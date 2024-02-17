Кето-диета + голодание: мощный инструмент оздоровления всего организма

Диеты с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов предотвращают здоровую митохондриальную функцию, тем самым способствуя хроническим заболеваниям, таким как ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца, Альцгеймера, рак и многое другое. Когда ваше тело может сжигать жир в качестве топлива, печень создает водорастворимые жиры, называемые кетонами, которые сгорают намного эффективнее, чем углеводы, тем самым создавая гораздо менее разрушительные реактивные формы кислорода и вторичные свободные радикалы.

Понятие о том, что ваше тело нуждается в регулярном потреблении глюкозы для выработки энергии, стало глубоко укоренившимся мифом. В результате этих ошибочных рекомендаций ожирение, диабет, болезни сердца и распространенность рака все растут, превращаясь в национальную или даже глобальную эпидемию.

Сжигайте жир в качестве топлива

Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и снижение частоты приемов пищи могут помочь при многих распространенных болезнях

Голодание

Сжигание жира в качестве топлива улучшает митохондриальную функцию

Почему рекомендуется вводить организм в состояние пищеварительного кетоза циклически?

Жир - предпочтительное топливо вашего тела

Как вводить кетогенную диету

Полезные жиры, которых стоит есть больше

Вредные жиры, которых следует избегать

По правде говоря, большинство долгосрочных диет с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов предотвращают здоровую митохондриальную функцию, тем самым делая больший вклад в развитие заболеваний, чем большинство людей готовы признать.

Жиры из продуктов питания на самом деле являются предпочтительным топливом для человеческого метаболизма. В 2016 году Британский национальный форум по ожирению и Сотрудничество в области общественного здравоохранения опубликовали совместный доклад об ожирении, основанный на анализе 43 исследований, предупреждая о вреде политики, направленной на распространение диеты с низким содержанием жиров, так как она оказывает «катастрофическое воздействие на здоровье».

По мнению авторов, нынешние принципы были искажены для коммерческой выгоды пищевой промышленности и основаны на лже-науке.

Низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и снижение частоты приемов пищи могут помочь при многих распространенных болезнях

Если подытожить, в докладе говорится, что низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и уменьшение потребления пищи путем отказа от перекусов может быть ответом на эпидемию ожирения.

Традиционная рекомендация по снижению веса предлагает, что вам нужно всего лишь считать количество калорий, меньше есть и больше тренироваться. Продвинутые рекомендации включают отказ от сахара. Однако, хотя многие сбросят вес в процессе, обычно его возвращение не займет много времени.

Не успеете и глазом моргнуть, как попадаете в замкнутый круг диет. Есть лучший способ. Множество эпидемий, с которыми мы сталкиваемся сегодня, можно остановить, просветив людей о преимуществах:

Диеты с высоким содержанием здоровых жиров, умеренным содержанием белка и низким содержанием углеводов (общее количество углеводов минус волокно)

Прерывистого голодания

Более продолжительного водного голодания

Важно понимать, что не все калории одинаковы, и поэтому их подсчет не помогает в потере веса и не полезен для здоровья в долгосрочной перспективе. Метаболический эффект калорий разнится в зависимости от их источника.

Голодание

Я рекомендую ограничиться двумя приемами пищи в день: завтрак/обед или обед/ужин, в течение шести-восьмичасового окна каждый день.

Это время приема пищи - форма прерывистого голодания, так как каждый день вы едите все блюда в течение определенного промежутка времени, и также ежедневно поститесь. Продолжительное водное голодание очень полезно для здоровья, хотя его нужно вводить постепенно.

Одна из стратегий, которую я считаю чрезвычайно полезной, - постепенно увеличивать время ежедневного голодания, пока вы не будете поститься по 20 из 24 часов. Примерно через месяц четырех- или пятидневное водное голодание будет не так сложно, ведь вы уже привыкните не есть в течение длительного времени.

Я долгое время скептически относился к водному голоданию, но, узнав больше о его метаболических преимуществах, относительной безопасности и протестировав его на себе, я убедился, что это мощный инструмент, который часто упускается из вида. Одна только ясность мышления, которая приходит на третий или четвертый день, стоит усилий.

