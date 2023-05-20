Коэнзим Q10: Что нужно знать

Коэнзим Q10 называют еще коферментом Q10 либо убихиноном. Это вещество, которое содержится абсолютно во всех клеточных мембранах, а в мышце сердца его в 2 раза больше, чем в других органах. Главной задачей этого вещества является обеспечение клеток энергией, а также защита мембран и ДНК от негативного действия свободных радикалов.

Но на этом свойства Коэнзима Q10 не заканчиваются, он также способен восстановить активность важного для организма витамина E. Процесс биосинтеза служит основным источником этого вещества. В человеческом организме убихинон синтезируется печеночными клетками. В продуктах питания содержится незначительное его количество. Если дефицит Q10 необходимо пополнить за счет корректировки рациона, то следует употреблять больше мяса, рыбы жирных сортов, растительных масел (нерафинированных), бобовых, сои, арахиса и семян кунжута. В организме человека убихинон вырабатывается с самого рождения, но после тридцати лет его количество снижается, а к шестидесяти годам может уменьшиться до 40%.

Чем опасен дефицит кофермента Q10?

Чем старше человек, тем меньшей способностью усваивать кофермент Q10 из продуктов питания обладает его организм. Наряду с этим снижается синтез этого вещества в организме, причиной чему обычно служат митохондриальные и генетические нарушения. Также выработка вещества снижается из-за нехватки витаминов либо при приеме определенных препаратов, в частности, статинов. Дефицит Q10 может спровоцировать стресс, чрезмерная физическая либо психологическая нагрузка.

Нехватка убихинона вызывает ряд проблем со здоровьем:

снижение иммунной защиты;

мышечную слабость;

нарушения в работе нервной системы;

заболевания сердца.

Компенсировать дефицит можно посредством приема специальных биологически активных добавок.

Применение

Добавки позволяют существенно улучшить состояние организма и укрепить иммунитет. Прием БАДов эффективен при различных заболеваниях.

1. Сердечно-сосудистых проблемах.

Убихинон дает сердцу необходимую энергию, оказывает антигипоксическое и антиатерогенное действие, повышает уровень выносливости. Прием добавок показан при ишемической болезни сердца, нарушении сердечного ритма, сердечной недостаточности, нарушении кровообращения. Также коэнзим Q10 помогает бороться с атеросклерозом и гиперхолестеринемией, поскольку уменьшает количество липидных пероксидаз и триглицеридов, а также повышает уровень «хорошего» холестерина. Назначают его и при гипертонии, при условии регулярного приема удается добиться нормализации артериального давления.

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2. Неврологии.

Убихинон назначают при миодистрофии (группе заболеваний, при которых нарушается мышечная структура, отмирают мышечные волокна, нарушается процесс регенерации мышечных клеток). Также Q10 позволяет укрепить скелетную мускулатуру у людей пожилого возраста. Кроме того, вещество блокирует патологические процессы в мозговых клетках, которые возникают из-за окислительных стрессов. Принимать убихинон необходимо людям с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и прочих недугов, связанных с нарушениями в нервной системе.

3. Сахарном диабете.

Кофермент Q10 улучшает углеводный обмен, поскольку стимулирует выработку гормона инсулина и нормализует процесс утилизации глюкозы. Поэтому принимать добавки Q10 особенно рекомендуется тем, кто страдает диабетом, ожирением, метаболическим синдромом. Кроме того, добавки позволяют предотвратить развитие сосудистых осложнений и ускорить процесс восстановления тканей.

4. Пародонтозе.

Наиболее коварным стоматологическим заболеванием является пародонтит. Эта болезнь практически неизлечима. Но многочисленные исследования подтверждают, что у людей, страдающих пародонтитом, наблюдается острая нехватка в организме убихинона. Поэтому на протяжении последних десятилетий стоматологи всего мира назначают таким пациентам кофермент Q10, стабилизирующий развитие различных патологических процессов в организме.

5. Проблемах со зрением.

Q10 просто необходим сетчатке, чтобы уберечь ее от поражения радикалами. Также есть данные о способности Q10 защищать нейроны клетчатки при высоком глазном давлении.

6. Кожных заболеваниях.

В сфере косметологии для решения различных кожных проблем давно и успешно применяется убихинон и витамин E. Совместно они защищают кожный покров от ультрафиолетовых лучей и провоцируемого ими свободнорадикального окисления. С возрастом в кожных слоях уменьшается количество коэнзима Q10, поэтому дефицит нужно восполнять с целью защиты кожи от возрастных изменений. Для достижения лучшего эффекта косметологи рекомендуют не только наружное, но и внутреннее применение СоQ10.

Это далеко не полный перечень проблем, которые позволяет решить СоQ10. Это вещество также позволяет избавиться от хронической усталости, улучшить репродуктивную функцию у мужчин, повысить выносливость спортсменам. Список можно продолжать долго, поскольку коэнзим Q10 действительно играет огромную роль в поддержке здоровья человека. опубликовано econet

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