Кожный кандидоз: 5 советов по лечению

Кандидозная инфекция может развиваться на коже лица и тела, вызывая шелушения и неприятный зуд. Это грибковое заболевание, требующее комплексного подхода к лечению и профилактике. Проблема часто встречается при самозаражении патогенным возбудителем Candida albicans.
В большинстве случаев кандидозная инфекция поражает ротовую полость, внутреннюю сторону щек и десны, диагностируется на половых органах. Более известная как «молочница», она относится к условно-патогенным, часто возникает при снижении иммунитета и сильном стрессе.
Грибки вида Candida albicans являются частью условно-патогенной микрофлоры человека. Это означает, что возбудители постоянно присутствуют на слизистых оболочках рта, носа, половых органов или в кишечнике, но становятся активными только при создании определенных условий. Хороший иммунитет подавляет их развитие, но при ослаблении здоровья инфекция «выходит» из-под контроля.
Кандидоз на коже лица и тела чаще является вторичной инфекцией: обработав молочницу во рту достаточно потрогать щеки или шею, чтобы перенести вредные грибки на новый участок. Спровоцировать обострение могут разные причины:
Грибок начинает активно размножаться, распространяться в верхнем слое эпидермиса. Первым признаком является появление красных пятен, которые сильно зудят и шелушатся. По мере развития болезни появляются характерные симптомы:
При кожном кандидозе эпидермис выглядит воспаленным, напоминает заживающий термический ожог. Но правильно установить тип грибка может только дерматолог после проведения анализов.
При появлении болезни пациенту подбираются противогрибковые препараты и мази для обработки воспаленной кожи. Но лечение не даст результата, если не устранить основную причину. Кожный кандидоз часто возвращается рецидивами, поэтому следуйте простым рекомендациям врачей-дерматологов.
Влажная среда поддерживает рост и размножение кандидозных грибков. Чтобы остановить заболевание, следите за чистотой и сухостью вашей одежды. Обязательно переодевайтесь сразу после окончания тренировки или пробежки. После душа тщательно вытирайте кожные складки под грудью, в паху и на шее. Приобретайте для спортзала только качественные комплекты из «дышащих» материалов, которые быстро высыхают, отводят влагу.
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Кандидоз, как и любая кожная инфекция, провоцирует зуд и жжение. Чтобы не усилить симптомы и не спровоцировать новые высыпания, на время обострения отдавайте предпочтение одежде из натурального хлопка. Выбирайте модели свободного кроя с плоскими швами, которые не натирают кожу.
При использовании средств гигиены с добавлением ароматизаторов, красителей и эфирных масел уровень рН кожи может меняться. Исчезает природная защита и кандидозные грибки резко активируются, что провоцирует рецидив инфекции. Используйте моющее средство с нейтральным рН, применяйте гипоаллергенные гели для душа.
При частом употреблении сладких и углеводных продуктов в крови резко повышается уровень сахара. Он развивает устойчивость грибков Candida albicans к местному иммунитету и противогрибковым лекарствам. Поэтому инфекция постоянно возвращается, с трудом поддается лечению.
Для избавления от кожного кандидоза обязательно проверьте уровень сахара в крови. Значительно сократите в рационе количество сладких блюд, ешьте больше овощей, зерновых продуктов, фруктов на десерт и перекус. Пустые углеводы замените кашами, овощными супами и салатами.
При лечении кожного кандидоза важно поддерживать и укреплять иммунитет. Одним из способов является прием пробиотиков в виде капсул. Препараты и биодобавки содержат живые бактерии определенного типа, которые создают в кишечнике благоприятную среду, подавляя дрожжевые грибки и вредные возбудители. Не забывайте каждый день пить натуральный кефир и кисломолочные продукты без консервантов.
Кожный кандидоз – грибковая инфекция, которая при попадании на кожу провоцирует неприятные ощущения, портит внешний вид. Для успешного лечения и полного избавления от болезни сочетайте медикаментозную терапию и советы дерматологов, помните о поддержке иммунитета и правильном уходе за телом.
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Источник: https://econet.kz/
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