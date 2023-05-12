Кластерная головная боль: профилактика и лечение

Кластерная головная боль – распространенный тип головной боли. Она в отличие от боли напряжения и мигрени, характеризуется высокой интенсивностью и серией приступов (кластеров). Приступы могут случаться ежедневно или на протяжении нескольких недель, месяцев. Продолжительность одного приступа 15-60 минут. Боль односторонняя, зачастую вокруг глаз, но может распространяться на другие части лица. Поговорим о профилактике кластерной боли и средствах, облегчающих приступы.
При кластерной боли обычно возникает ряд сопутствующих симптомов – заложенность носа, слезоточение. В редких случаях происходит опускание век. В группе риска мужчины 20-50 лет. Такая боль зачастую возникает без предварительных симптомов, поэтому важно знать о способах, которые помогут улучшить состояние во время приступов.
Исследования показали, что во время приступа повышается активность гипоталамуса, области мозга, которая контролирует температуру тела, голод и жажду.
Возможно, эта область мозга выделяет химические вещества, которые вызывают расширение кровеносных сосудов, что приводит к усилению притока крови к мозгу. Это может вызвать головную боль.
Почему это могло произойти, остается загадкой, но это правда, что алкоголь, резкое повышение температуры или упражнения в жаркую погоду могут вызвать приступ.
Циклический характер кластерных головных болей предполагает, что они могут быть связаны с биологическими часами, которые расположены в гипоталамусе.
Исследователи обнаружили, что у людей с кластерной головной болью во время приступа часто наблюдается необычный уровень мелатонина и кортизола.
Кластерные головные боли и мигрень - это тяжелые формы головной боли, но они разные и требуют разного лечения. Перед мигренью человек часто будет испытывать «ауру» или нарушения зрения, включая мигающие огни или зигзагообразные линии. Мигрень может длиться до 72 часов и обычно сопровождается тошнотой, рвотой и чувствительностью к свету.
Кластерная головная боль начинается и внезапно заканчивается и длится более короткое время. Часто проявляется заложенность носа, слезящиеся глаза и насморк. Обычно он поражает только одну сторону головы, и слезящийся глаз находится с той же стороны.
Человек с мигренью предпочитает лежать во время приступа, но люди с кластерной головной болью говорят, что лежание усиливает боль.
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В целях профилактики необходимо:
Предотвратить появление приступов помогает кислородная терапия.
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Избавиться от приступов сильной головной боли помогают следующие средства:
Кластерная головная боль – серьезная проблема, поэтому при наличии таковой нужно обязательно проконсультироваться с врачом.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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