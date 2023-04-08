Компрессы от зубной боли из гвоздики

В состав гвоздичных бутонов входят уникальные вещества (например, эвенгол). Поэтому гвоздика обладает противовоспалительными, болеутоляющими, противомикробными свойствами. Она поможет устранить зубную боль и другие проблемы полости рта.

Эта пряность популярна не только в кулинарии. Гвоздика отличается разноплановым целительным действием. Вы принесете большую пользу своему здоровью, если даже просто пожуете сушеный бутон.

Гвоздичные бутоны снимут зубную боль

В состав гвоздики входит много ценных веществ, которые оказывают естественный противовоспалительный, болеутоляющий, противомикробный эффект. Среди ключевых хим. соединений гвоздичных бутонов можно назвать эвгенол. Предлагаем рецепты обезболивающих средств для зубов, которые вы можете приготовить у себя дома.

Молотая гвоздика

Компоненты:

гвоздика (перемолотая).

Технология приготовления:

Прополоскать ротовую полость теплой подсоленной водой.

Приготовить пастообразную смесь: щепотка перемолотой гвоздики и несколько капель питьевой воды.

Нанести приготовленную пасту на поверхность десны / проблемного зуба.

Целые бутоны

Компоненты:

бутоны гвоздики.

Технология изготовления:

Прополоскать ротовую полость теплой подсоленной водой.

Уложить 1-2 гвоздичных бутона на проблемную часть зуба / десны.

Подождать, когда гвоздика станет мягкой, пожевать ее некоторое время над проблемной областью. Начнется выделение масла.

Боль должна постепенно утихнуть, тогда выплюнуть массу.

Масло гвоздики

Компоненты:

масло гвоздики.

половина ч. лож. оливкового масла (натуральное)

тампоны / шарики из ваты

Технология приготовления:

Прополоскать ротовую полость теплой подсоленной водой.

Соединить 2-3 кап. масла гвоздики с оливковым.

Смочить масляной смесью тампон / шарик из ваты.

Нанести состав тампоном на проблемную область.

Гвоздика поможет вам забыть о проблемах полости рта, а ваше дыхание благодаря этой пряности всегда будет свежим и ароматным.опубликовано econet

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