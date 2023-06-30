Когда есть, тренироваться и отдыхать: работа органов по часам

Все процессы в мире происходят по определенному заданному ритму: морские приливы и отливы, рассветы и закаты, цветение и увядание цветов. Человеческий организм также подвержен суточным циклам, которые влияют на работу внутренних органов и систем, настроение и работоспособность.

Изучением биоритмов занимаются многие ученые, пытаясь определить лучшее время для приема препаратов, определенных процедур, сна и работы. Эта информация в будущем станет основой для более продуктивного лечения, поможет избежать проблем в повседневной жизни. Прислушиваясь к своему организму, легко выделить благоприятные часы для отдыха или умственной деятельности, наладить личную жизнь или сделать карьеру.

Основные циклы и фазы биоритма: живем по часам

При изучении этого важного вопроса ученые и врачи не перестают спорить, что в большей степени влияет на биоритмы человека: фазы Луны, движение Солнца, смена дня и ночи. Но определенно выделяются часы в течение одних суток, которые лучше подходят для выполнения определенных дел, принятия пищи или сна.

С 5 до 6 часов утра

Идеальное время для пробуждения всех систем организма. Сердце работает более интенсивно, перекачивая больше крови и кислорода головному мозгу, печени и почкам, стимулируя пищеварение и выделительную функцию. При раннем подъеме снижается риск невроза и депрессии, остается время для зарядки и полноценного завтрака.

С 7 до 9 утра

Запускается пищеварительная система, начинается выделение соков, В это время можно плотно позавтракать, не опасаясь за фигуру: все полученные калории превратятся в энергию. Перед первым приемом пищи рекомендуется выпить 0,5 л воды, чтобы стимулировать процесс очищения.

С 9 до 12 часов

Все органы и системы работают с максимальной отдачей, человек ощущает бодрость и невероятную активность. Посвятите этот период занятиям, требующим сосредоточенности и точности, анализируйте важную информацию и ведите переговоры. А от болезненных процедур у косметолога и стоматолога лучше отказаться: нервная система остро реагирует на любые раздражители и вмешательства.

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С 12 до 14 часов

Организм начинает снижать интенсивность работы, требуя дополнительной энергии в виде обеда. Активность смещается в пользу органов пищеварения и выделения. Чтобы восстановить баланс сил до вечера, после еды немного прогуляйтесь, уделите время хорошей книге или фильму с легким сюжетом. Врачи рекомендуют немного вздремнуть для «перезагрузки» головного мозга, что практикуется в компаниях Японии, США и Норвегии.

С 14 до 16 часов

Энергия восстанавливается, нервные окончания становятся менее чувствительными. В этот период хорошо делать инъекции, болезненные процедуры, татуировки, установку зубных пломб.

С 16 до 18 часов

Повышается артериальное давление, метаболизм и кровоток. Рекомендуется посвятить время спортивным нагрузкам, активным прогулкам, умственной деятельности. Полезны любые уходовые процедуры: лифтинг, массаж, миостимуляция. Ужин принесет пользу, поддержит организм в конце рабочего дня.

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С 20 до 23 часов

Организм настраивается на ночной отдых, переводит системы в спокойный режим. Для улучшения самочувствия и тонуса примите расслабляющую ванну, займитесь йогой или медитацией. Активизируется работа половой системы, усиливается влечение и сексуальная активность.

С 23 вечера до 5 утра

Идеальное время для восстановления всех систем. Активно вырабатываются многие гормоны, отвечающие за активность в дневное время суток. Печень интенсивно очищает кровь от токсинов, выводит их с помощью почек и мочевого пузыря.

Чтобы сделать тренировки или умственные занятия более эффективными, попробуйте использовать биологические ритмы организма. Анализируя работу всех органов и систем, ученые выделили наиболее благоприятные:

Интимное общение с партнером принесет наибольшее удовольствие с 8 до 9 утра, когда уровень гормонов в крови максимальный.

Творческие идеи лучше воплощать с 10 до 12 дня, когда более активны зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление.

Для бега и интенсивных нагрузок подходит время с 16 до 18 часов. Лучше работают легкие, повышается выносливость.

Делать косметические процедуры, чистки и маски следует в период с 18 до 20 часов вечера, когда кожа активнее поглощает вещества и усиливается приток крови.

Изучение биоритмов человеческого организма имеет и практическую основу: можно подбирать профессию и работу для «сов» и «жаворонков». Поддерживая естественные циклы, легче планировать режим дня, получать отдачу от спортивных нагрузок и учебы, заниматься уходом за телом.опубликовано econet

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