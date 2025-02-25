Кетогенная диета способствует здоровью и долголетию

Потребление полезных жиров, особенно насыщенных, укрепляет здоровье и способствует долголетию. Те, кто получал 35% ежедневных калорий из здоровых жиров, имели на 23% меньше шансов умереть в течение семилетнего периода наблюдения, чем те, кто получал только 10% калорий из жиров.

Митохондрии, крошечные энергетические станции в ваших клетках, генерируют аденозинтрифосфат (АТФ), энергетическую валюту, необходимую вашему организму для работы его систем. Ваши митохондрии также ответственны за апоптоз (запрограммированную гибель клеток) и служат важными сигнальными молекулами, которые помогают регулировать экспрессию генов. Следовательно, состояние митохондрий играет ключевую роль в здоровье и развитии болезней.

Исследование доказывает, что диета с высоким содержанием жира способствует здоровью и долголетию

Как только ваши митохондрии повреждаются и нарушается их работа, запасы энергии уменьшаются, что приводит к широкому разнообразию симптомов, наиболее распространенными из которых являются головная боль и усталость, и вы становитесь все более уязвимыми для дегенеративных заболеваний, таких как рак, болезни сердца, диабет и нейродегенеративный распад.

К сожалению, повреждение митохондрий в настоящее время является скорее нормой, чем исключением, благодаря распространенности переработанных продуктов в рационе, отсутствия активности и воздействия солнца и чрезмерному воздействию токсинов и ненативных электромагнитных полей от мобильных телефонов, маршрутизаторов, вышек сотовой связи и многого другого. Все эти факторы способствуют нарушению работы митохондрий. С другой стороны, ваше тело может восстанавливаться и обновляться независимо от возраста - при условии, что у него есть соответствующее топливо.

Кетогенная диета, в которой очень мало чистых углеводов и много полезных жиров, является ключом к улучшению работы митохондрий. Здоровые жиры также играют важную роль в поддержании электрической системы вашего тела.

Когда тело может сжигать жир в качестве топлива, ваша печень вырабатывает водорастворимые жиры кетоны, которые горят гораздо более эффективно, чем углеводы, тем самым создавая меньше активных форм кислорода (АФК) и вторичных свободных радикалов. Кетоны также уменьшают воспаление, улучшают метаболизм глюкозы и помогают наращиванию мышечной массы.

Диета с низким содержанием фруктозы значительно уменьшает уровень жира в печени за считанные дни

Одно исследование показало, что диета с пониженным содержанием сахара снижает жировые отложения более чем на 20 процентов всего за девять дней - уменьшение, которое соавтор Сьюзан Новорольски назвала «беспрецедентным». Переработанная фруктоза, содержащаяся в газировке, фруктовых соках и переработанной пище, является основной причиной неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), состояния, поражающего все большее количество детей. За последние два десятилетия количество случаев НАЖБП среди детей выросло более чем вдвое.

По словам ведущего автора Жана-Марка Шварца, «наше исследование ясно показывает, что сахар превращается в жир, что может объяснить эпидемию жирной печени у детей, потребляющих газировку и пищу с добавлением сахара». И мы обнаружили, что жирная печень восстанавливается после удаления добавленной фруктозы из нашего рациона».

НАЖБП повышает риск развития диабета 2 типа. Обычно диабетикам 2 типа рекомендуется диета с низким содержанием жиров, но это и другие исследования опровергают эту стратегию. Наоборот, диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов улучшает уровень сахара и липидов в крови.

Доктор Роберт Люстиг (который не участвовал в исследовании, но много лет изучал роль фруктозы в заболевании) прокомментировал результаты, сказав: «Многие люди думают, что фруктоза является источником пустых калорий. Но нет, это токсичные калории, потому что они метаболизируются только в печени, которая превращает их избыток в жир».

Американская кардиологическая ассоциация сбивает вас с толку

В июне Американская ассоциация кардиологов (AHA) шокировала людей, заботящихся о своем здоровье во всем мире, объявив кокосовое масло опасным и убедив людей перейти с масла на маргарин, чтобы защитить свое сердце. Согласно AHA, замена насыщенных жиров полиненасыщенными, такими как маргарин и растительное масло, может снизить риск сердечных заболеваний на 30 процентов.

