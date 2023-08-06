Климакс: Что происходит в организме?

По статистике в 60-80% случаев женщины, достигшие ранней постменопаузы, уже испытывают климактерический синдром со всеми неприятными симптомами.
Женский климакс – жизненный этап, который наступает из-за изменений, происходящих в организме по достижении определенного возраста. Начинается климакс у женщин в 45-50 лет в случае нормы. Характеризуется синдром прежде всего угасанием функций яичников. Считается нормальным наступление менопаузы в 50 лет. Ранняя диагностика климактерического состояния возможна в 45 лет. Если яичники отказываются работать на полную мощь в 40 лет, менструация исчезает раньше обычного. По статистике в 60-80% случаев женщины, достигшие ранней постменопаузы, уже испытывают климактерический синдром со всеми неприятными симптомами.
Климакс после 45 лет насчитывает несколько этапов становления:
Такая классификация этапов климактерии условна, они могут наступать в другие сроки, в зависимости от изменений в звеньях репродуктивной системы.
Во время репродуктивного этапа, который насчитывает от 30 до 35 лет, женский организм работает, исходя из выработки целого ряда половых гормонов, влияющих на состояние органов, клеток, принимающих участие в обменных процессах. В медицине есть такое понятие, как органы-мишени, которые в климактерии во время недостаточной выработки половых гормонов страдают больше всего. Они бывают репродуктивными и нерепродуктивными.
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Из репродуктивных выделяют такие органы-мишени:
Климактерический синдром больно ударяет по нерепродуктивным органам-мишеням:
Постепенно климакс развивается вместе с сопутствующим снижением функций яичников. Если через 1 год постменопаузы в яичниках еще могут образовываться фолликулы, то через 3 года они исчезают полностью. Недостаточная выработка женских гормонов провоцирует ослабление функций лимбической системы, нарушенное формирование нейрогормонов и ощутимый сдвиг в работе органов-мишеней.
К этому симптому климакса относят нарушения, связанные с эмоциональным и психическим состоянием, вазомотороные сбои. Для них характерны агрессивность, раздражительность, понижение работоспособности, сонливость, беспричинная тревога, депрессия при климаксе, апатия, пониженная концентрация внимания, ухудшение памяти, забывчивость, сниженное либидо, появление на коже в красных пятен. Последнее явление носит название сосудистое ожерелье.
Также неприятными последствиями являются бессонница при климаксе, панические атаки, фобии, нарушенная координация движений.
Частые приливы жара, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение, озноб, мигрень, понижение или повышение артериального давления.
Интенсивность приливов зависит от того, функциональность какого отдела нервной системы преобладает. Третий тип считается самым тяжелым, ведь дисфункция затрагивает сразу 2 отдела ВНС. На приливы, появляющиеся во время климакса, влияют внешняя и внутренняя среда. Жар при климаксе определяется сбоями в трофотропном отделе ВНС. Он отражает неправильное функционирование механизма, отвечающего за регулирование процессов преобразования и освобождение кортиколиберина, люлиберина и иных нейромедиаторов, которые присутствуют в нервной системе. И это неудивительно.
Указанные образования отвечают за контроль кардиоваскулярной, термообразующей и дыхательной функций, формируют у женщины особенное психоэмоциональное состояние. От этого может резко меняться температура при климаксе.
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По числу и частоте приливов, интенсивности потливости при климаксе можно понять, как тяжело женщине переживать климакс:
Психические расстройства и смена настроений беспокоят женщин в климактерическом периоде с такой частотой:
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Также женщины в возрасте страдают от болезни Альцгеймера. Снижается память, чтобы воспроизвести новую информацию, требуется приложить усилия. Больной сложно рассуждать логически и ориентироваться в пространстве.
Урогенитальными расстройствами в климактерии называют нарушения, спровоцированные атрофией и дистрофией тканей и органов в области нижней части мочевой и половой систем. Патологические процессы захватывают мочевой пузырь, уретру, мышцы таза, уретру и влагалище.
Из основных урогенитальных недугов выделяют атрофический вагинит. Какие его признаки?
Еще один тревожный урогенитальный симптом климактерического синдрома у женщин – атрофический цистоуретрит. Его определяют климактерические инконтиненции:
Старение захватывает все клетки женского организма. Поэтому вполне закономерно, что кожа становится непривлекательной, морщинистой. Нередко женщины жалуются на сухость при климаксе в области лица, шелушатся руки и ноги. Разрастания кожи могут стать пигментированными.
Волосы на голове больше не радуют густотой, теряют пышность и прежний блеск. При этом на лице они наоборот начинают интенсивно расти.
Сколько проживет женщина и как она будет себя чувствовать, во многом зависит от работы сердечно-сосудистой системы в период постменопаузы. Половые гормоны больше не защищают стенки сосудов. При сопутствующим нарушении метаболизма,повышении уровня холестерина ,быстро развивается атеросклероз.
Ощущения и нарушения, которые могут проявляться у женщин:
Во время постменопаузы у женщин диагностируют быструю потерю костной ткани. В момент постменопаузы имеет место первичный (сенильный ) остеопороз. Вторичный появляются у людей в след за основным заболеванием, например, сахарным диабетом.
Первичный – в это время у больной выявляют частые переломы, изменение массы губчатой кости. Именно в этот период женщину лечат от переломов позвонков, переломов Коллиса, повреждений целостности лодыжек. В процессе развития остеопороза у пациентки выпадают зубы, и все из-за значительного уменьшения числа периальвеолярной кости.
Первичному остеопорозу во время климакса больше подвержены женщины:
Определить первичный остеопороз можно по таким начальным симптомам:
Ранними изменениями в женском организме при климактерическом расстройстве врачи называют:
Через 2 года после менопаузы проявляются отсроченные симптомы женского климакса:
Во время изменения гормонального фона менструация то появляется, то пропадает. Нередко кровотечение при климаксе принимают за месячные. При этом маточные кровотечения при климаксе могут быть опасными для жизни пациентки. Некоторые длятся 7 дней, а другие отличают нерегулярность и обильность.
Большая кровопотеря вызывает перепады давления и способствует его резкому повышению. При выраженной гипертонии назначают лечение невролог и гинеколог. Первый убирает симптомы, другие проводит терапию, избавляющую от причин болезни.
Осложнения после климакса могут коснуться любого органа, начиная от органов половой системы, заканчивая головным мозгом.
Тяжелые симптомы патологического процесса требуют длительного лечения и возможно оперативного вмешательства.
Из заболеваний, которые возникают на фоне климакса чаще всего, фигурируют такие:
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Источник: https://econet.kz/
Чтобы осанка хорошей оставалась нужно кальций принимать, мне лично комплекс укрепление костной ткани ледис формула нравится и вместе с ним усиленная менопауза той же серии для снятия остальных симптомов климакса. Я их регулярно принимаю и спина не болит, приливы не докучают. Можно и в этот период оставаться молодой и счастливойОтветить
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