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Кандидоз кишечника:10 признаков

Источник: zen.yandex.ru 29 января 2025 6642
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Симптомы ✅кишечной кандиды являются очень распространенными, и их можно спутать с симптомами других заболеваний. Узнайте основные признаки этого расстройства, чтобы избежать развития более серьезных заболеваний ЖКТ.

Кандидоз кишечника:10 признаков

Вы чувствуете определенную тяжесть через час после окончания приема пищи, а иногда даже не можете застегнуть штаны? В настоящее время это очень распространенная проблема, так как многие люди жалуются на то, что они просыпаются с плоским животом, а заканчивают свой день с вздутием живота. Любой тип брюшного отека, даже если не чрезмерный, может быть вызван воспалением кишечника. Если к отекам добавляются такие симптомы, как газы и тяжесть в животе, это может означать, что ваша кишка страдает, когда вы принимаете определенную пищу, или у вас кишечная инфекция, такая как кандидоз.

Что такое кишечная кандида?

Кишечная кандида — это инфекция, которая возникает, когда бактерии в нашем кишечнике теряют равновесие и увеличиваются в размерах.

Почему это происходит? Эта кишечная инфекция обычно поражает тех людей, которые едят много углеводов, рафинированных продуктов, алкоголя, обработанных продуктов и т. д. Этот тип питания также питает бактерии и, разрушая источники жирных кислот с короткой цепью, вызывает кишечные газы и отеки.

Другие виды бактерий могут также расщеплять желчные соли, прежде чем организм сможет их использовать, и поэтому наш организм плохо поглощает жиры и возникают такие проблемы, как диарея.

Кроме того, третий тип бактерий может продуцировать токсины, которые повреждают слизистые оболочки тонкой кишки, препятствуя усвоению организмом необходимых питательных веществ.

Какие 10 признаков указывают на то, что вы страдаете кишечной кандидой?

Симптомы кишечной кандиды являются очень распространенными, и их можно спутать с симптомами других заболеваний. В случае, если вы часто страдаете от более чем одного из этих симптомов, лучше проконсультироваться с врачом.

1. Газы

2. Тяжесть в животе

3. Плохое усвоение жира

4. Непереносимость таких продуктов, как молочные продукты, глютен, кофеин, фруктоза и т. д.

5. Боль в животе или колики

6. Проблемы с пищеварением, такие как запор

7. Синдром раздраженного кишечника или воспалительное заболевание кишечника.   

8. Хронические проблемы, такие как усталость, диабет, фибромиалгия, иммунные заболевания,       нервно-мышечные расстройства и т. д.

9. Дефицит витаминов и минералов, особенно витамина В12.

10. Диарея.

Кандидоз кишечника:10 признаков

Что может вызвать размножение бактерий?

Разрастание бактерий происходит, когда что-то вмешивается в пищеварительный процесс, который заботится о переносе бактерий и пищи в толстую кишку. Когда нервы или мышцы кишечника страдают от повреждений, это вызывает размножение бактерий в тонкой кишке, что увеличивает шансы заболеть кишечной кандидой.

Например, такие заболевания, как сахарный диабет, могут поражать кишечные мышцы, что приводит к появлению кишечной кандиды.

Другими возможными причинами ненормального накопления бактерий в кишечнике являются такие проблемы, как болезнь Крона или глубокие рубцы.

На это также может повлиять чрезмерное употребление лекарств, которые изменяют кишечную бактериальную флору, таких как антибиотики, стероиды и т. д.

Однако основной причиной этой проблемы является употребление рафинированных продуктов, алкоголя, углеводов, сахаров и т. д.

Как узнать, страдаете ли вы кишечной кандидой?

В поликлинике можно проверить, есть ли у вас эта проблема, исследуя мочу или фекалии. Очевидно, что сначала вам нужно связаться со специалистом, чтобы объяснить все симптомы.

Как лечить эту проблему?

Одной из первых рекомендаций по лечению кишечной кандиды является уменьшение количества углеводов и избегание употребления рафинированных продуктов, таких как сахар и мука. Вам также необходимо избегать употребления алкоголя и проконсультироваться с врачом, чтобы получить специальное лекарственное лечение. Обычно назначают антибиотики.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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