Это удивительное утверждение, если учесть, что маргарин и рафинированные полиненасыщенные растительные масла были научно идентифицированы как жиры, которые на самом деле вызывают болезни сердца и другие проблемы со здоровьем, тогда как насыщенные жиры были оправданы. Растительные масла особенно опасны при готовке, так как при нагревании они выделяют токсичные продукты окисления, такие как циклические альдегиды.

Они также содержат много поврежденных омега-6 полиненасыщенных жиров. В больших количествах эти жиры нельзя сжигать в качестве топлива. Вместо этого они включаются в клеточные и митохондриальные мембраны, где они становятся очень восприимчивы к окислительному повреждению. Короче говоря, маргарины и растительные масла являются прямой дорогой к метаболической и митохондриальной дисфункции, и в этом нет ничего полезного для сердца!

Президентские рекомендации AHA были разосланы кардиологам по всему миру, а не только американским. В целом, AHA теперь рекомендует ограничить ежедневное потребление насыщенных жиров до 6% от ежедневных калорий, что далеко от более 50%, в которых на самом деле нуждается большинство людей для оптимального здоровья. Однако быстро стало очевидно, что AHA тщательно отобрала устаревшие данные, чтобы поддержать устаревшие представления.

Фактически, AHA основывает свою древнюю рекомендацию на исследованиях, которые были проведены десятилетия назад. Все четыре исследования, на которых они решили сфокусироваться, относятся к 1960-м и началу 1970-х годов - эпохам, когда зародился и распространился миф о низком содержании жиров.

Более того, ни одно из этих четырех исследований на самом деле не изучало кокосовое масло, а это означает, что AHA делает ложные заявления, когда показывает кокосовое масло как опасный жир. Наука о питании добилась значительных успехов с 70-х годов, и исследования неоднократно опровергали идею о том, что диеты с высоким содержанием жиров способствуют развитию сердечных заболеваний. Приведенное выше исследование является лишь последним в длинной цепочке.

Почему AHA цепляется за устаревшую науку?

Что касается того, почему AHA предпочла игнорировать десятилетия научных исследований, показывающих, что насыщенные жиры не влияют на здоровье сердца, можно только догадываться, но момент такого смелого продвижения растительных масел совпадает с новостями о вакцине для снижения уровня холестерина. Если бы люди просто ели здоровые насыщенные жиры, такие как кокосовое и сливочное масло, не было бы необходимости в стратегии вакцинации.

Конечно, есть и другие финансовые стимулы, не говоря уже о базовом нежелании признать, что они привели в заблуждение почти два поколения людей своими советами, возможно, нанося ущерб миллионам. Как отмечает Нина Тейхольц, журналист-расследователь и автор книги «Большой сюрприз: почему масло, мясо и сыр необходимы в здоровой диете»:

«Для меня советы AHA, выпущенные в июне, являются загадкой. Как ученые могли изучить те же исследования, что и я, но по-прежнему настаивать на борьбе с ненасыщенными жирами? Вместе с врачом-кардиологом я изучила все подробности статьи AHA и пришла к такому выводу: скорее всего, на это повлияла не столько здравая наука, сколько давнишняя предвзятость, коммерческие интересы и необходимость подтвердить почти 70 лет советов для «здоровья сердца»...

То, что AHA так настойчиво отказываются обновить свои взгляды на насыщенные жиры, несмотря на количество научных доказательств, может просто отражать непоколебимую преданность ассоциации убеждениям, которые она продвигала на протяжении десятилетий. Или это может быть связано с ее значительной, давней зависимостью от финансирования со стороны заинтересованных отраслей, таких как производитель растительного масла Procter & Gamble, производитель Crisco...

Совсем недавно Байер, владелец соевых бобов LibertyLink, пообещал AHA до 500 000 долларов, возможно, воодушевленный постоянной поддержкой соевого масла, безусловно, доминирующего ингредиента в «растительном масле», потребляемом сегодня в Америке».

