Кандидоз: все что нужно знать женщине

В этой статье доктор Елена Березовская рассказывает, что такое кандидоз, как он проявляется, какие факторы его могут спровоцировать и какое лечение при этом необходимо. Будьте здоровы!
В этой статье акушер-гинеколог Елена Березовская ответит на основные вопросы, которые касаются такого распространенного заболевания как кандидоз или молочница.
Это поражение организма человека грибками из рода Candida, которые являются условно патогенной флорой человеческого организма, и это поражение может быть как местным, так и системным. Что собой представляет Кандида? Кандида – это дрожжевой грибок, который может иметь несколько форм существования (гифы, псевдогифы). Клетки грибков обладают факторами, позволяющими грибку прилипать к поверхности человеческих клеток, а также другим поверхностям (протезы).
Клетки дрожжевого грибка можно найти в большом количестве на коже, в ротовой полости, кишечнике, но защитные системы организма позаботились о создании биобаланса между человеком и микроорганизмами. Поэтому для здоровых людей наличие грибков в их организме не представляет вреда или опасности для здоровья.
Однако, под влиянием стресса, как физического, так и психического, при наличии хронических заболеваний, и очень часто из-за необоснованного употребления антибиотиков и гормональных препаратов, этот баланс нарушается, и тогда развивается инфекционное заболевание, вызванное усиленным ростом дрожжевых грибков.
Из-за дефектов защитной системы происходит быстрая колонизация грибка на поверхности кожи или слизистых, в том числе желудочно- кишечного тракта, которая приводит к внедрению кандиды в кровяное русло, и в результате этого, распространению грибка по всему организму.
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Дрожжевой грибок могут находить и у животных. В окружающей среде существует немало представителей Кандиды. Эти микроорганизмы можно найти в большом количестве в медицинских учреждениях, особенно на плоских поверхностях (подоконники, столы, стульчики), в фильтрах кондиционеров и вентиляционных систем, на больничных халатах.
Может ли женщина заразиться дрожжевым грибком в бассейнах или общественных банях и саунах? Заражение кандидой в общественных бассейнах, саунах и банях, практически невозможно, потому что хлорированная вода и высокие температуры не позволяют клеткам грибка выжить. Если женщина пользуется чужим полотенцем и бельем, мочалкой, или же позволяет другим людям пользоваться ее полотенцем и бельем, или садится на влажную теплую поверхность, не имея нижнего белья, то возможность заражения дрожжевым грибком в таких случаях существует.
Колонии дрожжевого грибка находят в носоглотке 55 % взрослых здоровых людей, и в 40‑65 % людей в прямой кишке, как часть нормальной флоры кишечника. В фекалиях частота выделения Candida достигает 80 %, на неповрежденной коже – до 9,5 %.75 % женщин имели хотя бы один эпизод дрожжевого кольпита в течение их жизни, и у 80‑86 % беременных женщин находят молочницу, особенно ближе к родам.
Предполагают, что беременность является предрасполагающим фактором в развитии кандидоза из-за иммуносупрессивного действия высокого уровня прогестерона и присутствия в сыворотке иммуносупрессивного фактора. У людей с пониженной иммунной защитой уровень грибкового поражения намного выше, чем у здоровых людей.
У женщин кандидоз проявляется чаще всего дрожжевым кольпитом (вульвовагинитом), или, как принято называть в народе, молочницей. Нужно помнить, что наличие дрожжевого грибка во влагалищном содержимом не всегда является признаками инфекционного процесса, а поэтому не требует лечения.
Молочница проявляется следующими симптомами: зуд вульвы, творожистые выделения из влагалища, боль при мочеиспускании и учащение мочеиспускания. Обострение дрожжевого кольпита часто наблюдается перед месячными, что связано с изменением кислотно-щелочной среды влагалища в сторону повышения кислотности (размножение грибка происходит при рН – 2,5‑3,0).
У некоторых женщин дрожжевая инфекция проявляется циклично, то есть постоянно перед менструацией, самопроизвольно утихая после ее окончания. Дрожжевой цистит развивается часто после интенсивного приема антибиотиков или использования катетеров. У 5‑10 % людей находят клетки дрожжевого грибка в моче. У мужчин дрожжевая инфекция проявляется в виде балантита, но из-за особенностей строения полового члена, мужчины болеют дрожжевой инфекцией реже, чем женщины.
Несколько факторов могут провоцировать развитие кандидоза: в первую очередь, это несоблюдение гигиены наружных половых органов. Ношение синтетического белья или тугих штанов (джинсов), использование парфюмерных мыл и пенок, синтетических прокладок, спермицидов, глистная инфекция (острицы), частые спринцевания могут нарушать баланс микрофлоры влагалища, увеличивать количество выделений и повышать влажность кожи наружных половых органов, и в результате быть провоцирующим фактором в развитии дрожжевого кольпита.
Применение оральных контрацептивов тоже может сопровождаться частыми обострениями дрожжевой инфекции. Если женщина болеет сахарным диабетом, принимает кортикостероиды, антибиотики (обоснованно и не обоснованно), часто меняет половых партнеров, то она находится в группе риска по развитию дрожжевой инфекции.
Около 100 видов дрожжевого грибка существует в природе, но только несколько из них могут играть роль в возникновении заболеваний у людей:
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Часто диагноз кандидоза выставляется только на основании результата микроскопических мазков, что не совсем правильно, учитывая тот факт, что при возникновении инфекции должны быть признаки дрожжевого кольпита. Если в мазке находят единичные клетки грибка, то дальнейшую диагностику и лечение проводить не нужно.
Обнаружение нитчатой фазы возбудителя (мицелия или псевдомицелия) является важным свидетельством наличия кандидоза. Важно проверить рН влагалищной среды с помощью специальных лакмусовых бумажек. Получение культуры с помощью посевов не всегда оправдывает такое обследование. Должно быть не менее 10 000 колоний в поле зрения, чтобы считать заболевание активной инфекцией.
Желательно провести общий анализ мочи. Серологические анализы из-за дороговизны сырья не должны проводиться у женщин для диагностики дрожжевого кольпита. Их можно проводить при системном кандидозе у женщин с пониженной функцией иммунной системы.
Выбор правильного метода лечения зависит от состояния защитных сил организма, наличия других факторов, провоцирующих развитие инфекционного процесса, а также чувствительности дрожжевого грибка к медицинским препаратам.
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Существует много схем лечения кандидоза, но наиболее популярной является одноразовая терапия противогрибковыми препаратами при остром проявлении инфекции. Около 5 % женщин нуждается в повторном циклическом лечении в течение 3‑6 менструальных циклов. В продаже появилось немало качественных противогрибковых препаратов в виде влагалищных свечей или кремов. Помимо лечения важно соблюдать гигиенические меры и устранять факторы, провоцирующие хроническое протекание болезни.опубликовано econet
Автор Елена Березовская
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Источник: https://econet.kz/
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