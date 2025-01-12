Китайская разминка: Универсальная суставная гимнастика

Прекрасный метод повышения энергетики, раскрепощения тела и омоложения организма. Это китайская разминка – универсальная гимнастика для суставов и мышц.

Китайская рпазминка отлично тренирует чувство равновесия, развивает вестибулярный аппарат, помогает снять лишнее напряжение. Может использоваться как в виде отдельной практики, так и в качестве разминки перед физическими нагрузками. Отменное средство снятия утренней вялости, особенно на оздоровительных голоданиях. Рекомендуется к каждодневному применению или хотя бы 2-3 раза в неделю. По времени китайская разминка занимает 10-15 минут. Другое название: энергетическая зарядка.

Китайская разминка или Энергетическая зарядка

Китайская разминка пошагово

1. Вращение головой

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Закройте глаза и делайте круговые движения головой. Проделайте 10 вращений, затем, не открывая глаз, быстро сдвиньте ноги вместе и встаньте на носки, вытянув руки вверх и соединив ладони. Постарайтесь сохранить равновесие на 10-15 секунд. Повторите вращения головой в другую сторону.

2. Круговое движение плеч

Вращайте плечи 5 раз вперед и столько же назад. Потом одновременно вращайте одно плечо вперед, а другое назад. Через 5 кругов поменяйте направление.

3. Вращение кистями

Вытяните руки перед собой. Делайте круговые вращения кистями. Локти и плечи старайтесь держать неподвижными. 10 вращений внутрь и столько же наружу.

4. Вращение предплечьями

Вытяните руки перед собой. Делайте круговые вращения предплечьями. Локти и плечи старайтесь держать неподвижными. По 10 кругов внутрь и наружу.

5. Вращение рук

Круговые вращения прямыми руками. Старайтесь обеспечить максимальную амплитуду движения. Постепенно наращивайте скорость вращения. По 15 кругов вперед и назад.

6. Соединение локтей

Поднимите руки над головой. Постарайтесь при этом соединить локти. Через несколько секунд опустите руки. Упражнение повторите 3 раза. Хорошо встряхните руки и ноги. Немного отдохните.

7. Наклоны в стороны

Встаньте прямо. Ноги расположите на две с половиной ширины плеч друг от друга. Руки разведите в стороны. На выдохе начинайте медленно наклоняться влево. Предельно наклонившись вбок, задержите дыхание. Замрите в этом положении на 15-20 секунд. Выпрямляясь, делайте медленный вдох. Повторите упражнение с наклоном вправо.

8. Повороты корпуса

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки сложите перед грудью. На выдохе начинайте плавный поворот всем корпусом вправо. Сопровождайте его движением головы и взгляда. Ступни ног при этом не должны двигаться. Оставайтесь в этом положении 15-20 секунд. Повторите упражнение в другую сторону.

9. Наклон вперед

Исходная позиция остается прежней. На выдохе начинайте наклон корпуса вперед. Прогибайте при этом спину. Взгляд устремлен вверх. Достигнув нижней точки, задержите дыхание. Оставайтесь в этом положении 15-20 секунд.

10. Наклон назад

Ноги на ширине плеч, руки на поясе. На выдохе начинайте наклон корпуса назад. Достигнув крайней точки, задержите дыхание. Тело старайтесь держать расслабленным. Сохраняйте это положение 15-20 секунд. Вернитесь в исходную позицию. Хорошо встряхните руки и ноги. Немного отдохните.

11. Вращение бедрами

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки сложите лодочкой перед грудью. Начинайте вращение бедрами. Старайтесь, чтобы двигался только таз и бедра. Руки, плечи, ноги и голову стремитесь держать неподвижными. Сделайте по 15 кругов в каждую сторону.

12. Перекаты бедер

Исходная позиция остается прежней. Начинайте движение бедер вбок. При этом слегка перекатывайтесь на ребрах ступней. Тело макисмально расслабьте. Голову и плечи старайтесь держать неподвижными. Сделайте 15-20 мощных и плавных движений. Хорошо встряхните руки и ноги. Немного отдохните.

13. Вращение ступней

Встаньте на одну ногу. Вторая поднята и согнута так, чтобы колено было на уровне пояса. Эта позиция называется «журавль». Начинайте вращение ступней поднятой ноги. Старайтесь стоять прямо, сохраняя равновесие. Вращайте ступню по 10 раз в каждую сторону. Стремитесь делать круг по полной амплитуде. Повторите упражнение с другой ногой.

14. Вращение голеней

Снова примите позицию «журавль». Зафиксируйте ступню в жестком «замке». Носок оттянут, но пальцы загнуты на себя. Проводите вращение голенью от колена до ступни. Колено и бедро старайтесь держать неподвижными. Проведите по 10 вращений в каждую сторону. Поменяйте стойку.

15. Вращение бедер

Снова примите позицию «журавль». Сделайте по 10 вращений бедром в каждую сторону. Старайтесь удерживать равновесие. Повторите упражнение, поменяв ногу. Хорошо встряхните руки и ноги.

16. Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Несколько раз резко присядьте, выбрасывая вперед руки. Делайте при этом мощный выдох. Вставая, делайте медленный вдох.

На этом разминка закончена. Упражнения прошли по телу сверху вниз от головы до ног. Признаком хорошей разминки является ощущение прилива тепла к телу, расслабление и раскрепощение мышц.опубликовано econet

Автор Саша Барей

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