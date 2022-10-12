Кислородная гимнастика Оксисайз: 4 лучших упражнения для похудения

Гимнастический комплекс Оксисайз представляет собой сочетание методики диафрагмального дыхания, восточных упражнений и занятий на укрепление всего мышечного корсета. Это дыхательная гимнастика, которая с помощью кислорода доводит сжигание излишних калорий до 140% и позволяет за несколько дней убрать отвисающий животик.

Заниматься выполнением дыхательных упражнений следует не менее 15 минут в день. Их можно делать в любом положении и в любое время дня, как взрослым, так и подросткам. Эффект от правильного выполнения виден уже после первого занятия.

Главные принципы Оксисайз

Следует правильно дышать – дыхание способствует увеличению объема кислорода в проблемных зонах. Это улучшит обмен веществ и поможет распаду молекулярных связей между липидами, их ускоренному выведению из организма.

Специальные гимнастические упражнения, при помощи которых восстанавливается мышечный тонус, уменьшаются объемы тела, формируются рельефные очертания верхних и нижних конечностей, талии и всего корпуса.

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Техника дыхания

Эта кислородная гимнастика идеально подходит для мужчин и женщин, которые имеют излишние жировые отложения. Упражнения направлены на сжигание жировых клеток и быстрое уменьшение исходных пропорций фигуры. При спортивном типе телосложения, такая гимнастика не будет приносить эффекта, так как в этом случае хороший результат можно будет получить только при серьезных силовых нагрузках.

Если вы новичок, одну ладонь держите под грудью, а другую – на животе. Это позволит проконтролировать, чтобы эти части тела совершали одинаковые движения.

1 этап. Дыхательные упражнения начинайте делать стоя. Выпрямите спину так, чтобы лопатки максимально сблизились, и приподнимите паховую часть, чтобы кости таза продвинуть вперед. Ноги слегка согните в коленях.

2 этап. Начинайте выполнять с глубокого вдоха. Вдыхайте носом так, чтобы изменялся объем живота, а не груди. Это должен быть максимальный вдох и надутый живот.

3 этап. Теперь 3 раза довдохните носом и при каждом довдохе подтягивайте область живота к позвоночнику.

4 этап. Заканчивайте глубоким выдохом ртом. При этом максимально напрягите мышцы ягодиц и пресс так, чтобы ощущалось сильное жжение. Область живота прижмите как можно сильнее, а рот вытяните в трубочку.

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5 этап. Теперь следует полностью выпустить весь воздух с помощью трех коротких довыдохов. При каждом довыдохе прижимайте пресс еще сильнее. Все бедренные мышечные ткани находятся в сильном напряжении, которое снимается только после выполнения всех движений.

Во время дыхательной гимнастики рекомендуется широкая улыбка. В таком случае, кожные покровы будут усиленно снабжаться кислородом, морщины разгладятся и лицо визуально помолодеет. Если вы ходите быстро подтянуть пресс или похудеть за короткие сроки, то при выполнении контролируйте, чтобы линия грудной клетки совпадала с нижней частью пресса.

Делайте 4 подхода, каждый из которых длится около минуты. С помощью этого цикла, вы эффективно сожжете излишки жировой ткани, нормализуете кровообращение и уменьшите объемы тела.

Базовые упражнения Оксисайз

Этот комплекс рассчитан на укрепление мускулатуры всего тела, похудение, нормализацию артериального давления. Рекомендуется выполнять 4 упражнения:

1. Боковые растяжения

И. П. – стоя. Выпрямите спину, лопатки отведите назад, слегка согните ноги в коленях, правая рука поднята вверх. Выполняйте наклон в сторону, следуя за поднятой рукой, без прогибов спереди и сзади. Наклоняйтесь примерно до начала спинки высокого стула. В состоянии наклона выполните четыре цикла дыхательных упражнений. Повторите по 3 раза для каждой стороны.

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2. Приседы за стулом

И. П. – стоя за спинкой стула. Правильное выполнение – присаживайтесь, максимально разворачивая колени по сторонам, и с силой напрягите ягодичные мышцы, насколько возможно. Теперь проделайте четыре цикла дыхания. Выполните три раза.

3. Отжимания у стены

Для правильного выполнения повернитесь лицом к стене, обопритесь об нее ладонями, которые выставите перед грудной клеткой. Сделайте отжимание и остановитесь в моменте, когда мышцы будут в максимальном напряжении. В этом состоянии выпрямите все тело, чтобы получилась прямая линия, и встаньте на носки. Выполните четыре цикла и повторите их три раза.

4. Отведение рук назад

И. П. – стоя. Выпрямите спину, поставьте ступни на ширину плеч, слегка опрокидывая тазовую часть. Отводите руки назад. Контролируйте, чтобы при выполнении плечи оставались неподвижными и руки не расходились в стороны. Проделайте четыре дыхательных цикла, повторите три раза.

Преимущества комплекса Оксисайз

По сравнению с другими комплексами, дыхательная гимнастика носит более мягкий и менее травматичный характер выполнения. Он довольно несложный, поэтому его можно осваивать самостоятельно. Его основным преимуществом является то, что даже при недостаточно правильном выполнении, никаких отрицательных последствий для здоровья не будет, так как нет задержек дыхания.

Показания для выполнения:

при гипертонии – артериальное давление снижается стабильно, и сохраняется после тренировочного комплекса на протяжении нескольких суток;

при сахарном диабете – занятия гимнастикой повышают чувствительность организма к инсулину;

при заболеваниях суставов – дыхательная гимнастика улучшает кровообращение, и в сочетании с физическими упражнениями эффективно устраняет отложения солей, стимулирует регенерацию тканей;

в случаях, если жировые отложения преимущественно локализируются на животе, спине, боках и верхних конечностях.

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Комплекс противопоказан:

при аневризмах сосудов или аорты;

беременности;

при кистах и миомах;

при эпилептических приступах и повышенном внутричерепном давлении;

при заболеваниях сердца или сосудов;

легочной гипертензии;

при грыжах пищевода;

при заболеваниях почек;

проблемах со зрением.

Занятия нельзя проводить в послеоперационный период, требуется разрешение лечащего врача.опубликовано econet.ru

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