Краткий гайд по общему анализу крови

Общий анализ крови покажет общую картину состояния вашего здоровья. Тем более это важно для женщин (они, например, чаще страдают анемией). Как разобраться в индексах и показателях общего анализа крови? Предлагаем полезную памятку.

Чтобы контролировать свое здоровье, а в случае сомнений развеять тревогу, сдается общий анализ крови (ОАК). Это самый эффективный анализ для женщин. Не говоря уже о том, что он позволяет вовремя диагностировать начало болезни и принять меры.

Для чего сдается ОАК

Общий анализ крови доктор назначает для выявления малокровия и прочих недугов. Каждая 2-я женщина в результате обнаружит отклонения от нормы. Анализ даст возможность отследить динамику: то есть улучшение / ухудшение состояния при терапии.

Ключевые позиции ОАК⠀

WBC - лейкоциты 4,0-10х10*9/л

Белые кровяные тельца, сдвиг которых читается по лейкоцитарной формуле. Возможен сдвиг при инфекции, воспалении и заболевании.

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RВС - эритроциты 3,7-4,8х10*12/л

Необходимы для питания тканей и выведения углекислого газа (CO2). Эритроциты ниже нормального показателя – диагностируется анемия. Симптомы болезни: вялость, утомляемость, выпадение волос. RВС выше нормы – также возможна анемия + тромбоз.

НGВ - гемоглобин 120-150 г/л

Белок эритроцитов переносит кислород (O2) к различным органам. Значение гемоглобина снижается при малокровии. При повышении показателя гемоглобина обращаем внимание на RВС. Высокий гемоглобин возможен в случае дефицита железа и обезвоживании.

НСТ - гематокрит % 35-54

Демонстрирует отношение объема эритроцитов к объему жидкой составляющей крови. Густая кровь? Какое количество воды вы выпиваете?

При движении по капиллярам эритроциты способны менять форму. Но эластичность сосудов никто не отменял. Повышение гематокрита имеет место при увеличении числа эритроцитов /уменьшении объема жидкой составляющей крови (при потере жидкости из-за диареи, диуретиков, КОК). Снижение данного показателя будет при уменьшении числа RВС /гипергидратации (если пить воду в избытке).

Также гематокрит связан с размерами эритроцитов. Например, количество RВС в норме, но при анемии размеры эритроцитов становятся меньше. В результате – гематокрит снижен.

MCV - размер эритроцита 80-100фл

На основе MCV выделяют стадии анемии:

Если эритроциты малого объема – это микроцитарная и железистая анемия. Нехватка железа (Fe) наблюдается после кровопотери, при сбое усвоения железа, недостатке мяса в рационе, при инфекциях. Есть смысл проверить показатель общего белка.

Нехватка железа (Fe) наблюдается после кровопотери, при сбое усвоения железа, недостатке мяса в рационе, при инфекциях. Есть смысл проверить показатель общего белка. Нормоцитарная – эритроциты обычного размера. Наблюдается в случае угнетения функций костного мозга, кровотечения, хронического недуга почек или печени.

Наблюдается в случае угнетения функций костного мозга, кровотечения, хронического недуга почек или печени. Макроцитарная – эритроциты крупные. Наблюдается при нехватке витамина В 12 /фолиевой кислоты. MCV может повыситься при злоупотреблении спиртными напитками, курении, снижении функций щитовидки. И крупные, и маленькие эритроциты – это недостаток кислорода (гипоксия).

МСН – концентрация гемоглобина в эритроците 27-34пг

Снижение значения будет при железодефицитной анемии. МСН на нижней границе – мало гемоглобина / гипоксия. Исключаем анемию и воспалительный процесс. Увеличение МСН – исключаем нехватку витамина В 12 /фолиевой кислоты.

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MCHC – насыщенность эритроцита гемоглобином 320-360 г/л

Чем больше гемоглобина, тем цвет (красный) эритроцита насыщеннее. Снижение показателя – при железодефицитной анемии. Пониженный MCHC в общем говорит о сбоях синтеза гемоглобина и сопутствует разным видам анемии.

RDW - разброс в размерах эритроцитов 11-15%

Когда увеличивается число малых эритроцитов – это железодефицитная анемия. Важно обратить внимание, какой % эритроцитов различается размерами от всей массы.

РLТ - тромбоциты 160-360x10*9/л

Специфика сдачи анализа: Если имеются отеки, проблемы с почками, ряд индексов ОАК будет непоказателен.опубликовано econet

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