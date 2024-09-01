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Коэнзим Q10: первичный дефицит и причины нехватки

Автор: Econet 01 сентября 2024 6654
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Коэнзим Q10 работает как антиоксидант, оберегающий клетки организма от повреждений свободными радикалами, и играет роль в обмене веществ. Поэтому поддержание уровня CoQ10 имеет большое значение для здоровья. CoQ10 можно получить и из некоторых продуктов и диетических добавок.

Коэнзим Q10: первичный дефицит и причины нехватки

Коэнзим Q10 (CoQ10, убихинон) – это вещество, которое синтезируется в организме и хранится в клеточных митохондриях (последние отвечают за выработку энергии). Митохондрии оберегают клетки от патогенных бактерий, вирусов и оксидативного повреждения. С годами синтез CoQ10 снижается. 

Коэнзим Q10 - важный антиоксидант

Роль СоQ10 в организме 

Убихиноны / Q-витамины - это группа жирорастворимых веществ с антиоксидантным действием и структурой, схожей с витаминами. Среди форм кофермента от Q1 до Q10 в организме преобладает коэнзим Q10. 

Витаминный СоQ10 / убихинон - это фермент, который присутствует в организме и участвует в производстве клеточной энергии (через преобразование пищи в энергию), а также оберегает митохондрии от пагубного окисления. Как это происходит?

CoQ10 оказывает антиоксидантный эффект, оберегая клетки от свободных радикалов. Последние повреждают мембраны клеток, изменяют ДНК и приводят клетку к гибели.

Свободные радикалы – ключевая причина раннего старения, болезней сердца и рака. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают некоторые повреждения, вызванные их активностью. 
Нехватка CoQ10 связана с развитием диабета, заболеваний мозга, сердечных болезней сердца и онкологии.  

Первичный дефицит СоQ10 

Первичный дефицит коэнзима Q10 (убихинона) - это редкий аутосомно-рецессивный недуг, связанный с дефицитом СоQ10 и влияющий на мозг, почки и мускулатуру. Патология вызвана мутацией в генах, кодирующих белки, которые принимают участие в синтезе СоQ10. Симптомы и возраст начала нехватки СоQ10 широко варьируются.

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Коэнзим Q10: первичный дефицит и причины нехватки

Первичный дефицит CoQ10 (убихинона) обычно развивается с 60-летнего возраста и вызывает неврологические и прочие патологии, которые со временем усугубляются, если не принимать добавку Со Q10. 

Проблемы со здоровьем, вызванные дефицитом CoQ10

  • Сложности с координацией (мозжечковая атаксия).
  • Судороги.
  • Недостаточный тонус мышц.
  • Прогрессирующая жесткость мышц.
  • Интеллектуальная инвалидность.
  • Потеря зрения из-за дегенерации зрительных нервов / разрушения светочувствительной ткани глаза (ретинопатия).
  • Нефротический синдром (дисфункция почек), при котором белок из крови переходит в мочу (протеинурия).
  • Повышенный уровень холестерина в крови.
  • Отечность.
  • Кровь в моче, что вызывает снижение числа эритроцитов в крови (анемия).
  • Гипертрофическая кардиомиопатия.

Причины нехватки CoQ10 и как ее восполнить

Коэнзим Q10 вырабатывается в здоровой печени при достаточном количестве витаминов. Печень способна максимально синтезировать коэнзим Q10 в возрасте 19-25 лет. С годами эта способность снижается. В результате снижается выработка энергии. Мускулы быстрее устают, сердечная функция снижается, то же происходит и с эффективностью нервных клеток и выработкой антител иммунитетом. В результате мы чувствуем усталость и слабость.

Коэнзим Q10 хранится главным образом в печени и почках, но концентрация СоQ10 максимально высока в миокарде (так как мышечная ткань сердца необычайно нуждается в энергии).

CoQ10 в высокой концентрации содержится в мясе, птице и растительных маслах. Еще один вариант пополнить нехватку убихинона – прием диетических добавок.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Инна

      Когда то уже читала про этот компонент. Знаю, что его параллельно со статинами рекомендуют принимать, они как раз снижают его концентрацию в организме. Я себе несколько раз эваларовский коэнзим Q10 брала, он по цене и качеству мне понравился, к тому же высокая дозировка действующего вещества. Отличный антиоксидант, снижает побочки от приема статинов, стимулирует обновление клеток в организме. С ним намного легче мне.

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