных продуктов кишечника, наша печень затрачивает много энергии, а позже эти продукты удаляются посредством почек. В итоге - перегрузка почечно-печеночного механизма.

Как нейтрализовать результаты кишечной интоксикации? Единственный эффективный и щадящий одновременно способ - биологический. Суть его - в заселении в кишечник необходимых штаммов микроорганизмов, подавляющих процессы брожения и гниения. Вырабатывая биоактивные вещества и витамины, эти штаммы оздоравливают организм. А курунга как раз и является «поставщиком» таких микроорганизмов.опубликовано econet

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