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Клетчатка: виды и основные источники

Автор: Econet 05 декабря 2024 5812
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Если вы испытываете определенные проблемы с пищеварением, возможно, вам полезно будет ввести в свой рацион больше продуктов, содержащих клетчатку. Клетчатка поможет вывести из пищеварительного тракта все шлаки и оздоровит микрофлору кишечника. Кроме того, вы распрощаетесь с лишними килограммами.

Клетчатка: виды и основные источники

Специалисты считают, что нормальный объем употребления клетчатки для взрослого - 25 гр. в день. Но на сегодняшний день, согласно итогам соцопросов, население потребляет до 50 % от указанного количества.
Если вы не в состоянии получить оптимальный объем ценной клетчатки с пищей, можно прибегнуть к поддержке пищевых добавок, на 100% удовлетворяющих потребности организма в данном веществе.

Клетчатка поможет улучшить здоровье и похудеть

Спец. добавки со значительным процентом клетчатки применяют для оздоровления функций пищеварительного тракта, ликвидации запоров, эффективного похудения и стабилизации общего самочувствия.

Виды клетчатки

Специалисты условно подразделяют клетчатку на растворимую и нерастворимую. Чем эти два вида отличаются друг от друга? Давайте разбираться.

Растворимая клетчатка (РК)

Данный вид клетчатки способен впитывать влагу из перевариваемой в желудке пищи. Это поможет замедлить переваривание пищи, понизить содержание вредного для здоровья холестерина, снизить показатель сахара в крови.

Клетчатка: виды и основные источники

Продукты с растворимой клетчаткой:

  • льняные семена;
  • ячмень;
  • горох (сухой);
  • морковь;
  • овсянка;
  • яблоки;
  • апельсины.

Нерастворимая клетчатка (НК)

Введение в рацион пищевых продуктов (и добавки) с данным веществом даст возможность увеличить количество каловых масс, что ускорит перемещение переработанной еды по пищеварительному тракту. Нерастворимая клетчатка поможет нормализовать показатель pH в ЖКТ и минимизировать вероятность возникновения онкологии толстого кишечника.

Продукты с нерастворимой клетчаткой:

  • орехи;
  • отруби;
  • листовые овощи.

Клетчатка: виды и основные источники

Инулин

Это вид пребиотических волокон (не пробиотики), активирующих деятельность ценной микробиоты в кишечнике. Инулин непосредственно влияет на усвоение питательных соединений и производство гормонов, связанных со стремлением к еде.

Метилцеллюлоза

Это аморфный порошок с метанолом и целлюлозой, которую вырабатывают из растительного сырья. Как правило, аптечная метилцеллюлоза предлагается в порошкообразной форме / в капсулах со 100%-ной растворимостью. Добавка нередко применяется в кулинарии в роли эмульгатора.  

Псиллиум

Вырабатывается из шелухи семян плантаго (есть такое растение). Данное химическое соединение имеет в составе 70% РК, дает ему возможность замедлять переваривание пищи и усиливать чувство насыщения едой. В составе псиллиума имеется НК, которая нормализует работу кишечника и улучшает движение эксткрементов.

Клетчатка: виды и основные источники

Вещество помогает в лечении симптоматики следующих заболеваний:

  • болезнь Крона, 
  • геморрой, 
  • трещины анального отверстия,
  • синдром дырявого кишечника.

Пшеничный декстрин

Это продукт очистки пшеницы. Декстрин безвкусен, растворяется в жидкостях при любой температуре.
Способствует оптимизации пищеварения и снижению сахара в крови. Поэтому добавку полезно употреблять пациентам, страдающим диабетом второго типа. Это вещество имеет в составе крайне мало глютена. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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здоровье клетчатка пищеварение микрофлора кишечника похудение

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