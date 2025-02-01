Люди, имеющие вегето-сосудистую дистонию, часто жалуются на проблемы с сердцем. Кого-то мучает аритмия или тахикардия, другие страдают от болей в груди, слабости и страха смерти. Никаких органических проблем обследование не обнаруживает, врачи ставят диагноз «кардионевроз» или «кардиофобия» и отправляют подобных пациентов на прием к психологу или психотерапевту. Что это за патология и почему она возникает?

Сердце – это самый чувствительный орган, и нуждается в бережном отношении. Любые сильные эмоции и жизненные потрясения вызывают усиленные сердцебиения, а частые стрессы могут привести к неврозу сердца.

Что полезно знать про кардионевроз

Симптомы кардионевроза

У пациентов, страдающих кардиофобией, при стрессах или даже их ожидании, наблюдается учащение пульса, одышка, дискомфорт и боли за грудиной. Кроме этого, они очень беспокойны, преувеличивают свои симптомы и ощущения, испытывают угнетенное состояние из-за неуверенности в себе и собственной неполноценности.

Такое состояние заставляет их подозревать у себя серьезные заболевания и часто доводит до мучительного страха умереть от сердечного приступа, что и является основным симптомом кардионевроза. Получается замкнутый круг: ожидание плохого самочувствия усиливает проявления невроза, и повышает тревожность.

Многие больные с неврозом сердца постоянно ходят по врачам и требуют назначить им сильнодействующие препараты. Некоторые вызывают «скорую помощь» при малейших признаках усиления сердцебиения. Многие разочаровываются в официальной медицине и разыскивают ученых и профессоров или доверяются шарлатанам. Но дело в том, что ни один специалист не способен уничтожить стресс или невроз, который и вызывает проявления кардиофобии.

Причины возникновения кардионевроза

Наиболее часто невроз сердца вызывает сильное эмоциональное потрясение на фоне сложных жизненных обстоятельств. Но причина кроется не в одном негативном событии, а способах жить и решать собственные трудности и проблемы. У людей, страдающих кардиофобией, прослеживается схожая модель поведения.

Они не способны к «конструктивному выяснению отношений», подавляют и потом сильно переживают негативные эмоции: гнев, агрессию, раздражительность. Такие пациенты игнорируют или перекладывают на других, ответственность за налаживание своих проблемных отношений с другими людьми. Они постоянно откладывают решение важных вопросов, в надежде, что все «как-то утрясется само», занимаются самообвинением и избегают конфликтов любым способом.

Переживший эмоциональное потрясение человек, «застревает» в нем и мысленно переживает его снова и снова. Так он постепенно формирует у себя невротическое состояние, которое проявляется симптомами сердечных нарушений, при их фактическом отсутствии.

Как справиться с кардиофобией?

Люди с кардионеврозом, обычно очень обеспокоены своим физическим состоянием и игнорируют психоэмоциональные проблемы. Если вам поставили такой диагноз, то подумайте: почему у вас возникают симптомы сердечных нарушений, если с вашим сердцем на физическом уровне все в порядке? Нужно сместить внимание с телесных ощущений на душевные проблемы: «что со мной происходит», «что я испытываю по этому поводу» и так далее.

Кроме этого, надо разобраться, какие внешние воздействия усиливают психоэмоциональное напряжение, какие источники его подпитывают. Это могут быть проблемы с партнером или негативные ситуации на работе, общение с престарелыми родственниками или неприятности с коллегами или соседями. Иногда источник стресса устранить невозможно: например, вздорную тещу или соседа-алкоголика. Но всегда возможно изменить к этому свое отношение и постараться справиться с проблемой без лишних эмоций.

Окружающие люди не всегда оправдывают ваши ожидания, они думают, говорят и поступают не так, как вам хотелось бы. Но ведь они и не обязаны это делать. Вы ведь тоже не всегда поступаете так, как от вас хотят, и не считаете нужным оправдываться в этом. Вам предстоит долгая и серьезная работа над собой, и возможно, потребует помощи специалистов, но исцеление того стоит.опубликовано econet

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