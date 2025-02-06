Кандидоз: Аюрведический метод лечения

Кандидоз (молочница) – заболевание, которое вызывают дрожжеподобные грибы рода Candida. Кандидоз не относится к половым инфекциям, поскольку его развитие не связано с половыми контактами. Заболевание обусловлено не просто наличием грибков (они могут присутствовать и в норме), а их интенсивным размножением. Кандидоз возникает при снижении общего и местного иммунитета.
Кандидоз (молочница) может быть проявлением различных заболеваний и состояний: это хронические болезни женской половой сферы, прием антибиотиков, гормональный сбой, как частный случай – неправильно подобранный метод контрацепции.
Лечение кандидоза – это не только и не столько противогрибковая терапия, сколько повышение иммунной защиты, лечение сопутствующих (фоновых) заболеваний.
Симптомы молочницы разнообразны и часто включают в себя усталость, головные боли, метеоризм (особенно под конец дня), депрессию, повышенную чувствительность к различным продуктам питания, кожные высыпания и/или разные нарушения иммунитета.
В не очень тяжелых случаях пациенты иногда отмечают у себя состояние, подобное легкому похмелью – какое бывает на следующий день после употребления средних доз алкоголя или сладостей. Иногда также появляется раздражение слизистых оболочек.
При лечении молочницы западная диетология делает ставку на богатую протеинами овощную диету с низким содержанием углеводов. Обычно рекомендуется принимать много свежей пищи с полным исключением сахара наряду с травяными и лекарственными противогрибковыми препаратами.
Молочница активно развивается при употреблении в пищу хлеба, сыра, сахара и алкоголя, вернее, благодаря условиям, возникающим в желудочно-кишечном тракте при употреблении этих продуктов, поэтому рекомендуется исключить их из рациона.
Аюрведический метод лечения молочницы в некоторых аспектах отличается от общепринятого подхода. Этот метод предполагает чисто вегетарианскую диету, при этом не предполагается ограничений в употреблении углеводов.
Этот метод оказался настоящей находкой, позволяя бороться с молочницей при помощи вегетарианской диеты, в противовес уверениям врачей в том, что единственный метод справиться с заболеванием – употреблять в больших количествах мясную пищу.
Этот аюрведический метод, как и в других случаях, устанавливает взаимосвязь между нарушениями энергетического баланса в организме и появлением этой грибковой инфекции. У разных людей такие нарушения могут быть различными, но в их основе всегда лежит питание.
Таким дисбалансом может быть понижение агни (огня пищеварения), переедание (которое ведет к подавлению агни) и избыток в рационе ферментированных продуктов и несвежей пищи. Причиной дисбаланса также может стать прием гормональных препаратов и антибиотиков.
Зачастую кишечник, а порой и другие органы пищеварительной системы нуждаются в очищении. Опытные врачи-аюрведисты могут порекомендовать для лечения травяные препараты, подобранные в соответствии с индивидуальной энергетической конституцией пациента.
Если естественное равновесие энергий в теле будет восстановлено, организм сможет самостоятельно избавиться от болезни. Как следует разобравшись в том, какие продукты питания способствуют развитию болезни, и научившись избегать их в своем рационе, как это рекомендуется при западном подходе к лечению, пациенты, страдающие кандидозом, могут существенно ускорить свое выздоровление.
Бездрожжевая аюрведическая диета, направленная на борьбу с кандидозом, предполагает не менее строгий режим, чем западная. Отличия сводятся к разнице в выборе продуктов и более направленному воздействию, укрепляющему желудочно-кишечный тракт.
Оба подхода подчеркивают важность употребления в пищу свежих продуктов с целью лечения этого заболевания. Чем более свежая пища, тем лучше. Аюрведический подход может быть особенно полезен людям, страдающим хронической формой этого заболевания.
Из предлагаемого списка следует выбирать то, что входит в состав диеты, соответствующей вашей конституции.
Любые саттвичные продукты:
Продукты, употребления которых при лечении кандидоза следует избегать:
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