Комплекс упражнений с валиком, который поможет при болях в спине

Больше всех от боли в суставах и мышцах страдают пожилые люди, которым, кажется, достаются «все болячки на свете». Эту несложную лечебную гимнастику можно выполнять даже лежа на кровати.

Боли в пояснице, неправильная осанка, ломота - мало кто может похвастаться полным отсутствием проблем со спиной. Больше, чем недомоганий, у этой части тела только способов их вылечить или хотя бы временно устранить симптомы. Первым делом придется признать, что всю жизнь игнорировать боли в спине не удастся. Попробуйте выполнять комплекс упражнений, который предлагается ниже, чтобы предотвратить и облегчить боль в спине.

Комплекс упражнений: Как и кому

В первую очередь всем офисным работникам: к концу дня от неподвижных поз спина и плечи устают так, что порой слышно, как скрипят суставы.

• Работникам физического труда, работа которых монотонная: даже неинтенсивная мышечная работа изматывает не меньше, чем неподвижные сидячие положения. В таком случае лечебный комплекс физических упражнений особенно важен, так как позволяет избежать всевозможных осложнений в позвоночнике.

• Молодые мамы и бабушки, весь день таскающие своих ненаглядных малышей на руках, мечтают о долгожданном отдыхе рук и спасительном массаже спины. Но когда наступают счастливые минутки, кроме как лечь, ничего другого придумать не могут. А ведь для уменьшения усталости мышц намного эффективнее после 3—5-минутного отдыха выполнить несколько упражнений, расслабляя и растягивая мышцы.

• В дальней дороге в автомобиле после нескольких сотен километров даже профессиональный водитель почувствует себя усталым. Можно выйти из автомобиля и размять мышцы. А можно дополнить эту разминку несколькими упражнениями, которые выполняются прямо на водительском сидение. И тогда путешествие станет приятным и легким.

• Но больше всех от боли в суставах и мышцах страдают пожилые люди, которым, кажется, достаются «все болячки на свете». Несложную лечебную гимнастику можно выполнять даже лежа на кровати.

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Примеры упражнений

Упражнение 1

И.п. – лежа на спине, под головой небольшая подушка, валик под коленными суставами, одна рука на груди, другая на животе.

Закрыть глаза и выполнять брюшное (диафрагмальное) дыхание в обычном ритме (вдох – брюшная стенка поднимается, выдох – втягивается), с постепенным углублением вдоха и удлинением выдоха. Вдох и выдох – через нос. Повторить 5–7 раз.



Упражнение 2

И.п. – то же.

Грудное дыхание (на вдохе поднимается и расширяется только грудная клетка). Повторить 5–6 раз.



Упражнение 3

И.п. – то же. Смешанное дыхание (во время вдоха расширяется грудная клетка и поднимается брюшная стенка). Повторить 5–6 раз.

При выполнении 1-3-го упражнений во время выдоха необходимо сильнее прижимать спину к опоре. Дышать через нос в обычном ритме.

Упражнение 4

И.п. – то же.

Вдыхая, напрячь предплечья рук, сжать кисти в кулак. Удержать напряжение в течение 5–8 секунд. Выдыхая, расслабиться в течение 5–8 секунд. Повторить 10–12 раз.



Упражнение 5

И.п. – то же.

Напрячь ягодицы и низ живота – вдох. Удержать напряжение в течение 5–8 секунд. Выдыхая, расслабиться в течение 5–8 секунд. Повторить 10–12 раз.



Упражнение 6

И.п. – то же.

Вдыхая, напрячь бедра, ягодицы, низ живота, стопы, направляя их на себя. Удержать напряжение в течение 5–8 секунд. Убрать валик из-под колен, ноги выпрямить. Выдыхая, расслабиться в течение 5–8 секунд. Повторить 10–12 раз.



Упражнение 7

И.п. – то же.

Вдыхая, напрячь предплечья рук, сжать кисти в кулак, бедра, ягодицы, низ живота, стопы, направляя их на себя. Удержать напряжение в течение 5–8 секунд. Убрать валик из-под колен, ноги выпрямить. Выдыхая, расслабиться в течение 5–8 секунд. Повторить 10–12 раз.

Упражнение 8

И.п. – то же. Во время вдоха зажмуриться, крепко сжать губы, а выдыхая, расслабить мышцы лица. Удержать напряжение в течение 5–8 секунд. Выдыхая, расслабиться в течение 5–8 секунд. Повторить 10–12 раз.

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Упражнение 9

И.п. – то же. Вдыхая, напрячь все мышцы конечностей, живота и лица. Удержать напряжение в течение 5–8 секунд. Выдыхая, расслабиться в течение 5–8 секунд. Повторить 6—10 раз.

Упражнение 10

И.п. – то же. Вдыхая, медленно поднять руки вверх, выдыхая, расслабиться. С каждым выдохом стараться все более расслаблять мышцы конечностей, туловища и лица, теснее прижиматься спиной к опоре. Повторить 6–8 раз. Дышать через нос.



Цель 1—10-го упражнений: научиться сочетать дыхание с движением, различать ощущения расслабленных и напряженных мышц.

Упражнение 11

И.п. – то же. Наклон таза назад – вдох, возвращение в и.п. Выдыхая, напрячь брюшные мышцы (особенно внизу живота), сжать и слегка приподнять ягодицы, как бы скручиваясь. Повторить 5–6 раз. После этого выполнить упражнение, выше приподнимая ягодицы. Повторить 5–6 раз. В течение 3–5 дней, начиная с первого движения и повторяя последующие, поднимать таз в каждой серии все выше, вплоть до полного отрыва поясницы от опоры. Далее это упражнение необходимо научиться выполнять в и.п. стоя и сидя.

Упражнение 12

И.п. – то же.

Выдыхая, подтянуть одно, а затем второе колено к животу, прижимая поясницу к опоре. Повторить 6—10 раз каждой ногой.



Упражнение 13

И.п. – то же. Выдыхая, подтянуть руками одно колено к груди, затем к правому и левому плечу. Вдыхая, вернуться в и.п. Повторить 6—10 раз.

Упражнение 14

И.п. – то же. Во время выдоха подтянуть руками колени к груди (ко лбу), одновременно приподнимая голову. Покачаться в направлении от таза к плечам. Вернуться в и.п. – вдох. Повторить 6—10 раз.

После освоения 1-14-го упражнений и отсутствия болезненности при их выполнении в комплекс упражнений целесообразно добавлять упражнения для расслабления и растяжения других мышц, изменения которых выявлены при тестировании.опубликовано econet

Из книги "Болит спина? Лечим без таблетки", Ирина Макарова

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