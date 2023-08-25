Кислотно-щелочной баланс: что важно знать

Кислотно-щелочной баланс - важный показатель, от которого во многом зависит здоровье человека. Такие факторы как нехватка воды, употребление алкоголя, сахара и мяса способствуют закислению организма. Но кислотно-щелочной баланс можно восстановить при помощи этих стратегий.

Что такое кислотно-щелочной баланс и почему он так важен? Какие факторы способствуют закислению организма и чем это грозит? Как восстановить кислотно-щелочной баланс? Давайте разбираться.

Кислотно-щелочное равновесие

В процессе эволюции наш организм человека приспособился для комфортного существования.

Вот известные на сегодняшний день механизмы

В норме жидкие среды организма человека - это слюна, кровь, лимфа - должны быть слабо щелочными (pH7,3).

В щелочной среде не могут существовать бактерии, вирусы, грибки, паразиты.

Злокачественные клетки могут обитать исключительно в кислой среде.

Организм в состоянии регулировать кислотно-щелочной баланс. Но порочное питание приводит к закислению среды.

Как идет сдвиг среды в кислом направлении?

Организм пытается сохранить рН баланс и нейтрализует кислоту, при этом вымывая кальций из костей. Так организм ощелачивает сам себя. В перспективе это ведет к остеопорозу и прочим недугам опорно-двигательного аппарата, зубов, ногтей, волос.

Если организм долгие годы стремился восстановить равновесие и вымывал ценные микроэлементы и соединения из органов для ощелачивания (кальций, натрий, калий, магний), то дальше он уже начинает вымывать натрий и магний из сердца, сосудов, почек и прочих важных органов.

Бактерии, вирусы, грибы, комфортно себя чувствуют в кислой среде, что провоцирует воспалительные недуги. В итоге: выпадение волос, остеопороз, утомляемость, бессонница.

В закисленном организме быстрее идут процессы старения. Кровь сгущается, происходит склеивание эритроцитов. Ткани не обеспечиваются полноценно кислородом, возникают боли в мышцах. И так длится годами.

Пациенты с сахарным диабетом наиболее подвержены ацидозу (закислению) организма. Диабет, артериальная гипертензия, подагра, атеросклероз, онкология и прочие недуги – это результат ацидоза.

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Факторы закисления

Пищевой рацион. Употребление закисляющих продуктов (мясо в избытке, колбасные изделия).

Дефицит воды. Рекомендуется выпивать 2-2,5 л воды (чай, сок, кофе – не считаются).

Спиртные напитки.

Сахар

Сахаросодержащие напитки.

Изделия из пшеничной муки.

Молокопродукты.

Медикаменты.

Как диагностировать закисленность организма

Можно приобрести в аптеке (заказать через интернет) тестовые полоски для определения pH слюны. Тест проводится на голодный желудок. Результат не должен быть меньше 7,0.

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Как восстановить кислотно-щелочной баланс

Выпивать 2-2,5 л воды в сутки. Предпочтительный pH воды - 7,5 или 8 (Боржом). Щелочная вода нейтрализует кислоты. Как приготовить ощелачивающую воду? Положить ломтик лимона, добавить яблочный уксус, огурец.

Как приготовить ощелачивающую воду? Положить ломтик лимона, добавить яблочный уксус, огурец. Зелень и овощи. Наиболее полезны в этом отношении сельдерей и огурец.

Рекомендуются: брокколи, белокочанная капуста, свёкла, морковь, редис, шпинат, укроп, зелёный лук, щавель, тыква, зеленая фасоль.

Лимон. Нарезаем ломтиками один лимон на шесть стаканов воды и пьем этот напиток. Лимонный сок вводим в овощные салаты.

Лимонный сок вводим в овощные салаты. Контроль минерального обмена. Са и Mg максимально важны для регуляции pH равновесия.

Пробиотики. Поддерживают функции ЖКТ и позволяют создать оптимальным pH.

Контроль стресса. Дыхательные упражнения, позитивные эмоции.

Физическая активность помогает организму удалить кислоты.

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