Однако это не единственное преимущество. Важно отметить, что водное голодание активирует аутофагию, позволяя организму очистить себя и инициировать регенерацию стволовых клеток.

Примечательно, что в то время как низкокалорийная диета вызывает образование складок кожи у людей с ожирением, которые нужно удалять с помощью операции после значительной потери веса, этого обычно не происходит, когда вы теряете вес путем водного голодания. Ваше тело метаболизирует избыток кожи, потому что оно находится в таком эффективном режиме регенерации.

Всего 200 или 300 калорий в день достаточно чтобы прервать процесс аутофагии, поэтому я начал проводить полное водное голодание. Сейчас я делаю это пять дней каждый месяц, и, поскольку я привык к 20-часам без пищи ежедневно, я не испытываю значительного голода. С самого начала это далось мне очень легко.

Сжигание жира в качестве топлива улучшает митохондриальную функцию

Диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием здоровых жиров и / или голодание позволит вашему организму сжигать жир, а не глюкозу в качестве основного топлива.

Это имеет побочный эффект улучшения функции митохондрий, который является основополагающим для профилактики заболеваний и оптимального состояния здоровья. Митохондрии в ваших клетках в значительной степени ответственны за выработку энергии (аденозинтрифосфат или АТФ), которые нужны организму для поддержания жизни и процветания.

Они также отвечают за апоптоз (запрограммированную гибель клеток) и действуют как сигнальные молекулы, которые помогают регулировать экспрессию генов.

Когда ваши митохондрии повреждены или неправильно функционируют, запасы энергии уменьшатся, что приводит к усталости и туману в голове, вы также становитесь уязвимы к дегенеративным заболеваниям, таким как рак, заболевания сердца, диабет и деменция.

Почему рекомендуется вводить организм в состояние пищеварительного кетоза циклически?

Причина связана с тем, что длительный непрерывный пищевой кетоз может спровоцировать повышение уровня сахара в крови за счет слишком низкого уровня инсулина.

Эта парадоксальная ситуация может возникнуть из-за того, что основная функция инсулина заключается не в том, чтобы не дать сахару попасть в клетку, а для подавления производства глюкозы печенью (печеночный глюконеогенез).

Если уровень сахара в крови высок из-за хронического и чрезмерно низкого уровня инсулина, употребление фруктов или других продуктов, содержащих сахар, фактически снижает уровень сахара в крови, а не повышает его. Ваш микробиоом также может быть скомпрометирован в долгосрочной перспективе, поскольку постоянные низкоуглеводные диеты не будут оптимально насыщать флору кишечника.

Все это можно избежать путем циклического пребывания в состоянии питательного кетоза: голодание один день в неделю и один или два дня пира, когда вы едите вдвое или в четыре раза больше чистых углеводов. Ваше тело разработано, чтобы иметь метаболическую гибкость для использования как глюкозы, так и жира в качестве топлива.

Проблема в том, что когда вы едите много углеводов в течение длительного периода времени, ваше тело в конечном итоге теряет способность сжигать жир. Хорошая новость заключается в том, что вы можете восстановить ее, инвертируя соотношение углеводов и жиров в вашем рационе.

Жир - предпочтительное топливо вашего тела

Когда ваше тело может сжигать жир в качестве топлива, печень создает водорастворимые жиры, называемые кетонами, которые сгорают намного эффективнее, чем углеводы, тем самым создавая гораздо менее разрушительные формы реактивного кислорода и вторичные свободные радикалы.

Вот почему эффективное сжигание жира настолько важно для оптимального здоровья. Кетоны также улучшают метаболизм глюкозы и снижают воспаление.

Недавние исследования показывают, что кетогенный (низкоуглеводный с высоким содержанием жира) рацион может быть ключом для снижения воспаления головного мозга после инсульта и других травм. Постоянное воспаление является отличительной чертой большинства хронических заболеваний, включая связанные с болью состояния, такие как артрит.

