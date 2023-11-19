КАПУСТА: Эффективное лекарство против повышенной кислотности!

Плохое питание, малоподвижный образ жизни, стресс и вредные привычки, такие как алкоголь и табакокурение, способствуют✅ повышению уровня КИСЛОТНОСТИ в организме. Поэтому, следует увеличить в своем рационе количество продуктов, которые обладают подщелащивающими свойствами. Самым эффективным таким продуктом является КАПУСТА.

Повышенная кислотность желудка — очень деликатная, раздражающая и даже болезненная проблема, особенно для тех, кто сталкивается с ней регулярно. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как избежать изжоги при помощи такого привычного нам всем продукта как капуста. Это будет хорошим дополнением к вашим любимым блюдам.

Повышенная кислотность желудка: поможет капуста

Почему мы страдаем от изжоги?

Какие факторы повышают уровень кислотности в организме?

Потребляйте больше продуктов с подщелащивающими свойствами

Почему капуста?

Другие полезные продукты

Почему мы страдаем от изжоги?

Желудок относится к органам с кислой средой (из-за соляной кислоты, помогающей нам переваривать пищу). Но иногда, под воздействием различных факторов, этой кислоты становится слишком много, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

В некоторых случаях это приводит даже к появлению грыжи пищеводного отверстия, из-за чего кислота попадает в пищевод и происходит его воспаление.

✅Какие факторы повышают уровень кислотности в организме?

Неправильное питание и плохое усвоение пищи

Чрезмерное потребление «подкисляющих» продуктов питания: белый сахар, рафинированная мука, жареные блюда, красное мясо, колбасные изделия, молоко, сладкие и газированные напитки, алкоголь

Слишком быстрое потребление пищи, большими кусками и тщательно не разжевывая

Ослабление пищеварительной системы и отсутствие пищеварительных ферментов

Злоупотребление лекарственными препаратами (антацидными средствами)

Вредные привычки, алкоголизм и табакокурение

Стресс и негативные эмоции

Малоподвижный образ жизни

Жизнь в условиях загрязненной окружающей среды (в больших городах)

Вредная пища

Потребляйте больше продуктов с подщелащивающими свойствами

Помимо приема натуральных средств для борьбы с изжогой (которые, к слову, не уступают по эффективности покупным антацидам и при этом не вредят нашему здоровью), следует увеличить в своем рационе количество продуктов, которые обладают подщелащивающими свойствами.

Если потреблять их ежедневно, то постепенно нам удастся восстановить кислотно-щелочной баланс (уровень pH) в своем желудке.

✅Самым эффективным таким продуктом является капуста, и на ее основе мы хотим предложить вам один замечательный рецепт для борьбы с повышенной кислотностью и изжогой.

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Почему капуста?

Обыкновенная белокочанная капуста — весьма экономичный продукт, да еще и невероятно полезный для нашего здоровья! В некоторых странах ее практически не едят, в то время как в других она встречается чуть ли не в большинстве национальных рецептов, а все благодаря ее универсальности.

Капуста является превосходным антацидом натурального происхождения, она регулирует функцию желудка, печени и кишечника, нейтрализует повышенную кислотность, предотвращает появление язв в желудке (и даже лечит уже существующие). А все это из-за того, что она эффективно защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, если вы будете есть капусту регулярно, то поможете организму очиститься от вредных веществ, укрепить свои защитные функции и облегчить ревматические боли (при их наличии, конечно).

Что нам понадобится?

Для того, чтобы приготовить две порции (дневная норма), нам потребуются следующие ингредиенты:

300 или 400 г белокочанной капусты

2 столовые ложки (50 мл) оливкового масла (высшего качества, холодного отжима)

Сок из половинки лимона

Щепотка молотого черного перца (по вкусу)

Половина чайной ложки (5 г) морской или гималайской соли

Щепотка тмина (по вкусу)

Способ приготовления

Блюдо по данному рецепту лучше всего готовить с утра, чтобы оно успело настояться.

Итак, мелко шинкуем капусту или при помощи кухонного комбайна режем ее соломкой. Жидкости (капустного сока) быть при этом не должно

Перекладываем порезанную капусту в стеклянную емкость

Добавляем оливковое масло, лимонный сок, соль и специи

Накрываем емкость крышкой и оставляем «мариноваться» минимум на два часа при комнатной температуре

Когда же есть?

По истечении указанного времени, разделяем приготовленное количество на две равные порции и едим в качестве дополнительного блюда. Одну порцию на обед, а вторую на ужин.

Обратите внимание, что это блюдо следует тщательно пережевывать. В противном случае может появиться определенный дискомфорт в виде повышенного газообразования (метеоризм). Тмин, кстати говоря, добавляется именно с целью избежать такого эффекта

Данное лечебное блюдо является лишь дополнением к нашему привычному рациону питания. Оно не должно заменять необходимые нам белки, жиры или углеводы.

Если вы любите овощные салаты, то можете просто добавить в него капусту и перемешать.

Многим людям не нравится капуста, так как они пробовали ее в приготовленном виде. Но вкус сырой капусты совсем иной, и большинству он все же нравится.

Уже через несколько дней вы заметите улучшения. Уровень кислотности будет снижаться, особенно если вы будете следовать вышеприведенным рекомендациям и придерживаться сбалансированного питания. При этом старайтесь избегать потребления продуктов, способствующих его повышению.

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Другие полезные продукты

Среди прочих продуктов с подщелащивающими свойствами можем выделить следующие:

Авокадо

Огурец

Миндаль

Спаржа

Просо

Брокколи

Введите в свой рацион данные продукты, они полезны при закислении организма и позволят убрать воспалительные процессы, вызванные кислой средой.опубликовано econet

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