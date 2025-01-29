КАМФОРА: зачем нужна и как использовать

Камфора широко применяется в медицине при лечении различных заболеваний. Она представляет собой кристаллическое вещество с небольшим беловатым оттенком. Наиболее часто камфора используется в качестве антисептика и ароматизатора. Также она широко используется в виде мази, капсул, масла и инъекций.

Несмотря на то, что камфору можно использовать в самых разных целях, она не подходит для снижения веса. Чрезмерное потребление камфоры может нанести вред здоровью, так как в больших количествах она токсична. Камфора широко применяется в медицине при лечении различных заболеваний. Она представляет собой кристаллическое вещество с небольшим беловатым оттенком. Наиболее часто камфора используется в качестве антисептика и ароматизатора.Также она широко используется в виде мази, капсул, масла и инъекций. Далее в нашей статье мы расскажем о некоторых способах использования камфоры.

Как правильно использовать камфору

Камфора добывается из дерева (коричника камфорного), которое произрастает на территории Японии, Китая, некоторых африканских стран и Америки. Высота его может достигать пятидесяти метров, а обхват — пяти. Обычно на переработку идут старые деревья. Их спиливают и разделяют на щепки, которые затем перетирают в порошок. С помощью специальных аппаратов с водяным паром его перегоняют, получая на выходе камфорное масло. В дальнейшем, из него производят кристаллы с резким запахом. Эти кристаллы и есть натуральная камфора. Камфора наиболее часто используется как антисептик и ароматизатор.

Она может входить в состав таких средств, как:

эфирное масло : для ингаляций, лечения боли в животе, а также при колите

: для ингаляций, лечения боли в животе, а также при колите крем : для массажа

: для массажа жидкость: для различных целей

Камфора обладает горьковатым привкусом и резким своеобразным запахом.

После нанесения на кожу она быстро впитывается, но при этом может вызывать небольшое покалывание.

Полезные свойства камфоры:

улучшает кровообращение

защищает от конъюнктивита и покраснения глаз

уменьшает газообразование

помогает при лечении ветрянки

улучшает пищеварение

улучшает обмен веществ в организме человека

помогает снять боли в суставах, боли при ушибах и вывихах

расслабляет мышцы

является отличным отхаркивающим средством, избавляет от мокроты

дезинфицирует раны

помогает при лечении грибка на ногах

отпугивает насекомых и уничтожает вшей

уменьшает зуд и жжение от комариных укусов

помогает справиться при проблемах с кожей (акне и различные высыпания)

укрепляет иммунную систему

обладает расслабляющим эффектом, особенно в сочетании с лавандой, ромашкой и базиликом.



Противопоказания для использования камфоры

Камфора токсична при использовании в больших количествах. Поэтому ее передозировка может нанести вред организму человека. Кроме того, не рекомендуется применять камфору для детей, беременных и кормящих женщин а также людей, страдающих эпилепсией или болезнью Паркинсона.

Передозировка камфоры может вызвать:

рвоту

головную боль

колики

раздражение

Не следует наносить камфору на такие участки кожи, как:

открытые раны

царапины

чувствительная кожа

ноздри (у людей, страдающих от астмы)

кожа лица



Осторожно: камфора не поможет похудеть

Довольно часто в интернете можно встретить информацию, что камфора помогает похудеть, но это не так. Бытует мнение, что средства на ее основе ведут к потере аппетита и выведению жидкости из организма через мочу и пот.

Однако научных доказательств того, что камфора помогает похудеть, нет. Тем более, что количество, необходимое для нужного эффекта, слишком велико и может нанести серьезный вред здоровью, включая летальный исход. Мы уже упоминали выше, что камфору нужно применять в небольших количествах. Все зависит от того, в каких целях вы будете ее использовать:

Разводите камфору в оливковом масле для снятия боли при ревматизме

Смешивайте ее с водой для приготовления ингаляций

В сочетании с любым эфирным маслом камфору можно использовать для массажа и ароматерапии

Нанесите ее на небольшой кусок ткани, чтобы отпугивать насекомых

Капните несколько капель камфоры на ватный тампон для лечения порезов и царапин.

Смешивайте ее с кремом для снятия мышечных болей

Используйте камфору как освежитель или ароматизатор воздуха.

Использование камфоры при уборке дома. Камфора эффективно уничтожает неприятные запахи. Для этого нужно добавить несколько капель в воду для мытья полов. Также ее можно использовать для дезинфекции штор, ковров и одеял.опубликовано econet

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