Преимущества циклической кетогенной диеты

Диета MMT - это ЦИКЛИЧЕСКАЯ или целенаправленная кетогенная диета, богатая полезными жирами и клетчаткой, с низким содержанием чистых углеводов и умеренным количеством белка. Этот целевой компонент важен, так как длительный непрерывный кетоз имеет недостатки, которые могут фактически подорвать ваше здоровье и долголетие. Одна из основных причин перехода в и из кетоза заключается в том, что «метаболическая магия» в митохондриях в действительности происходит во время фазы повторного кормления, а не во время фазы голодания.

В идеале после того, как вы вошли в кетоз, нужно регулярно вводить в рацион здоровые углеводы примерно по 100-150 г несколько дней в неделю, когда вы будете заниматься силовыми тренировками. MMT имеет ряд действительно важных преимуществ для здоровья, и это может быть то, что вы искали, если вы боретесь с лишним весом или просто с хроническим заболеванием. Некоторые из наиболее важных преимуществ этой программы:

Потеря веса — Приводя в баланс химический состав вашего тела, она делает потерю веса и / или улучшенное управление весом практически не требующими усилий. Исследования показали, что кетогенная диета может удвоить потерю веса по сравнению с диетой с низким содержанием жиров.

Уменьшенное воспаление — При сжигании в качестве топлива жир из продуктов питания выделяет гораздо меньше АФК и вторичных свободных радикалов, чем сахар. Кетоны также являются очень эффективными ингибиторами гистондеацетилазы, которая эффективно уменьшает воспалительные реакции. Фактически, многие лекарства разрабатываются для лечения воспалительных заболеваний, связанных с иммунитетом, которые являются ингибиторами HDAC.Более безопасной и рациональной стратегией является использование кетогенной диеты, поскольку это один из наиболее эффективных способов снизить уровень воспаления за счет ингибирования HDAC.

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Снижение риска развития рака — В то время как все клетки (включая раковые) могут использовать глюкозу в качестве топлива, раковым клеткам не хватает метаболической гибкости для использования кетонов, в то время как обычные клетки процветают на этих жирах. Как только ваше тело входит в состояние пищевого кетоза, раковые клетки становятся более восприимчивыми к удалению из организма через процесс, называемый аутофагией. Циклическая кетогенная диета является фундаментальным инструментом, который необходимо интегрировать в лечение практически любого рака.

Увеличение мышечной массы — Кетоны запасают аминокислоты с разветвленной цепью, тем самым повышая мышечную массу. Тем не менее, обязательно используйте кетоз циклически. Хронический кетоз может в конечном итоге привести к потере мышечной массы, так как ваше тело нарушает путь mTOR, который важен для анаболического роста. Необходимо стимулировать mTOR, но не последовательно, как это делают многие люди на диете с высоким содержанием белка.

Пониженный уровень инсулина — Поддержание низкого уровня инсулина помогает предотвратить инсулинорезистентность, диабет 2 типа и связанные с ним заболевания. Исследования показали, что диабетики, которые едят низкоуглеводную кетогенную диету, способны значительно снизить свою зависимость от лекарств и даже могут обратить состояние вспять.Снижение резистентности к инсулину также уменьшит риск развития болезни Альцгеймера. Недавние исследования подтверждают связь между инсулинорезистентностью и деменцией, особенно среди тех, у кого уже есть заболевания сердца.

Умственная ясность — Одна из первых вещей, которые люди замечают, когда начинают сжигать жир в качестве топлива, это то, что любой прежний «туман в мозге» исчезает, и они могут внезапно начать мыслить очень четко. Как упоминалось ранее, кетоны являются предпочтительным топливом для вашего мозга; следовательно, улучшается ясность ума.

Увеличение продолжительности жизни — Одна из причин, по которой вы можете прожить долгое время без пищи, связана с процессом кетоза, который ускоряет расщепление белка. Довольно постоянный эффект, наблюдаемый у людей на кетогенной диете, заключается в том, что уровни лейцина и других важных структурных белков в крови повышаются, что позволяет этим белкам выполнять ряд важных сигнальных функций.Кетоны также имитируют свойства увеличения продолжительности жизни, свойственные ограничению калорий (голоданию), что включает улучшение метаболизма глюкозы; уменьшенное воспаление; очистку неисправных иммунных клеток; снижение IGF-1, одного из факторов, регулирующих пути и гены роста, и являющегося основным игроком в ускоренном старении; клеточную/внутриклеточную регенерацию и омоложение (аутофагия и митофагия).опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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