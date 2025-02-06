Карцинома молочной железы: 10 основных симптомов

Очень важно быть внимательными к себе и не пропустить ✅первые СИМПТОМЫ онкологического заболевания! Ведь ранняя диагностика – это ключ к тому, чтобы остановить развитие болезни. 10 главных симптомов карциномы молочной железы.

Когда речь идет о такой болезни, как карцинома молочной железы (рак груди), своевременно поставленный диагноз является наиболее эффективной мерой защиты. Это позволяет остановить развитие болезни в самом начале и многократно увеличивает шансы на выздоровление. В этом сходятся все эксперты. Тем не менее, первичные симптомы, как правило, остаются незамеченными. Люди просто не обращают внимание на сигналы тревоги, которые шлет им собственное тело. В результате, карцинома молочной железы обнаруживается уже на более поздней стадии, когда лечение сильно осложняется.

10 симптомов карциномы молочной железы

Резкая потеря веса без видимых причин

Усталость

Аномальные кровотечения

Уплотнения

Изменения на коже

Боль в груди

Изменение размера груди

Выделения из сосков

Необычные изменения

Карцинома молочной железы: кто в группе риска?

Конечно, не нужно паниковать по любому поводу и искать болезни там, где их нет. Но и игнорировать очевидные симптомы также не следует.

Поэтому так важно знать о первых признаках и симптомах этого страшного и, к сожалению, распространенного заболевания. Только так можно вовремя диагностировать его и обеспечить соответствующее лечение.

Итак, далее мы собрали основные симптомы, которые вызывает карцинома молочной железы.

Резкая потеря веса без видимых причин

Многим женщинам этот эффект может показаться настоящим чудом, которое они так долго ждали. Ведь практически все хотят похудеть или хотя бы поддерживать здоровый вес тела.

Однако, вместо безудержной радости, вы должны испытывать, скорее, беспокойство. Необъяснимая и значительная потеря веса (5 и более кг) должна вас насторожить. Ведь это один из первых признаков развития рака груди.

Усталость

Если вы устали после напряженного рабочего дня или физической нагрузки — это абсолютно нормально.

Волноваться можно начинать, когда усталость становится чем-то постоянным, хроническим и не проходит даже после длительного отдыха.

Аномальные кровотечения

Любое кровотечение (помимо менструации) является сигналом, что с организмом что-то не в порядке. Не обязательно это рак груди, но лучше все-таки обратиться к врачу. Ведь кровотечение может быть симптомом другого серьезного заболевания.

Тем не менее, стоит запомнить, что в начальной стадией рака груди могут происходить небольшие кровянистые выделения из сосков.

Уплотнения

Если вы их заметили, не стоит паниковать. Большинство уплотнений и узелков, которые находятся в тканях молочной железы, как правило, доброкачественные. К примеру, это может быть киста или инфекционное воспаление.

В то же время, такие уплотнения могут быть и развивающейся раковой опухолью. Главное не волноваться и не делать поспешных выводов, а как можно скорее обратиться к врачу и выяснить причину.

Изменения на коже

Кожа на груди также может подать нам тревожный знак и предупредить таким образом о возможном развитии рака. Здесь важно обратить внимание на следующее:

Покраснение

Появление язв

Изменение цвета

Целлюлит или так называемая «апельсиновая корка»

Деформация соска

При осмотре груди необходимо уделять особое внимание состоянию сосков. Любое изменение должно вас насторожить.

Западание сосков или их сильная деформация являются распространенными симптомами рака молочной железы.

Боль в груди

На ранних стадиях, довольно редко при пальпации ощущается боль. Однако, карцинома молочной железы на более поздней стадии рака делает грудь очень чувствительной. Бывает достаточного легкого прикосновения, чтобы вызвать сильный дискомфорт.

Конечно, такую боль не следует путать с предменструальным синдромом или болью при инфекционных заболеваниях, например таких, как мастит.

Изменение размера груди

Изменение размера груди также очень важно для раннего выявления рака молочных желез.

Поэтому если вы вдруг заметили, что одна грудь у вас как будто воспалена, набухла и стала отличаться по размеру от другой, то не теряйте времени и обратитесь к врачу.

Выделения из сосков

Иногда выделения из сосков могут быть вариантом нормы. В этом случае они, как правило, проходят самостоятельно через несколько дней.

Тем не менее, это также является очень распространенным симптомом, который вызывает карцинома молочной железы. Женщины, у которых диагностировали данное заболевание, жаловались на выделения с неприятным запахом из одного или обоих сосков.

Необычные изменения

Если вы заметили, что форма или текстура груди как-то странно изменилась, то это тоже может являться признаком развития рака. Обратите на это внимание!

При наличии злокачественной опухоли, часто появляются своеобразные «неровности» на груди, покраснения или ямки.

Карцинома молочной железы: кто в группе риска?

В большинстве случаев, рак груди диагностируется у женщин, однако может встретиться и у мужчин. Тем не менее, можно выделить основные группы риска:

Женщины в возрасте после 55 лет

Наличие родственников, страдающих от этого заболевания.

Начало менструации раньше 12 лет

Поздний или, наоборот, ранний климакс

Ожирение

Отсутствие детей.опубликовано econet

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