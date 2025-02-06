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Кандидоз: Аюрведический метод лечения

Источник: aurveda-health.blogspot.com 06 февраля 2025 6634
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Кандидоз (молочница) – заболевание, которое вызывают дрожжеподобные грибы рода Candida. Кандидоз не относится к половым инфекциям, поскольку его развитие не связано с половыми контактами. Заболевание обусловлено не просто наличием грибков (они могут присутствовать и в норме), а их интенсивным размножением. Кандидоз возникает при снижении общего и местного иммунитета. 

Кандидоз: Аюрведический метод лечения

Кандидоз (молочница) может быть проявлением различных заболеваний и состояний: это хронические болезни женской половой сферы, прием антибиотиков, гормональный сбой, как частный случай – неправильно подобранный метод контрацепции. 

Лечение кандидоза – это не только и не столько противогрибковая терапия, сколько повышение иммунной защиты, лечение сопутствующих (фоновых) заболеваний. 

Аюрведа: лечение молочницы

Симптомы молочницы разнообразны и часто включают в себя усталость, головные боли, метеоризм (особенно под конец дня), депрессию, повышенную чувствительность к различным продуктам питания, кожные высыпания и/или разные нарушения иммунитета.

В не очень тяжелых случаях пациенты иногда отмечают у себя состояние, подобное легкому похмелью – какое бывает на следующий день после употребления средних доз алкоголя или сладостей. Иногда также появляется раздражение слизистых оболочек.

При лечении молочницы западная диетология делает ставку на богатую протеинами овощную диету с низким содержанием углеводов. Обычно рекомендуется принимать много свежей пищи с полным исключением сахара наряду с травяными и лекарственными противогрибковыми препаратами.

Молочница активно развивается при употреблении в пищу хлеба, сыра, сахара и алкоголя, вернее, благодаря условиям, возникающим в желудочно-кишечном тракте при употреблении этих продуктов, поэтому рекомендуется исключить их из рациона.

Аюрведический метод лечения молочницы в некоторых аспектах отличается от общепринятого подхода. Этот метод предполагает чисто вегетарианскую диету, при этом не предполагается ограничений в употреблении углеводов.

Этот метод оказался настоящей находкой, позволяя бороться с молочницей при помощи вегетарианской диеты, в противовес уверениям врачей в том, что единственный метод справиться с заболеванием – употреблять в больших количествах мясную пищу.

Этот аюрведический метод, как и в других случаях, устанавливает взаимосвязь между нарушениями энергетического баланса в организме и появлением этой грибковой инфекции. У разных людей такие нарушения могут быть различными, но в их основе всегда лежит питание.

Таким дисбалансом может быть понижение агни (огня пищеварения), переедание (которое ведет к подавлению агни) и избыток в рационе ферментированных продуктов и несвежей пищи. Причиной дисбаланса также может стать прием гормональных препаратов и антибиотиков.

Зачастую кишечник, а порой и другие органы пищеварительной системы нуждаются в очищении. Опытные врачи-аюрведисты могут порекомендовать для лечения травяные препараты, подобранные в соответствии с индивидуальной энергетической конституцией пациента.

Если естественное равновесие энергий в теле будет восстановлено, организм сможет самостоятельно избавиться от болезни. Как следует разобравшись в том, какие продукты питания способствуют развитию болезни, и научившись избегать их в своем рационе, как это рекомендуется при западном подходе к лечению, пациенты, страдающие кандидозом, могут существенно ускорить свое выздоровление.

Бездрожжевая аюрведическая диета, направленная на борьбу с кандидозом, предполагает не менее строгий режим, чем западная. Отличия сводятся к разнице в выборе продуктов и более направленному воздействию, укрепляющему желудочно-кишечный тракт.

Оба подхода подчеркивают важность употребления в пищу свежих продуктов с целью лечения этого заболевания. Чем более свежая пища, тем лучше. Аюрведический подход может быть особенно полезен людям, страдающим хронической формой этого заболевания.

Кандидоз: Аюрведический метод лечения

Какие продукты Аюрведа рекомендует для лечения кандидоза?

Из предлагаемого списка следует выбирать то, что входит в состав диеты, соответствующей вашей конституции.

Любые саттвичные продукты: 

  • Свежие фрукты в умеренном количестве, как в сыром, так и в приготовленном виде
  • Свежие овощи в умеренном количестве, как в сыром, так и в приготовленном виде
  • Свежеприготовленные бобовые и злаки
  • Орехи и семечки в умеренном количестве, исключение составляет арахис
  • Свежее молоко (перед употреблением вскипятить) и свежая пахта
  • Гхи (топленое сливочное масло) и масла холодного отжима
  • Травы, рекомендованные специалистом по Аюрведе
  • некоторое количество раджасичной пищи:
  • Свежий лимонный сок, в небольшом количестве
  • Изредка – авокадо, нут (турецкий горошек)

Продукты, употребления которых при лечении кандидоза следует избегать:

  • Все ферментированные и дрожжевые продукты – в т.ч. дрожжевой хлеб, сыры, йогурт, уксус, маринады, кетчуп, алкоголь
  • Сахар
  • Концентрированные сладости, десертные блюда
  • Продукты из белой муки
  • Грибы
  • Мясо
  • Арахис
  • Несвежие продукты
  • Замороженые, жареные, а также приготовленные в микроволновой печи.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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