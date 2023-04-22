Кортизол и "сбился режим сна"

Если ваш КОРТИЗОЛ все время повышен, то постепенно развивается истощение желез, которые его выделяют – надпочечников. Разумеется у этого состояния может быть много причин: хронический стресс любого вида, включая злоупотребление кофеином, позднее засыпание, перетренированность, хронические болезни и др. Суть истощения в том, что вы хоть и находитесь в состоянии легкого возбуждения, но неспособны адекватно реагировать на стрессоры и быстро истощаетесь.

Давно известно, что здоровье и деятельность человека – это не статичные показатели, а они постоянно меняются в соотвествии с большими и малыми циклами. Следовать этим циклам и подчиняться законам природы – это значит быть на волне, оседлать ее силу и энергию. Если вы не учитываете их и идете против – то волна вас собьет и утянет на дно.

Андрей Беловешкин: про кортизол и режим, который сбился

Лучшей иллюстрацией этого тезиса является дневной распорядок (цикл «день-ночь»), уровень гормона кортизола и режим сна и бодрствования.

Кортизол является регулятором углеводного и жирового обмена организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций. Для кортизола характерен суточный ритм секреции: максимальная концентрация отмечается в утренние, а минимальная концентрация в вечерние часы. Учитывать кортизол важно всем: как руководителям крупных фирм, так и желающим похудеть или набрать мышечную массу.

Вот график нормального выделения кортизола. Вот примеры двух дней и изменения уровня кортизола.

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График секреции кортизола

Правильный день (благоприятный режим сна и бодрствования)

Утро (6.00): уровень кортизола начинает расти, и на его подъеме вы легко просыпаетесь, чувствуете себя полными сил и энергии. Включаете яркий свет, делаете зарядку (растяжку, душ – на ваше усмотрение). Так как вы проснулись рано, то не спешите и можете распланировать свой день – ведь голова работает ясно и свежо. Хороший аппетит – вы плотно досыта поели.

День (12.00): уровень кортизола остается достаточно высоким, вам хватает энергии переделать все дела. Но вы не забываете про остановки и мини-отдыхи. Когда вы чувствуете голод – значит, пора пообедать, не раньше.

Вечер (18.00): рабочее напряжение спадает, уровень кортизола снижается. Вы чувствуете себя расслабленным, можно заняться домашними делами, развлечься, уделить время хобби. Вы изолируете себя от рабочих и стрессовых дел, ограничиваете стрессовую информацию. Читаете книги, гуляете. Можно размеренно поработать без спешки. Все заботы дня можно оставить в дневнике или вечерней медитации.

Ночь: (22-24.00): уровень кортизола упал, вас тянет к кровати, вы мгновенно засыпаете, как только коснулись головой подушки. Спите крепко и глубоко.

Неправильный день (сбился режим сна и бодрствования)

Утро: вы просыпаетесь по будильнику, отводите время, долгий мучительный подъем. Так уровень кортизола низкий, то встать нет никаких сил и энергии. Встали поздно, спешите, нет аппетита да и времени поесть. Голова не работает. Пытаетесь взбодриться кофе.

День: хочется спать, вы пытаетесь понять, что происходит и что нужно от вас людям вокруг, долго «раскачиваетесь». К обеду это получается и вы приходите в норму. Уровень кортизола повышается, жизнь налаживается. Спешите, пытаясь переделать накопленные дела.

Вечер: уровень кортизола еще выше. Хочется тусоваться, суетится, что-либо делать.

Ночь: сидите перед экраном или пробуете заснуть. Уровень кортизола повышен, заснуть трудно. Засыпаете поздно, спите плохо.

Сбился режим - чем это опасно?

Как видно на графике, при втором режиме, выделение кортизола обратно норме. И в каждую часть дня человек с нарушенным ритмом попадает в одну и ту же ловушку: кортизол работает против человека целые сутки. Из-за нарушения ритма (как говорят «сбился ритм») уровень кортизола повышается, человек находится в состоянии хронического стресса, который усугубляется недосыпанием, спешкой, неровозностью, усталостью. При таком длительном ритме проблемы со здоровьем и психикой гарантированы, это вопрос времени. Неприятно и то, что человек не реализует в полной мере свои возможности и способности.

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Если ваш кортизол все время повышен, то постепенно развивается истощение желез, которые его выделяют – надпочечников. Разумеется у этого состояния может быть много причин: хронический стресс любого вида, включая злоупотребление кофеином, позднее засыпание, перетренированность, хронические болезни и др. Суть истощения в том, что вы хоть и находитесь в состоянии легкого возбуждения, но неспособны адекватно реагировать на стрессоры и быстро истощаетесь. Другое проявление истощения – это парадоксальная реакция. Она проявляется в том, что мелочи вас легко выводят из себя, а на крупные проблемы вы не реагируете.

Чем яростнее вы боретесь с собой, пытаясь «взбодрится» или «собраться», тем сильнее истощаются ваши надпочечники, пока вы не придете к их истощению – к выгоранию. При недосыпании нарушается работа префронтальной коры и вы утрачиваете способность к принятию взвешенных решений и способность к ясному осознанному мышлению. Увы, вот такой замкнутый круг.

Что делать? Сначала нужно признать проблему, а не считать, что это «слабость» или «ваш уникальный ночной режим», считать себя «совой» или кем-то там еще. Поверьте, еще сто лет назад все были жаворонками и не страдали от выгорания.опубликовано econet

Нормализация биоритмов и сна – один из ключевых шагов к восстановлению здоровья.

Автор Андрей Беловешкин

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