Кокосовое молоко: Чем полезно и что из него можно приготовить

Если вы еще не пробовали кокосовое молоко и хотите ощутить его пользу, рекомендуется медленно ввести его в свой рацион. Вы можете начать пить по небольшому стакану молока, или понемногу добавлять его в пищу, чтобы привыкнуть к аромату. Со временем вы полюбите кокосовое молоко, и оно станет неотъемлемой частью ваших блюд
Один из наиболее известных продуктов, получаемых из кокоса, это кокосовое молоко. Оно добавляется в различные блюда во всем мире и известно содержанием здорового жира и витаминов. Узнайте больше об этом здоровом продукте и о способах его использования в приготовлении пищи.
В чем разница между кокосовой водой и кокосовым молоком?
Кокосовая вода — это натурально образующаяся жидкость внутри зеленых кокосов. Она прозрачная (но слегка беловая) и богата различными питательными веществами, такими как минералы, антиоксиданты и здоровые жиры. Кокосовая вода может освежить и утолить жажду после утомительного дня.
Кокосовое молоко, с другой стороны, это жидкость, получаемая из мякоти, смешанная с водой. Для придания ему густой консистенции, мякоть мелко натирается, а затем кипятится в воде. Затем смесь процеживают через марлю. Для более жидкой консистенции кипятится кокосовая мякоть, оставшаяся в марле. Затем процесс повторяется, чтобы уменьшить вязкость.
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Триглицериды средней цепи (ТСЦ) в кокосовом молоке мгновенно перевариваются и метаболизируются в печени, обеспечивая вам прилив энергии. Это также снижает их шансы отложиться в виде жира, что делает их хорошим инструментом контроля веса. В одном исследовании, ученые предположили, что ТСЦ может помочь снизить общее потребление калорий, что приводит к постепенной потере веса в долгосрочной перспективе.
Кокосовое молоко может положительно влиять на уровень холестерина, если потреблять его регулярно. В исследовании, которое фокусировалось на эффектах кокоса на уровень липидов, ученые отметили, что кокос может понизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП всего за два месяца.
Регулярное добавление кокосового молока в рацион может уменьшить воспаление в организме. В исследовании на мышах авторы проводили сравнение лауриновой кислоты, типа ТСЦ, содержащегося в кокосе, и пропионовокислых бактерий, ответственных за акне. Они обнаружили, что лауриновая кислота помогает уменьшить активацию NF-kB, сигнального пути, который влияет на воспаление.
ТСЦ в кокосе может бороться с бактериями и вирусами в организме. Исследование показало, что лауриновая кислота помогает ингибировать созревание вируса везикулярного стоматита. В других исследованиях кокос показывает себя как эффективное средство против штамма дрожжей Candida, а также бактериального штамма стафилококка.
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Кокосовое молоко разнообразно. Вы можете пить его, чтобы освежиться, добавить его в смузи или блюда, чтобы придать им кокосовый аромат. Но, прежде чем проводить собственные эксперименты на кухне, вы можете попробовать приготовить несколько известных блюд со всего мира, в которых кокосовое молоко является центральным ингредиентом.
Например, лакcа, блюдо из лапши, популярное в Сингапуре, Малайзии и Индонезии. Кокосовое молоко в нем используется в качестве супа с добавлением различных специй для придания красного цвета и острого вкуса.
Кокосовое молоко может быть использовано и для личной гигиены. С его помощью вы можете самостоятельно приготовить шампунь, мыло, гель для тела и лосьон. Все потому, что оно богато различными витаминами и минералами, которые могут способствовать здоровью кожи, стимулировать рост волос и лечить наиболее распространенные заболевания кожи.
Кокосовое молоко можно использовать вместо других видов молока, а это значит, что в рецептах они взаимозаменяемы. Тонкие оттенки вкуса по-новому раскроют для вас привычные блюда. Ниже приведены несколько заменителей, с которыми вы можете поэкспериментировать:
Высококачественное сырое молоко от травоядных коров содержит набор витаминов, минералов и ферментов, которые могут укрепить ваше здоровье. Используйте его, чтобы сделать домашние десерты, такие как мороженое и смузи, более здоровыми.
Ее можно добавить в коктейли и супы, чтобы придать им более жидкую консистенцию по сравнению с кокосовым молоком.
Молоко, полученное из орехов (например, миндаля) может быть полезно для вашего здоровья, но убедитесь, что оно приготовлено самостоятельно с использованием сырых органических ингредиентов. Пастеризованные орехи могут поставить под угрозу ваше здоровье, потому что они проходят обработку токсинами.
Замена кокосового молока на йогурт может обеспечить флору кишечника крайне необходимыми пробиотиками и витамином K2 для оптимизации вашего здоровья.
Кокосовая капуста кале с лососем под корочкой из кунжута
Кокосовая капуста кале
Способ приготовления:
Лосось
Способ приготовления
Этот рецепт рассчитан на шесть порций.
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Если вы еще не пробовали кокосовое молоко и хотите ощутить его пользу, рекомендуется медленно ввести его в свой рацион. Вы можете начать пить по небольшому стакану молока, или понемногу добавлять его в пищу, чтобы привыкнуть к аромату. Со временем вы полюбите кокосовое молоко, и оно станет неотъемлемой частью ваших блюд.опубликовано econet
Помимо того, что оно является отличным источником здоровых жирных кислот средней цепи и разнообразных витаминов и минералов, в таблице ниже перечислены другие питательные вещества, а также общее количество калорий в кокосовом молоке:
Автор доктор Джозеф Меркола
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
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