Как отмечалось в одном из исследований, кетогенные диеты, по-видимому, полезны при боли, связанной с воспалением, путем:

Генерирования меньшего количества воспалительных форм реактивного кислорода

Снижения возбудимости нейронов, участвующих в передаче сигналов боли

Повышения сигнализирования нейромодулятора аденозина, который оказывает болеутоляющее действие

Как вводить кетогенную диету

Для перехода на кетогенную диету первым шагом является отказ от упакованных, обработанных пищевых продуктов. Акцент делается на реальной цельной пище, большом количестве здоровых жиров и как можно меньшем количестве чистых (неволокнистых) углеводов.

Как правило, стоит уменьшить их количество до 20-50 граммов в день и ограничить белок до 1г на килограмм мышечной массы тела. Это также количество, нужное для питательного кетоза, поэтому, основываясь на базовых параметрах, которые вы вводите, автоматически рассчитываются идеальные соотношения чистых углеводов, белков и здоровых жиров, необходимых для введения в это состояние.

Полезные жиры, которых стоит есть больше

Другим ключом к успеху является употребление высококачественных здоровых жиров, а не жиров, которые чаще всего встречаются в американской диете (обработанные жиры и растительные масла, используемые в обработанных пищевых продуктах и ​​жареные блюда в ресторане).

Почти любой естественный жир из пищи - животного или растительного происхождения - на самом деле полезен. Например, насыщенный, содержащийся в продуктах животного происхождения и кокосовом масле:

Увеличивает большие пушистые частицы ЛПНП, которые не связаны с повышенным риском сердечных заболеваний

Повышает уровень ЛПВП, что связано с более низким риском сердечных заболеваний. Это также компенсирует любое увеличение ЛПНП

Не вызывает заболеваний сердечно-сосудистой системы, о чем свидетельствуют многие исследования

Служит «чистым горючим топливом» для вашего мозга и митохондрий, создавая гораздо менее разрушительные свободные радикалы, чем сахара и неволокнистые углеводы

Примеры здоровых жиров, которых нужно есть больше:

Оливки и оливковое масло (посмотрите на сертификацию третьей стороны, так как 80 процентов оливковых масел разбавлены растительными.

Избегайте приготовления с оливковым маслом; используйте его в холодном виде)

Кокосовое масло (отлично подходит для приготовления пищи, так как оно может выдерживать более высокие температуры без окисления)

Омега 3 жиры животного происхождения из жирной рыбы с низким содержанием ртути, такой как дикий аляскинский лосось, сардины, анчоусы и / или масло криля

Сырое масло из органического молока

Сырые орехи, такие как макадамия и пекан

Семена, такие как черный кунжут, тмин, тыква и конопля

Авокадо

Органическое мясо

Масло MCT

Гхи (осветленное масло); сало (отлично подходит для приготовления пищи)

Сырое масло какао

Органические, пастеризованные яйца

Вредные жиры, которых следует избегать

Вредоносные жиры, которых нужно избегать, созданы человеком. Это включает транс-жиры, которые являются прооксидантными, и все рафинированные полиненасыщенные растительные масла, которые имеют высокое содержание вредного омега-6 и производят продукты токсичного окисления, такие как циклические альдегиды, при нагревании.

Растительные масла способствуют окислению холестерина, который становится разрушительным при столкновении с частицами ЛПНП.

Кроме того, омега-6 полиненасыщенные жиры в больших количествах - и особенно промышленные - нельзя эффективно сжечь в качестве топлива. Вместо этого они включаются в клеточные и митохондриальные мембраны, где становятся восприимчивыми к окислительному повреждению, что в конечном итоге наносит ущерб вашему метаболизму. Показано, что эти вредные жиры:

Способствуют заболеваниям сердца

Содействуют воспалению кишечника

Нарушают артериальный кровоток через мозг

Истощают антиоксиданты в мозге

Атакуют клеточную архитектуру нервов и ухудшают развитие мозга с помощью мутагенных эффектов на ДНК и измененной эпигенетической экспрессии.опубликовано econet

доктор Джозеф Меркола

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