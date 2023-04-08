Компрессы от зубной боли из гвоздики

В состав гвоздичных бутонов входят уникальные вещества (например, эвенгол). Поэтому гвоздика обладает противовоспалительными, болеутоляющими, противомикробными свойствами. Она поможет устранить зубную боль и другие проблемы полости рта.
Эта пряность популярна не только в кулинарии. Гвоздика отличается разноплановым целительным действием. Вы принесете большую пользу своему здоровью, если даже просто пожуете сушеный бутон.
Гвоздичные бутоны снимут зубную боль
В состав гвоздики входит много ценных веществ, которые оказывают естественный противовоспалительный, болеутоляющий, противомикробный эффект. Среди ключевых хим. соединений гвоздичных бутонов можно назвать эвгенол. Предлагаем рецепты обезболивающих средств для зубов, которые вы можете приготовить у себя дома.
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