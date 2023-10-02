Компресс с касторовым маслом: ускорит лимфоотток и очистит организм

Касторовое масло улучшает кровообращение и способствует заживлению тканей и внутренних органов. Оно эффективно действует при всасывании в лимфоток. В результате нормализуется пищеварение, усиливается иммунитет и снимается отечность в суставах.

Обертывания (компрессы) с касторовым маслом могут применяться для нормализации лимфодренажа и детоксикации организма. Также компресс с касторкой помогает при сбоях менструального цикла, миомах и кистах яичников. Касторовое масло впервые было популяризировано в 1900-х годах человеком по имени Эдгар Кейси. Процесс включает в себя пропитывание слоев фланели касторовым маслом, а затем нанесение фланели на тело (для детоксикации, над печенью). Вы накрываете фланель полиэтиленовой пленкой и накрываете его грелкой и оставляете компресс с касторовым маслом на 2 часа.

Обертывания с касторовым маслом

Касторовое масло (в просторечье – касторка) производят из семян растения клещевина (Ricinus communis), оно представляет собой смесь триглицеридов рицинолевой, линолевой и олеиновой кислот (на рицинолевую к-ту приходится 90% состава).

Действие обертываний с касторовым маслом

Касторка при местном применении на области живота впитывается через кожу в ткани. Под влиянием тепла масло проникает в глубокие слои, увеличивает выработку лимфоцитов и активирует лимфоток.

Лимфатическую систему можно сравнить с канализацией нашего организма. Токсичные соединения, инфекции, тяжелые металлы, омертвевшие клетки, шлаки собираются лимфосистемой и транспортируются в печень для фильтрации и выведения из организма через толстую кишку. Если лимфатическая система функционирует недостаточно эффективно, всевозможные отходы и токсины накапливаются. Это чревато угнетением иммунной системы, нарушениями испражнения, спадом пищевой чувствительности. В результате человека одолевают различные воспаления и заболевания.

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Компрессы с касторовым маслом активируют лимфодренаж, детокс, усиливают иммунный ответ, налаживают дефекацию, снижают пищевую чувствительность, снимают воспаление, предотвращают недуги.

Приобретая касторовое масло, следует быть внимательными. Львиная доля предлагаемого касторового масла вырабатывается из семян клещевины, обработанных вредными для здоровья пестицидами. Лучше всего покупать органическое масло.

Выполнение компрессов с касторовым маслом

Вам понадобятся:

касторовое масло,

белая ткань из фланели (размер должен позволить покрыть нужный участок тела),

полиэтилен, чтоб покрыть сверху ткань (подойдут полиэтиленовые пакеты / пленка),

грелка / бутылка, наполненная горячей водой,

Как сделать обертывания с касторкой

Наливаем небольшой объем касторки на фланель.

Помещаем ткань на нужную область тела.

Накрываем фланель полиэтиленом (на 3-5 см больше ткани).

Помещаем грелку / бутылку, наполненную горячей водой, на полиэтилен и отдыхаем полчаса - час.

После удаления компресса промываем водой область с нанесенным маслом.

Фланель можно применить повторно.опубликовано econet

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Где применять компресс с касторовым маслом:

Для детоксикации печени: нанесите на правую часть живота.

При менструальных проблемах и кистах матки или яичников: нанести на нижнюю часть живота.

При запоре: приложить к животу.

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